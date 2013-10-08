پاس را با "من بمیرم تو بمیری" چرخانده ام/ عده ای از باشگاه باج خواسته اند

به گزارش خبرنگار مهر، پیشنهاد انتقال باشگاه پاس به همدان با توجه به ارتباطات حسنه ای که بین بهروز مرادی استاندار وقت همدان و سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی وجود داشت، از طریق دکتر مرادی داده شد و با پیگیری وی این تیم به شهر همدان انتقال پیدا کرد.

انتقال تیم پاس به همدان منجر به آن شد که پاس تهران لوکوموتیو ورزش استان همدان شود و تیم فوتبالی که قدمتی 60 ساله داشت به ورطه انحلال کشیده نشود.

آنچه مسلم است اینکه درست است تیم پاس دچار حادثه شد و به لیگ یک افتاد اما اسم فوتبال پاس هنوز از بین نرفته و مکتب پاس پا برجاست و به فعالیت خود ادامه می دهد.

در طول این شش و نیم سالی که تیم پاس به همدان منتقل شده، فراز و نشیب های زیادی برای این تیم بوجود آمده بطوری که تیم پاس همدان در سال اول انتقال به این استان به دلیل اینکه یک تیم سطح اول فوتبال ایران در همدان وجود نداشت با استقبال بسیار خوبی در شهر همدان مواجه شد و تیم پاس به سبد خانواده مردم همدان آمد و همه با یک شور و شعف خاصی به آن به آن نگاه می کردند.

در این مدت اتفاقات خوشایند و ناخوشایندی برای پاس همدان رخ داد که در همین زمینه با دعوت از دست اندرکاران این تیم میزگردی چندساعته در دفتر خبرگزاری مهر برگزار شد.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان در این میزگرد با اشاره به سابقه ای از این تیم به روزهای اول انتقال این تیم به همدان اشاره کرد و ابراز داشت: برای افتتاح پاس ما را به همدان دعوت کردند و یک هواپیمایی خصوصی اجاره کردیم و با 140 نفر به همدان آمدیم و زمانی که وقت آزاد داشتیم در شهر همدان گشتی زدیم و به دکه های روزنامه فروشی رفتیم و به دو، سه دکه روزنامه فروشی که رفتیم روزنامه نبود اما در دکه چهارم یک پیرمرد همدانی بود که پرسیدیم چرا روزنامه پیدا نمی شود و پیرمرد در جواب گفت: از زمانی که تیم پاس به همدان آمده دیگر روزنامه ای وجود ندارد و این نشان دهنده این است که چرخ اقتصادی هم در همدان فعال شده بود اما کم کم که پیش رفتیم به دلیل عدم نقدینگی مخصوصا در این سه، چهار سال گذشته و بحث کمبود بودجه در کل مملکت دچار نقصان شدیم و تیم به لیگ یک رفت.

افتادن تیم پاس به لیگ یک بر اثر اتفاقاتی که غیر فوتبالی بود است

عبدالحمید رمضانی با اشاره به اینکه من هنوز اعتقاد دارم افتادن تیم پاس به لیگ یک بر اثر اتفاقاتی که غیر فوتبالی بود است، اذعان داشت: متاسفانه استاندار قبلی همدان بعد از شش ماه از خواب بیدار شد و گفت که چرا اینطور شده و تیم به لیگ یک رفت.

وی در ادامه گفت: زمانی هم که به لیگ یک رفت علیرغم اینکه دکتر حاجی بابایی عضو هیئت مدیره باشگاه پاس خیلی تمایل داشت ما یک تیمی مثل تیم سرچشمه را بخریم و به خود بنده ماموریت داد که این تیم را معامله کنم و تا حد قرار داد بستن جلو رفتیم آن برنامه 90 اجازه انتقال را نداد که به نظر من کار خوبی بود چراکه باز هم این حرف و حدیث ها دوباره ادامه پیدا می کرد.

رمضانی اظهار داشت: هنگامی که پاس همدان به لیگ یک سقوط کرد، سال اول را با آقای کمالوند شروع کردیم و یک تیم با ستاره های فوتبال و پا به سن گذاشته بستیم اما نتیجه نگرفتیم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان افزود: بنابراین مجبور شدم آقای وینگو را در نیم فصل بیاورم و آقای خورشیدی را به عنوان دستیار اول کنار آن قرار دادم که با وینگو 11 بازی داشتیم که نتیجه نگرفتیم و با اثر دو امتیاز نتوانستیم به مرحله پلی آف صعود کنیم.

وی با بیان اینکه آن سال هم گذشت و فضای مدیریتی آن سال هم بعد از اینکه تیم بسته شد، تغییر پیدا کرد، اضافه کرد: من به عنوان مدیرعامل باشگاه پاس فعال شدم و زمانی که تیم را به عهده گرفتم با سرمربی وقت و با 14 بازیکن عقد قرار داد کردم.

در یک شب 11 بازیکن را اخراج کردم

رمضانی با اشاره به اینکه اجبار داشتم با آنها ادامه مسیر دهم بیان داشت: اما بعد از گذشت 48 ساعت یک شب بر اثر اتفاقاتی که تلفنی به من گفتند من 11 نفر را از تیم اخراج کردم چراکه از سیستم فوتبال عبور نکرده بودند و 11 بازیکن دیگر جایگزین آنها کردم و تیم به جایی آمد که پارسال تا مرحله صعود به لیگ برتر پیش رفت.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان عنوان داشت: تیم پاس 30 بازی انجام داد و برای هر بازی یک درصد پول به بچه ها داده شد یعنی کلا بازی ما هفتم تیرماه سال 92 تمام شد و در هشتم تیرماه 92 سقف پرداختی ما روز بعد از بازی به سقف 30 درصد رسید و پارسال من در تمام مصاحبه هایم گفتم و الان هم می گویم که یادشان بخیر بچه های بازگشت و با صداقتی بودند و شاید نمونه آها را کمتر دیده باشم چراکه حاشیه ما در حد صفر بود و اصلا اعتصابی نداشتیم.

