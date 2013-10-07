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۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۹:۴۸

امینی عنوان کرد:

ترخيص خودرو و موتورسيكلت هاي توقيفي در گیلان/ لزوم رعایت کامل رفتار قانونی در رانندگی

ترخيص خودرو و موتورسيكلت هاي توقيفي در گیلان/ لزوم رعایت کامل رفتار قانونی در رانندگی

رشت – خبرگزاری مهر: رئيس پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي گيلان از ترخيص خودرو و موتورسيكلت هاي توقيفي در هفته ناجا سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سيد تقي اميني  شامگاه یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران رسانه ها به مناسبت هفته نیروی انتظامی از ترخيص خودرو و موتورسيكلت هاي توقيفي در هفته ناجا امسال خبر داد.

وی اظهارداشت: پليس راهورگيلان در راستاي ترويج فرهنگ قوانين و مقررات راهنمايي و حفظ حقوق شهروندي، خودرو و موتورسيكلت هايي را كه به دلیل ارتكاب تخلفات رانندگي و يا در اجراي طرح هاي ويژه ترافيكي از سوی راهنمايي و رانندگي متوقف و به پاركينگ منتقل شده اند را در ايام هفته ناجا از  13  تا 19 مهرماه جاری ترخيص مي کند.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي گيلان  گفت:  دارندگان خودرو و موتورسيكلت هاي توقيفي مي توانند با در دست داشتن مدارك در مدت تعيين شده به پليس راهنمايي و رانندگي محل توقف وسيله نقليه مراجعه و نسبت به ترخيص وسيله نقليه مربوطه اقدام کنند.

وی تصريح كرد: تسهيلات مزبور مشمول خودرو و موتورسيكلت هايي كه بنا به دستور مراجع قضايي و يا به دلیل ارتكاب جرائم داراي شاكي خصوصي براي توقيف هستند، ابلاغ نشده و باید از سوی مراجع قضايي تعيين تكليف شوند.

امینی درادامه اظهارداشت: یکی از اصلی ترین رفتارهای اجتماعی که نشانه شخصیت، احترام به حقوق شهروندی و تربیت عالی خانوادگی فرهنگ ترافیک است.

وی تاکید کرد: رعایت قوانین و مقررات، رعایت حقوق شهروندان، نظارت و کنترل وسیله نقلیه سه محور اصلی در فرهنگسازی است.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي گيلان با اعلام اینکه رانندگان و عابران پیاده موظف به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی هستند، یادآورشد:برای نهادینه کردن فرهنگ صحیح و منطقی ترافیک بعنوان یک هنجار مطلوب اجتماعی والدین، آموزگاران و مسئولان و دولتمردان باید رفتار قانونی در رانندگی را کاملا رعایت و این مهم را در کتب درسی، فیلم ها و سریال های آموزشی تلویزیونی به گنجانند.

 

کد مطلب 2150507

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