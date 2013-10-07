همدان در فرصت سوزی ید طولایی دارد/ درخشش تارای همدان در غفلت مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، حین برگزاری جشنواره موسیقی فجر سال گذشته، خبری بسیار خوش جامعه فرهنگی و هنری کشور و بخصوص موسیقی استان همدان را تحت تاثیر قرار داد و آن اجرای موسیقی و تار نوازی هنرمند نوجوان همدانی در تالار برج میلاد تهران بود.

خبری که تولد یک نابغه کوچک را در فضای موسیقی کشور نوید می داد و استقبال بی نظیر از این نابغه خردسال توسط اهالی و اساتید برجسته موسیقی کشور را به همراه داشت.

این نوازنده، تارا پیراینده هنرمند 10 ساله همدانی بود که خبر آن به سرعت در فضای رسانه ای کشور و استان پیچید و البته متاسفانه خیلی سریعتر از آن محو شد.

زیرا استان همدان در فرصت، استعداد و نابغه سوزی مدت هاست ید طولایی داشته و سالهاست هنرمندان خرد و کهن خویش را به راحتی از دست داده و آنان یا به پایتخت و مناطق دیگر کشور کوچ داده که آنها نیز یا به سختی در حال فعالیت هستند و بازهم در جشنواره ها و مسابقات مختلف خوش می درخشند و یا کلاَ عطای کار هنری را به لقایش بخشیده و منزوی شده اند و چه بسیارند این گنجینه های ارزشمند افرادی چون صادق عاشور پور، کمال شفیعی، علی رحیمیان، عباس دوست قرین و..... .

اما دو هفته گذشته بود که در حاشیه هفتمین جشنواره موسیقی جوان کشور تارای همدان بار دیگر خوش درخشید و اذهان همه موسیقیدانان و اهالی فن را به خویش معطوف کرد تا جایی که در پایان این جشنواره که با حضور 149 نوازنده و خواننده جوان از سراسر کشور در هشت بخش در تالار رودکی تهران در جریان بود، تارا پیراینده نوازنده تار و نابغه 11 ساله همدانی به عنوان ستاره این دوره از جشنواره معرفی شد.

جالب اینکه در سکوت و بی خبری محض مسئولان استان همدان این هنرمند خردسال همدانی در مراسم ترحیم استاد شهناز که در اصفهان برگزار شد از سوی مسئولان فرهنگ و ارشاد اصفهان به عنوان میهمان ویژه جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان دعوت شد.

همچنین در اصفهان به تارا پیشنهاد شد که ضمن نقل مکان به این شهر ادامه مراحل فراگیری موسیقی و تار خود را در اصفهان و زیر نظر اساتید برجسته این استان پیگیری کند.

در همین راستا رضا عباسی از هنرمندان مطرح موسیقی همدان گفت: تارا از معدود هنرمندان خلاق و نوجوان استان همدان است که با سن و سال کمی که دارد دارای درک و شناخت منحصر به فردی از موسیقی ایرانی است.

سرپرست گروه موسیقی آوای فاخته اظهار داشت: به عقیده بنده شناخت موسیقی و آواهای ایرانی لازمه فکری عمیق و روحی بسیار لطف است که همه اینها یکجا در وجود این هنرمند خوش ذوق و البته خوش خلق گنجانده شده است.

در همدان هنر و هنرمند موسیقی همیشه مطرود، معصوم و مظلوم بوده و هست

وی افزود: شاید اگر تارا در زمینه ای غیر از هنر مخصوصا موسیقی تا این حد و با این سرعت دیده شده بود افراد دست اندرکار زیادی به جایگاه آینده وی اطمینان رشد و پیشرفت داده بودند ولی افسوس که در این شهر هنر و هنرمند موسیقی همیشه و همیشه مطرود ، معصوم و مظلوم بوده و هست.

عباسی ادامه داد: آرزو دارم که تارا با تلاش مجدانه خود و خانواده پیگیرش به جایگاه والائی که قطعاَ استحقاق آن را دارد به زودی و زود دست پیدا کند.

آنچه مسلم است اینکه این نابغه 11 ساله همچنان به شهر خود عرق داشته و به رغم مشکلات موجود زیر نظر اساتید برجسته و مطرح کشوری چون محمدرضا لطفی و حسین علیزاده تمرینات خود را ادامه می دهد.

همچنین نباید از نظر دور داشت که امروز تارای همدان خود سند زنده ای است از مفاخر همدان بودن که با این وصف نیازمند آن است که از سوی مسئولان مرتبط مورد حمایت و تجلیل شایسته قرار گیرد و در این استان ماندگار شود تا نیاید روزی که در افسوس عدم حمایت از وی شاهد آن باشیم که این هنرمند نوجوان همدانی در استانی دیگر پرآوازه شود.

این در حالی است که تارا و تاراهای زیادی در گوشه و کنار استان همدان در رشته های مختلف فرهنگی، هنری و حتی زمینه های مختلف دیگر در حال فعالیت هستند که ضروری است در شرایط کنونی با شناسایی، ساماندهی مناسب و حمایت از این استعداد ها شاهد شکوفایی و درخشش آنها در سطوح مختلف ملی و بین المللی باشیم.

غفلت مسئولان در بسیاری زمینه های فرهنگی سبب آن می شود که مفاخر و هنرمندان اصیل و شناسنامه دار همدان رفته رفته از این استان روی گردانده و رهسپار دیاری شوند که حامی نام آنها خواهد شد.