وی افزود: در نیم فصل علیرغم نتایج ضعیفی که وینگو آورده بود، تا نیم فصل آن را تحمل کردم و روز اولی هم که رفتم حکم مدیر عاملی خود را بگیریم پایم را در یک کفش کردم و گفتم وینگو نباید باشد اما چون برای تیم پاس ضرر مادی نزدیک 500 میلیون تومان داشت تحمل کردم و گفتم با آن کنار می آیم و آقای خورشیدی را به عنوان دستیار اول معرفی کردم تا کنترل اوضاع را داشته باشم اما متاسفانه نتوانستم حریف وینگو شوم.

رمضانی اذعان داشت: در نیم فصل وینگو را عوض کردم و طیری را به عنوان سرمربی تیم معرفی کردم که معدل کارنامه او قابل قبول بود و جای خوشبختی دارد.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان اظهار داشت: امسال نیز در فصل گذشته چشم های تیزبین فدراسیون فوتبال و حراست ستاد منشور اخلاقی روی تمام تیم ها بود و اتفاق غیر فوتبالی که برای تیم پاس همدان صورت گرفت مانند سیل بود و من و خلف و طیری هم گرفتار این حادثه شدیم.

وی در ادامه گفت: ما در آن زمان دچار سوء مدیریت شده بودیم و بعد از گذشت دو ماه از حکم من، بنده تبرئه شدم و به دلیل محرومیت آقای طیری، خورشیدی را به عنوان سرمربی گذاشتم و برای ما بسیار مطلوب عمل کردند.

مصیبت های پاس همدان از پارسال شروع شد

رمضانی افزود: خورشیدی در چهار بازی مثبت عمل کرد و توانست مس تا دندان مسلح را شکست دهد و تصورم این است که مصیبت های ما از پارسال شروع شد چراکه کسی فکر نمی کرد ما مس سرچشمه را که به کوه سرچشمه بند بود و هشتاد درصد پول خود را گرفته بود و برای برد ما چهار میلیون تومان پاداش گرفته بود شکست دهیم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان با بیان اینکه ما دور رفت در همدان 2 بر یک مس را شکست دادیم و جمعیت خوبی نیز از هواداران آمده بودند، بیان داشت: انتظار داشتیم بعد از آن بازی کسی حال ما را بپرسد و یا اینکه بیاید دست ما را بگیرد، اما پای ما را گرفتند و حتی یک جعبه شیرینی نیز به نیت یک تبریک به هواداران ما نفرستادند.

وی اضافه کرد: قبل از بازی با مس سرچشمه در همدان 50 الی 60 نفر برای دیدن تمرین می آمدند و بعد از بازی با برد سرچشمه به 30، 40 نفر رسید و بعد هم به تعداد انگشتان دست رسید.

رمضانی با اشاره به اینکه مورد بی مهری هواداران خود قرار گرفتیم، عنوان داشت: شاید باید این بازی را نمی بردیم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان ابراز داشت: برای بازی با ذوب آهن آمدیم و مسئولان بالا دستی بنده به من قول دادند که اگر مس سرچشمه را حذف کنی یکسری از ارقام و مطالبات بچه ها را پرداخت می کنیم اما آنجا بود که هیچ کس پیدا نشد و من ماندم با تیمی که روی دستم مانده بود.

وی اذعان داشت: من ماندم با بازی با ذوب آهن و بازیکنی که به دلیل عدم پرداخت پول روحیه نداشت و در عرض سه دقیقه دو گل خورد و شیرازه کار پاشیده شد.

رمضانی در ادامه گفت: اما ما فوتبالی ها یک اعتقادی داریم و می گوییم نیمه دوم، نیمه مربی ها است و در نیمه دوم ما ذوب آهن را دو بر یک بردیم با اینکه چهار بازی باخته بودیم و سعید مظفری هم قضاوت ناحق کرد و باعث شد تیم پاس به لیگ برتر صعود نکند.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان اظهار داشت: بعد از هفتم تیرماه 92 در کمای باخت و خستگی فصل رفتیم و یک میلیارد و 300 میلیون تومان نیز بدهکاری داشتیم که به استاندار همدان اطلاع دادم و گفتم می خواهیم تیم را ببندیم و جلسه هیئت مدیره گذاشته شود تا تعیین تکلیف کنیم.

اگر چک ها پاس نشود با کسر امتیاز به لیگ دسته دو سقوط می کنیم

وی افزود: بالغ بر 11 نامه به هیئت مدیره دادم چراکه خودم نمی توانم راسا تصیمی بگیرم اما متاسفانه بابت تعلیق هیچ قدمی برداشته نشد و خودم با پیگیری هایی که انجام دادم یک چک به مبلغ یک میلیارد و 88 میلیون تومان برای سوم آبان ماه 92 دادم که چنانچه این چک پاس نشود و تسویه حساب با بازیکنان و کادر قبلی صورت نگیرد قطعا بین سه تا 9 امتیاز کسر امتیاز می شویم و چنانچه مرحله بعدی دوباره این کار را نکنیم قطعا به لیگ دو سقوط می کنیم و این یک آبروریزی برای تیم پاس و ورزش همدان خواهد شد.

رمضانی بیان داشت: خیلی بی پرده و رک این قضیه را بگویم مقصر مسئولین بالا دستی ما هستند اما علم این را هم دارم که پول در مملکت وجود ندارد و بالاخره باید با رایزنی این را حل کرد.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان اضافه کرد: همانطور که من دو میلیارد چک دادم باید کسی هم از هیئت مدیره بیاید و دستش را در جیبش کند.

