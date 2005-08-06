ليبراسيون: ايران به سوي چالش هسته اي با جامعه بين الملل به پيش مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه درمطلبي ضمن ترسيم اوضاع فعلي پرونده هسته اي بويژه روابط ايران واروپا دردوره فعلي مي نويسد: اخيرا اروپايي ها ايران را ترغيب نمودند تا فعاليت هاي هسته اي فوق العاده حساس خود را از سر نگيرد و قول دادند كه بزودي يك « پيشنهاد سخاوتمندانه» در زمينه همكاري هاي هسته اي، تجاري و سياسي ارائه مي نمايند اما ترديدها همچنان روي نيت تهران دربه چالش رفتن با جامعه بين الملل و حتي پذيرش تحريم هاي سازمان ملل باقي است و شايد هم بمنظور چانه زني هايي در چارچوب مذاكرات با اروپايي ها باشد.

اين روزنامه فرانسوي مي افزايد : در حاليكه تهران چند روز گذشته اعلام كرد كه پلمب هاي تاسيسات اصفهان شكسته مي شوند، سه كشور اروپايي مذاكره كننده با ايران و همچنين كميسيون بروكسل از اين كشور خواستند تا به توافقات بعمل آمده با تروئيكا احترام گذارد. در حاليكه سخنگوي كميسيون اظهار داشت « اميدواريم تا گام هاي جديدي در روزهاي آينده برداشته نشوند تا بتوانند يك راه حل از طريق مذاكره را بخطر بياندازند» فرانسه عدم درك خود را ابراز و لندن هم اين مشي ايران را « بيفايده و خسران بار» توصيف نمود.

از سوي ديگربرلين نيز از ايران خواست تا " به يك رفتار يكجانبه كه ترمزي براي توافق بعمل آمده در پاريس مي باشد دست نزند". هنس پلوتنر سخنگوي وزارتخارجه آلمان يادآوري كرد كه اروپايي ها در مرحله نهايي تصويب پيشنهاداتي كه مي بايست تا چند روز آينده در اختيار ( ايران) قرار بگيرد هستند اما در خصوص امكان اينكه اين پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع گردد وي از مطرح كردن چنين امري امتناع كرد». ايران روز گذشته نامه اي در اختيار آژانس قرار داد و به اطلاع رسانيد كه فعاليت هاي هسته اي فوق العاده حساس خود را از سر مي گيرد. در اين نامه آمده است ايران تصميم به از سرگيري فعاليت هاي فرآوري اورانيوم درتاسيسات اصفهان و از تاريخ اول ماه اوت گرفته است كه حق غيرقابل فسخ جمهوري اسلامي مي باشد در اين نامه اتحاديه اروپا متهم شده است كه مي خواهد لغو چنين فعاليت هايي را يك " عمل انجام شده تلقي نمايد".

همچنين مورن پيكارد در گزارشي از وين مي نويسد: آنچه كه ديپلمات هاي اروپايي از آن واهمه داشتند در حال وقوع است: ايران با استفاده از فعاليت هايي كه بطور سنتي در ديپلماسي اروپايي به كندي پيش مي رود، تهديدهاي خود را بمرحله عمل در آورد. آژانس بين المللي انرژي اتمي روز گذشته در وين نامه اي از سوي تهران دريافت نمود مبني بر اينكه برنامه هسته اي خود را هرچه زودتر از سر مي گيرد. علي اقا محمدي اظهار داشت « در اين نامه به آژانس گفته ايم كه فعاليت هاي اصفهان را از امروز و تحت نظارت آنها از سر مي گيريم».

بازرسان سازمان ملل حاضر در ايران مي بايست به تاسيسات اصفهان بروند تا در شكستن پلمب هايي كه پيش از اين بر اين كارخانه زده بودند، نظارت كنند.

پيكارد به توافق 15 نوامبر پاريس اشاره كرده و مي افزايد: اين توافق از اين پس به گذشته مربوط مي شود. تصميم جديد كه غني سازي را شامل نمي گردد، ...زنگ پايان تلاش هايي را كه از نزديك به سه سال توسط اتحاديه اروپا و بمنظور پيشگيري از يك بحران جديد بين المللي انجام شده بودند را بصدا در مي آورد. امريكا و اسرائيل بالاخص نگران از چرخش رخدادهاي اخير، همچنان تهران را تهديد مي كنند كه جلوي هوس هاي هسته اي خود را بگيرد درغير اينصورت متحمل ضربات هوايي ناگهاني مي شود.

لندن، برلين و پاريس كه مجبور هستند شكست ابتكار ميانجيگرانه خود را بپذيرند در صورت از سرگيري واقعي فعاليت هاي فرآوري اصفهان مسئوليت خود را فراموش نخواهند كرد. يك عضو كميسيون اروپا روز گذشته اظهار داشت : مي خواهند ما را وادار به قبول فرآوري بمنظور از سرگيري بعدي مذاكرات از اين نقطه فرضي بدست آمده كنند، اين غيرقابل قبول است.

جالب توجه است كه اين روزنامه مدعي است طرح اتحاديه اروپا كه مي بايست پس از بدست گرفتن قدرت توسط رئيس جمهورجديد ايران در 6 اوت اعلام مي شد و نه همانگونه كه تهران تاكيد مي نمايد اول اوت، مي بايست يك توافق تجاري و همكاري فناوري و هسته اي ...و احتمالاً يك پيمان عدم تهاجم را شامل گردد. يك ديپلمات اروپايي در وين فرياد زنان گفت بالاخره داشتيم وارد مرحله حساس موضوع مي شديم و محمد البرادعي هم از ايران خواست تا در تصميم خود تجديد نظر كند. بنابر آژانس خبري آسشويتدپرس البرادعي توانسته است يك مهلت دو روزه پيش از فعال كردن تاسيسات اصفهان بدست بياورد. سه پايتخت اروپايي كه در عين حال آماده در اختيار گذاشتن پيشنهادهاي خود تا چند روز ديگر هستند، مي توانند خواستار تشكيل جلسه فوق العاده آژانس شوند و سفارش به تشكيل جلسه شوراي امنيت نمايند.

درپايان اين گزارش تاكيد گرديده كه بنظر مي رسد تهران چنين خطري را پذيرفته باشد تا مثل كره شمالي، كه واشنگتن را بطورعلني تحقير نموده، دولتمردان ايراني را متقاعد كند تا با افتخار و غرور به اين بازي دست بزنند و بخت خود را بيازمايند. پيونگ يانگ پس از اينكه در ژانويه 2003 ازپيمان ان پي تي بيرون آمد تا سلاح هسته اي خود را بمرحله عمل برساند، توسط شوراي امنيت مورد تحريم قرار گرفت بدون اينكه پيامد ديگري بدنبال داشته باشد.چنين سناريويي است كه خطرتكراردارد، مگر اينكه واشنگتن تصميم به پرهيز از آن به هر قيمتي بگيرد. بدون اينكه در انتظار كمك گرفتن از شوراي امنيت سازمان ملل باشد.