وی با بیان اینکه با تمام 11 نامه که زدم دقیقا 25 روز تا یک ماه تیم را دیر بستیم و این باعث شد دچار نقصان در بازی ها شویم، اضافه کرد: تیم ما الان باید به لحاظ فنی، بدن هایشان را ول کرده بود اما الان در افت است.

وی گفت: الان باید موقع برد تیم پاس باشد اما شرایط، شرایط خوبی نیست و بازیکن ها و کادر فنی همه در خوف و رجا هستند و من نیز به طور 100درصد انگیزه ام را از دست داده ام اما مسئولیت قبول کردم.

رمضانی عنوان داشت: بعد از اینکه 15 روز پیش جلسه گذاشتم و خودم نیز تبرئه شدم آمدم و چارت تیم را بستم و در تیم تغییر و تحولاتی را انجام دادم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان در ادامه گفت: متاسفانه از شروع فصل جدید تک ریالی به عنوان بودجه سال 90 تا 92 به من ندادند و تا امروز تیم را با "من بمیرم تو بمیری" چرخانده ام و جای تعجب دارد تیمی با قدمت پاس با تلفن، خواهش و تمنا و التماس زمین بگیرد.

وی ابراز داشت: ما زمین برای تمرین نداریم و این یک معضل است و الان نیز از خبرگزاری مهر اعلام می کنم که اگر این روند ادامه پیدا کند از آقای خورشیدی درخواست می کنم تمرین را تعطیل کند تا تعیین تکلیف کنیم چراکه هر روز نمی توانیم از زمین مفتح به زمینی دیگر برویم و اگر استان نمی تواند تعیین کند به ما بگوید تکلیف خود را بدانیم.

رمضانی اذعان داشت: نمی دانم آقای عیوقیان باید تعیین کند یا شخصی دیگر، به هر حال این مشکل را تیم الوند همدان نیز دارد اما چون از بودجه خودش هزینه می کند زمین کارگران را گرفته و خیال خود را راحت کرده است اما ما همان بودجه را هم نداریم که زمین اجاره کنیم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان اظهار داشت: تیم پاس همدان وابسته به دولت است و از هزینه دولتی استفاده می کند و جای تعجب دارد چراکه تیم پاس در فصل های گذشته دغدغه ای برای زمین نداشت و بهترین امکانات سخت افزاری را در اختیار داشت و به خود می بالید و نمی دانم الان چه اتفاقاتی از اول فصل افتاده که با این مشکل رو به رو شده است.

اگر با رمضانی مشکلی دارید من از همین امروز پاس را زمین می گذارم

وی با اشاره به اینکه اگر با رمضانی مشکلی دارید من از همین امروز پاس را زمین می گذارم، افزود: با پاس مشکل نداشته باشید، چرا می آیید و امکانات و زمین تمرین را از ما می گیرید این زیبنده استان همدان نیست.

رمضانی بیان داشت: آقای آزاد استاندار همدان نیز تلاش های زیادی در راستای حمایت از تیم پاس انجام داده و می دانیم که از بودجه ای که به همدان اختصاص داده شده زیر 10 درصد در این شش ماه تحقق پیدا کرده و این ها همگی مشکل است و من انتظار ندارم که مسئولان برای من شق القمر کنند اما یک تشکر هم کافی است اما اعضای هیئت مدیره یا به دنبال شفاف سازی هستند و یا به دنبال دزد گرفتن و به ما پولی نمی دهند.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان اضافه کرد: دو ماه است که به عناوین مختلف با بی قانونی به بهانه من تیم پاس را می زنند و تخریب می کنند که این شایسته نیست.

وی با بیان اینکه من هشت سال رزمنده جنگ بودم و مقام شهید را بهتر می شناسم و آنها نمی توانند به من بگویند شهید کیست، عنوان داشت: من از کسانی که ما را می کوبند تقاضا دارم با ما تعامل داشته باشند از تمامی اصناف، بازاری ها، پزشک ها و رسانه ها می خواهم که به پاس به چشم ملی و فرا استانی نگاه کنند نه اینکه آن را تیم رمضانی بدانند.

رمضانی در ادامه گفت: من آمادگی رفتن از تیم پاس را برای هر لحظه دارم و از مسئولان استانی می خواهم که به تیم پاس به عنوان یک دغدغه اجتماعی نگاه کنند و همچنین بحث بومی و غیر بومی را از ذهن خود بیرون کنند و بدانند که من با فشار سایت X و Y بیرون نمی روم و با قدرت و صلابت می مانم.

خبرگزاری مهر: تیم پاس در سال های گذشته یکبار قهرمان جام باشگاه های آسیا شده و چند بار قهرمان لیگ بوده است و اینکه بازیکنان خوبی را به تیم ملی و تیم ها اروپایی فرستاده است و سابقه درخشانی داشته اما چرا از زمانی که به همدان آمد این اتفاقات دوباره تکرار نشد؟

رمضانی در این زمینه گفت: تیم پاس تنها تیمی است که ستاره قهرمانی آسیا روی سینه اش است و مهدی هاشمی و جواد نکونام را به تیم های بزرگ فرستاده است.

تیم پاس همدان دو سال به خوبی ظاهر شد و از سال سوم مصیبت این تیم شروع شد چراکه پاس سال اول از خزانه پاس تهران استفاده کرد و در آن حنیف عمران زاده، محمد غلامی و دیگر بازیکنان سرشناس وجود داشتند و برای مردم همدان نیز اتفاق تازه ای بود و برای تیم پاس اشتیاق زیادی داشتند.

سال دوم هم این بازیکنان همچنان در تیم حضور داشتند اما در تیم سال به سال یک دل زدگی به وجود آمد و نکته کلیدی از جایی شروع شد که آقای بهروز مرادی، استاندار وقت همدان از همدان رفت و نقطه افول پاس از آنجا شروع شد چراکه آقای مرادی هر چه که تیم پاس می خواست بدون در اختیار این تیم قرار می داد.

آقای آزاد استاندار فعلی همدان نیز ورزش را دوست دارد و به آن به عنوان یک محرک اجتماعی نگاه می کند و برای این موضوع اهمیت زیادی قائل است اما آقای مرادی با یک نگاه اولی تر به ورزش نگاه می کرد و به فوتبال و تیم پاس نگاه ویژه ای داشت.

سرمربی تیم پاس همدان نیز در این زمینه گفت: در هر استان مهمترین چیزی که می تواند به موفقیت یا عدم موفقیت یک تیم کمک کند نگاه مسئولان به آن تیم است.

بهترین حالت زمانی است که باشگاه راه حل در آمدزایی را پیدا کند

مجتبی خورشیدی افزود: بهترین حالت زمانی است که باشگاه راه حل در آمدزایی را پیدا کند و اینها کمک می کند تا تیم به سمت فوتبال حرفه ای رود چراکه فوتبال ما فوتبال در آمدزا نیست و این نگاه ها می تواند تاثیر گذار باشد، نگاه آقای مرادی یک نگاه ورزشی بود و همین نگاه باعث می شد که تیم پاس نتیجه بگیرد گرچه آقای آزاد نیز تلاش های زیادی کرده اند.

خورشیدی ادامه داد: شاید در زمان آقای مرادی مملکت از لحاظ اقتصادی در وضع بهتری بود در هر صورت در فوتبال بحثی داریم به اسم تیم پشت تیم و کارشناسان معتقدند 70 درصد تیم بیرون زمین است و 30 درصد آن در داخل زمین بازی می کند که در حال حاضر تیم پاس آن پشتوانه را ندارد و در این روزها شرایط را به سختی سپری می کند.

وی گفت: در این هفته ما بازی را سه بر صفر به تیم آلومینیوم بندرعباس باختیم و من از این باخت اصلا ناراحت نشدم چراکه مسابقه برد، باخت و مساوی دارد تنها چیزی که من را آزرده خاطر کرد این بود که ما در هفته قبل در همدان بازی داشتیم و بازی خود را بردیم اما یک نفر از مسئولان از ما تشکر نکرد اما در رختکن تیم مقابل رئیس شورای شهر، اعضای شورای شهر، شهردار، هیئت مدیره و اعضای آن حضور داشتند و از طرف آنان تقدیر شدند و این برای من درد اور است که برای دیدن بازی ما فقط آقای عیوقیان و آقای کرم الهی حضور داشتند.

خبرگزاری مهر: همدان بازیکنان بومی خوبی دارد از جمله آقای جمشیدیان و علی آبادی که در تیم های دیگر بازی می کنند، چرا از آنها که بومی همدان و صاحب نام هستند، استفاده نمی کنند؟

خورشیدی در این زمینه گفت: فوتبال این نیست که شما بخواهید یک شبه بازیکن شوید اما علی آبادی یک استثنا بود که در مدت 20 سال آینده کسی مانند علی آبادی نمی آید که بتواند در سن 17 سالگی به تیم پاس وارد شود و مقابل پرسپولیس و فشار جوی و جمعیت بازی کند ما باید صبور باشیم اگر می خواهیم جوان گرایی و بومی سازی کنیم.

سرمربی تیم پاس همدان بیان داشت: این نیست که یک شب من بیایم 17 بازیکن همدانی را بردارم و در زمین بگذارم چراکه آنها در مقابل تیم ها می روند و به کیسه تبدیل شوند که گل های زیادی دریافت کنند.

سرمربی تیم پاس همدان ابراز داشت: من بارها گفته ام اسم و رسم اصلا برای ما مهم نیست، امید خورج که می گوییم در این تیم بازی کرده سالیان سال، کاپیتان تیم فولاد خوزستان بوده یا سید محمد علوی که در تیم ما است و 70 بازی ملی دارد با میلاد صالحی که 16 سال سن دارد برای من فرقی نمی کند.

وی اذعان داشت: بازیکن اگر بتواند در طول هفته در زمین خودش را به ما تحمیل کند و از نظر بازی و شرایط روحی، روانی و جسمی، تاکتیکی و تکنیکی قوی باشد قطعا در روزهای جمعه جزو 11 یا 18 تای ما قرار می گیرد البته اگر خوب باشد و اگر بد باشد روی سکو می نشیند.

قائم مقام باشگاه پاس همدان نیز در توضیح دلایل ایجاد وضعیت فعلی برای این تیم گفت:در ابتدا می بینیم که منافع استان همدان را کدام باشگاه یا کدام بازیکن تامین می کند و سعی می کنیم که همان ها را از استان تامین کنیم و در فوتبال اینگونه است.

عیسی صالحی افزود: اگر بخواهیم صرف اینکه بازیکن بومی یا غیر بومی است وی را وارد تیم کنیم شاید آن دخیره را استان همدان نداشته باشد در کشتی منافع کشتی را بیشتر جویبار ماندران تامین می کند قرار نیست که بیایم بگوییم بوشهر هم باید قطب کشتی شود.

وی گفت: احمد جمشیدیانی که تیم هایی مثل سپاهان و استقلال و الغرافه قطر برای در اختیار گرفتن این بازی کن دعوا می کنند هیچ وقت نمی آید در تیم لیگ یک پاس بازی کند چرا که غیر از پول موقعیت هم مهم است و بازیکنان مطرح در تیم های دسته یک بازی نمی کنند.

صالحی ادامه داد: زمانی که پاس لیگ برتر بود با احمد جمشیدیان مذاکره کردیم که برای پاس بازی کند ولی او گفت که شرایط سپاهان بهتر است و هیچ بازیکنی برند استقلال را رها نمی کند و بیاید در پاس دسته یکی بازی کند و این بازیکن صرف نیست بلکه باید منافع استان را در نظر بگیریم.

وی گفت: اگر من بازیکنی را به تیم می آورم به این دلیل است که بتواند به خواسته های من در تیم جواب دهد اگر بازیکنی بیاید و بازیکن بزرگی باشد و نتواند خواسته های تیم را جواب دهد خود او هرز و نابود می شود.

معاون اجرایی تیم پاس همدان نیز در این خصوص گفت: همین مرتضی تبریزی که در حال حاضر بازیکن بزرگی شده است گاهی به من زنگ می زند و احوالم را می پرسد و روابط خوبی ما با هم داریم ولی باشگاه پاس برای همین مرتضی تبریزی تاوان داد تا این فردمرتضی تبریزی شد چراکه از اول که اینگونه نبود.

علی خلف گفت: من خاطرم هست که بندر انزلی با ملوان بازی داشتیم و در آن زمان آقای مدیر روستا سر مربی پاس بود و مرتضی را برای نخستین بار در ترکیب ثابت گذاشت و برای خود من سئوال ایجاد شد.

وی ادامه داد: همین پژمان نوری که در استقلال بازی می کند آن زمان کاپیتان ملوان بود و چپ چپ به مرتضی تبریزی نگاه می کرد و مرتضی زمین می خورد و پاس آن بازی را سه هیچ به ملوان باخت و در دو گل خورده هم مرتضی تبریزی به طور 100 در صد مقصر بود.

خلف افزود: اگر پاس از آن بازی یک امتیاز می گرفت به لیگ دسته یک سقوط نمی کرد ولی باشگاه پاس این تاوان را داد و حالا مرتضی تبریزی تبدیل به مرتضی تبریزی شده و در واقع مرتضی تبریزی بازیکنی با این سطحی که اکنون هست نبود.

خبرگزاری مهر: باشگاه پاس چه برنامه هایی برای صعود به لیگ برتر دارد؟ و آیا پاس سال آینده به لیگ برتر صعود می کند؟

قائم مقام باشگاه پاس همدان در پاسخ به این سئوال گفت: هر باشگاهی یک تغییر و هدف گذاری نقطه به نقطه انجام می دهد و همین تغییرهایی که آقای رمضانی گفتند دال بر هدف گذاری و ورود پاس به لیگ برتر است.

وقتی مسئولان در تمرینات پاس حضور پیدا می کنند مشکلات حل می شود

صالحی کفت: اگر باشگاه پاس نیازمند حمایت های معنوی مسئولان استان همدان هست به این خاطر است که وقتی مسئولان در تمرینات پاس حضور پیدا می کنند به طبع مشکلات مادی باشگاه حل می شود و باشگاه قوی تر و برنامه ریزی ها مشخص تر و برنامه ریزی ها بهتر انجام می شود.

وی گفت: قطعا تغییراتی که آقای رمضانی گفتند هدف گذاری وی برای ورود پاس به لیگ برتر است چرا که با زحماتی که تاکنون کشیده شده 30 بازیکن بدون اینکه ریالی به آنها پرداخت شود آمده و در تیم بازی می کنند.

وی گفت: تاکنون هیچ پرداختی به هیچ بازیکنی انجام نشده است و این نشانه نفوذ آقای رمضانی در عرصه فوتبال است و مدیری قوی تر از او پیدا نخواهد شد.

صالحی اضافه کرد: منابع مالی استان همدان باید تقویت شود و ما راهکار های جدیدی را برای فوتبال استان همدان برنامه ریزی کرده ایم و این نیازمند حضور مسئولان در باشگاه پاس است و صرف اینکه فقط پول بدهند کار ساز نیست.

وی گفت: بازیکن حمایت معنوی استاندار، مسئولان استان و مسئولان ورزش استان را می خواهند و این موضوع اگر اتفاق بیفتد با برنامه ریزی که آقای رمضانی انجام داده اند قطعا سال آینده پاس همدان را در لیگ برتر خواهیم دید.

سرمربی تیم پاس همدان نیز در این زمینه گفت: نزدیک 5 سال است که در لیگ یک مربی گری می کنم و لیگ یک را مثل کف دست خود می شناسم و وقتی لیست بازیکنان تیم های لیگ دسته یک بیرون آمد متوجه شدم که امسال بستر بسیار مناسبی برای صعود پاس به لیگ برتر وجود دارد و شاید بهتر است بگوییم هیچ سالی لیگ دسته یک را در هر دو گروه به ضعیفی امسال ندیدم.

خورشیدی افزود: چه تیم پدیده شاندیز و صنعت نفت آبادان که در آن گروه بهترین بازیکنان را در اختیار دارند و چه در گروه ما که تیم آلومینیوم و پیکان هستند بهترین مهره ها را جذب کرده اند.

خورشیدی گفت: من فکر می کنم سطح لیگ دسته یک امسال از سال های گذشته خیلی پایین تر است و بهترین فضا را اکنون پاس برای صعود دارد با توجه به اینکه سعی کردیم امسال خیلی با وسواس تیم را ببندیم و با حوصله بازیکنان را بررسی کردیم من برای اینکه یک بازیکن را انتخاب کنم 9 فیلم بازی بازیکن مورد نظر را نگاه کردم و بعد جذبش کردم.

وی گفت: امسال تیم پاس دو فرق با تیم پاس سال های گذشته دارد یکی اینکه تیم جوان است و دوم اینکه پاس برای تغییر سیستم و تغییر تاکتیک همه جور بازیکن دارد به طور مثال اگر بازی را مستقیم بخواهیم داشته باشیم بازیکنانی داریم که سبک بازی مستقیم انجام دهند، اگر بخواهیم استایل بازی را ببریم روی بازی غیر مستقیم قطعا مهره هایی داریم که این کار را کنند، اگر بخواهیم از کناره ها به دروازه حریف بزنیم باز مهره ها مورد نظر را داریم، اگر بخواهیم از عمق برویم باز هم بازیکن مورد نظر را داریم و این موضوع دست ما را بسیار باز می گذارد.

خورشیدی گفت: با توجه به شکل بسته شدن تیم پاس که مهره های زیادی دارد و با توجه به تیم هایی دیگر که سطح آنها مثل سال های دیگر نیست امسال بهترین فرصت برای صعود پاس به لیگ برتر است به شرط اینکه باشگاه پاس حمایت شود و مورد توجه قرار گیرد.

خبرگزاری مهر: چرا گفته می شود باشگاه پاس بازی هایی را که ورزشگاه مفتح انجام میدهد به حریف واگذار می کند؟

قائم مقام باشگاه پاس عنوان کرد: نقشه این ورزشگاه به اشتباه اجرا شده است و 90 درجه اشتباه محاسباتی دارد ضمن اینکه همه ورزشگاه ها شمالی - جنوبی ساخته می شوند ولی این ورزشگاه شرقی- غربی ساخته شده است و یک مشکل دیگر که دارد این است که در مکانی ساخته شده که بادگیر است این ورزشگاه برای پاس بد شانسی می آورد و پاس هر بازی که در این ورزشگاه انجام داده باخته است.

سرمربی تیم پاس همدان نیز گفت: سال دومی که پاس به همدان منتقل شد من به همدان آمدم و آن زمان ورزشگاه مفتح ساخته نشده بود و از سال سوم یا چهارمی که پاس به همدان آمد از ورزشگاه مفتح بهره برداری شد و برای بازی افتتاحیه نیز یک تیم از برزیل به همدان آمد.

ورزشگاه مفتح برای پاس بدشانسی می آورد

خورشیدی گفت: پاس کمتر از تعداد انگشتان یک دست در این ورزشگاه حضور پیدا کرده و من به خرافات اعتقاد ندارم و اگر هم اکنون اعلام کنند که پاس برود در ورزشگاه مفتح بازی کند ما می رویم و هیچ مشکلی نداریم اول فصل گفتم ورزشگاه مریانج را به پاس بدهید تا تمرینات و بازی های پاس در مریانج برگزار شود یا بازی ها و تمرینات پاس را به ورزشگاه مفتح منتقل کنید.

وی گفت: از نظر تیم پاس مشکلی وجود ندارد ولی مشکلی که ورزشگاه مفتح دارد این است که تیم ها و هوادارا نمی توانند 15 کیلومتر از شهر خارج شوند کما اینکه بیشتر طرفداران جوانان و نوجوانان هستند و وسع مالی آنها برای حضور در ورزشگاه مفتح نمی رسد و مشکلاتی از جمله تردد دارند و این ها باعث می شود که ورزشگاه مفتح متروکه بماند.

خبرگزاری مهر: چه انتظاراتی از شورای شهر برای حمایت از تیم پاس دارید؟

قائم مقام باشگاه پاس همدان در این زمینه گفت: در حال حاضر اعضای شورای شهر همدان جدید هستند و ما هم تاکنون نشستی با شورای جدید نداشته ایم اما تصمیم این است که در آینده نزدیک جلسه ای با اعضای شورا و شهرداران داشته باشیم و از وجود شورا و شهرداری ها که بودجه های متفاوت فرهنگی برای نشاط شهری دارند به نفع استان استفاده کنیم ولی تا کنون جلسه خاصی با آنها نداشته ایم که متوجه شویم همراه ورزش هستند یا خیر.

صالحی گفت: کمک ها متفاوت است و شورا زیاد می تواند کمک کنند اما اولین چیزی که ما می خواهیم قطعا پول نیست بلکه حمایت های معنوی است یعنی شورا می تواند با حضور خود موجب شود که بازی یک بازیکن متفاوت باشد.

وی ادامه داد: دوم اینکه امیدواریم شورای شهر همدان، شورای شهر فوتبالی باشد و به هر شکلی که اینها به فوتبال نگاه کنند می توانند به باشگاه پاس کمک دهند.

وی گفت: در نشستی که که در آینده با شورا خواهیم داشت جنس فوتبال آنها را تشخیص خواهیم داد که فوتبالی هستند یا نیستند.

صالحی ادامه داد: نگاه مسئولان استان اگر ورزشی باشد قطعا آن استان موفق تر خواهد بود مدیر کل آب فاضلاب استان تهران صبح به صبح یک ربع برای پرسنل ورزش داده و 50 درصد نشاط کاری را در اداره زیاد کرده است.

وی گفت: اگر شورای شهر در نشستی که برگزار می کنم هرگونه حمایت مادی و معنوی را افزایش و کمک دهند به اهداف شورا نزدیک می شوند و از همین جا درخواست می کنیم در آینده نزدیک خدمت شهرداران و شورای شهر می رسیم.

این نگاه اشتباه است که تمام مطالبات و مشکلات پاس به دست استاندار حل شود

سرمربی تیم پاس همدان نیز گفت: این نگاه اشتباهی است که تمام مطالبات و مشکلات پاس به دست استاندار حل شود چراکه نقش شورا و شهرداری ها و صنعت استان همدان خیلی مهم است و اگر می خواهیم تیمی پویا داشته باشیم که بتواند در تمام زمینه ها خلاقیت داشته باشد و شایستگی ها را به منصه ظهور برساند باید تمام این مسئولان وارد گود شوند و کمک کنند.

خورشیدی گفت: در حال حاضر فشار تیم پاس بر روی چهار نفر است بطوری که در استانداری زحمت بر دوش آقاس سامری، در بین نماینده های مجلس بر دوش آقای خجسته و در اداره تربیت بدنی بر دوش آقای افتخاری و آقای کرم اللهی است.

وی گفت: این چهار نفر فشار پشت پرده تیم پاس را تحمل می کنند و من فکر می کنم که باقی نماینده ها نیز باید وارد کار شوند،من یادم است زمانی که پاس در لیگ برتر بود امام جمعه و استاندار شب قبل از بازی با بازیکنان صحبت می کرند و آن اتفاقات خوب می افتاد و تیم پاس در لیگ برتر تیم چهارم می شد.شب قبل از بازی با حضور این عزیزان نماز جماعت می خواندیم و دعا می کردیم و همه اینها کمک می کرد و این موضوع خیلی اثر بخش بود چراکه بازیکنان احساس می کردند که این تیم پیگیر دارد ، پشتوانه دارد و کسانی را دارد که بازیکنان می توانند با پشتوانه آنها به زمین بروند و تیم های حریف را شکست دهند ولی هم اکنون پاس پشتوانه ندارد و پشت پاس خالی است و غیر این چهار نفر هیچ کس کمک نمی کند.

خورشیدی ادامه داد: با جلساتی که در اتاق فکر باشگاه پاس داشتیم قصد داریم با صنعت و تجارت استان همدان، با شهرداری و شورای شهر جلسه بگذاریم و یکسری برنامه و راهکار ارائه دهیم چراکه نباید فقط چشم به استانداری داشته باشیم و باید بخش در آمد زایی را فعال کنیم.

وی گفت: نظام باشگاه ها در کشور ما این را ایجاب می کند که باشگاه ها خود ماهی گیری را یاد بگیرند نه اینکه به آنها ماهی بدهد ولی این خود مستلزم یکسری تمهیداتی است که باید استانداری و مسئولان بچینند.

خورشیدی تاکید کرد: این طور نیست نیست که ما از فردا صبح بگوییم تیم می خواهد خود کفا و در آمد زا شود بلکه این در آمد زایی باید کمک هایی در کنارش صورت بگیرید تا بتواند ساختار مناسب را برای درآمد زایی تیم ایجاد کند.

در پناه حمایت های معنوی مشکلات مادی نیز حل شدنی است

قائم مقام باشگاه پاس نیز در این زمینه گفت: اول حمایت معنوی را موثر می دانم چراکه در پناه حمایت های معنوی مشکلات مادی نیز حل شدنی هستند، وقتی مسئولی وارد میدان شد و کنار این فوتبالیست نشست قطعا مشکلات فوتبال را درک و لمس خواهد کرد و قطعا اگر مشکلات شخصی، کاری و مدیریتی را از دور شنیده باشد فایده ای ندارد ولی اگر مسئول کنار تیم نشست و از نزدیک مشکلات را لمس کرد قطعا درک مشکلات برای او آسان تر می شود.

وی گفت: صنعت گران استان اسپانسرای خوبی برای تیم پاس می توانند باشند چراکه بیش از 2 هزار صنعت در استان همدان وجود دارد که اگر 5 درصد صنعتگران وارد میدان شوند مشکلات باشگاه پاس همدان حل خواهد شد و اگر 10 یا 20 درصد شهرداران وارد گود شوند و حمایت کنند مشکلات باشگاه پاس حل خواهد شد.

صالحی گفت: ما بیشتر حمایت معنوی مسئولان و حضور فعال و لمس مشکلات باشگاه را می خواهیم، همه زحمت کشیدند اگر حمایت های آقای آزاد نبود قطعا باشگاه تا این زمان دوام نمی آورد و قدردان زحمات آقای سامری که همیشه پیگری مشکلات باشگاه هستند و آقای افتخاری هستم.

در حال تعریف یک چشم انداز 20 ساله برای باشگاه پاس هستیم

وی ادامه داد: برنامه ریزی باشگاه پاس برای بلند مدت است و در حال تعریف یک چشم انداز 20 ساله برای باشگاه پاس هستیم و بنده این مسئولیت را قبول کرده ام که یک تقویم 20 ساله برای باشگاه تعریف کنم که هر مدیری به این باشگاه آمد چشم انداز و راه مشخصی داشته باشد.

وی گفت: باشگاه پاس به درآمد زایی روی آورده و برنامه ریزی های خوبی برای آینده باشگاه انجام شده و امسال نقطه هدف این است که با حمایت مسئولان برای ورود به لیگ برتر آماده شویم.

صالحی افزود: از مخالفان و منتقدان درخواست دارم که کمک و پیشنهاد ارائه دهند چراکه منتقد کسی است که ضمن مخالفت راهکار هم ارائه می کند.

وی گفت: از کسانی که دلسوز واقعی ورزش استان همدان هستند درخواست دارم که بیایند انتقاد ها و راهکار ها را بدهند چراکه آقای رمضانی یک فرد تماما فوتبالی است چه کسی را می خواهید پیدا کنید که دو شغله نیست و تمام فکر ذهن وی فوتبال همدان است و از پتانسیل استان نهایت استفاده را می کند؟

خبرگزاری مهر: آیا برای جذب اسپانسر اقداماتی انجام داده اید؟

قائم مقام باشگاه پاس در این خصوص گفت: چند روزی است که تدابیری را اندیشیده ایم و برنامه ریزی هایی نیز انجام داده ایم که از عده ای کمک بگیریم به عنوان اسپانسر تیم پاس وارد میدان شوند.

صالحی با بیان اینکه این که می گوییم حمایت های معنوی استان باید بسیج عمومی شود تا تیمی که برند استان را دارد حمایت کنند، گفت: حالا امکان دارد بنده با یک لگو وارد این باشگاه شوم و لگو محصول تولیدی را یک گوشه باشگاه بزنم و با این کارم کمکی به باشگاه کنم و امکان هم دارد بتوانم یک اسپانسر قوی تر را از تهران یا سایر استان ها وارد استان همدان کنم که بتواند به ورزش استان و تیم فوتبال پاس کمک کند.

سرمربی تیم پاس همدان نیز گفت: در هر مکانی هر انسانی در هر نقطه کره زمین می تواند دوست یا دشمن داشته باشد و دشمن حق دارد از هر عاملی برای تخریب کسی که از او بدش می آید استفاده کند ولی من چیزی را که در استان همدان دیدم و برایم خیلی عجیب بود این است که برخی از دوستان که در ظاهر با ما خوب هستند یک دفعه برای مقاصد و منافع خود از هر دست آویزی استفاده می کنند که تیم پاس، من و آقای رمضانی را بکوبند.

خورشیدی گفت: می خواهم بگویم یک روز در سایت خود می نویسند که تیم پاس در سرعین خوش گذارانی می کند و عکس هتل را هم از اینترنت می گیرد و کنار خبر می گذارید و می گوید در این هتل دارند خوش گذرانی می کنند و با توجه به اینکه اکنون اینترنت همه گیر شده است هواداری که در خانه نشسته با چه شوق و ذوقی خبر را نگاه می کند باور می کند که بازیکنان دارند در سرعین خوش گذرانی می کنند در صورتی که ما بازیکنان را ساعت شش صبح هشت کیلومتر می دواندیم که در آن ارتفاعات بسیار کار دشواری بود سپس ساعت 10 تا 12 باید وزنه های بسیار سنگین بزنند و ساعت چهار تا شش بعداز ظهر در زمین تمرین می کردند، اینها واقعا اگر اسمش خوش گذرانی است ایرادی ندارد بگذارید باشد.

وی ادامه داد: زمانی کسی می خواهد کسی را بکشد بر می دارد تیر به او می زند و زمانی تهمت و افترا می زند و هرکس براساس عدل و انصافی و وجدانی که دارد طرف مقابل خود را تخریب می کند ولی این خیلی زشت است که در مملکتی که حتی اقلیت های مذهبی به شهدا احترام می گذارند ما بیایم خون شهید و یا خود شهید را ابزاری کنیم که بخواهیم کسی را بکوبیم و این را ملعبه قرار دهیم که بخواهیم به اهداف شوم و یا پلید یا غیر پلید خود برسیم.

وی گفت: هیچ کسی حق ندارد از خون شهدا برای رسیده به اهداف خود استفاده ابزاری کند ضمن اینکه این حرف بسیار خطرناک است از این جهت که ما داریم قبح و حرمت شهدا را می شکنیم.

وی افزود: حرمت خون شهدا خیلی زیاد است و من و شما اگر اینجا نشسته ایم به خاطر خون شهداست.

وی گفت: شهدا از همه چیزخود گذشتند و رفتند و در بدترین شرایط جنگیدند و خون خود را برای سر بلندی ملت دادند

خورشیدی افزود: من مصاحبه ای انجام دادم و یکسری از مسئولان ناراحت شدند ولی ما واقعا برای آب معدنی که ارزان ترین چیز برای بازیکن است مشکل داریم بازیکن عرق می کند تعرق باعث می شود که آب بدن از دست برود و نمک از دست بدهد و باید این جبران شود و باید حتما بازیکن در کنار زمین آب بخورد حالا 20 سال پیش می گفتند نباید آب خورد ولی علم پیشرفت کرد و بعد از جام جهانی 1990 وقتی دیدند که بازیکنان کنار زمین آب می خورند بررسی کردندو متوجه شدند بازیکن آب اگر نخورد فاجعه برای بدن است.

خورشیدی گفت: باشگاه پاس آب ندارد که بازیکنان کنار زمین بخورند وقتی که من می گوییم مسئولان منظورم استاندار نیست من منظورم کل دستگاه ها است از اعضای شورای شهر، شهرداری، فرمانداری، اصناف وغیره گرفته و هر کس در هردستگاهی که هست اگر می تواند کمک کند باید بیاید کمک کند این تیم متعلق به من نیست.

وی با بیان اینکه نکته ای خیلی مهم است و آن این است که من امسال اینجا هستم و سال های قبل آقای وینگو، آقای یاوری، آقای مدیر روستا و آقای منصوریان بوده اند، گفت: الان آقای منصوریان با آقای یاوری کجاست هر کدام از این افراد به دنبال زندگی خود رفته اند و ممکن است سال آینده من هم از اینجا به تیم دیگری بروم کما اینکه همین اول امسال از تراکتور سازی پیشنهاد داشتم.

آقای مجید جلالی به من تماس داشته که اگر می توانی بلند شو بیا به من کمک کن، من امسال اینجا هستم ممکن است سال بعد تراکتور یا پرسپولیس باشم و من الان که هستم باید حمایت شوم اگر مربی حمایت نشود استان و تیم ضرر می کند حالا این آقایان به خاطر اینکه از باشگاه خواسته اند که به آنها یک پستی بدهد و باشگاه آن پست را نداده به واسطه آن باید من و تیم را بکوبند، اینها افرادی هستند که از باشگاه باج خواسته اند.

اگر تمکین نکنید از خواسته ما آتشبار ما شما را می کوبد

معاون اجرایی تیم پاس نیز در این زمینه گفت: این را بنویسید، این افراد خواسته داشتند و از باشگاه پست خواستند و چون به خواسته آنها تمکین نشد رسما پیامک فرستاده اند که آقا اگر تمکین نکنید از خواسته ما آتشبار ما شما را می کوبد.

خبرگزاری مهر: رسالت رسانه را در حمایت از تیمهای ورزشی چه می دانید؟

قائم مقام باشگاه پاس در این خصوص گفت: ما رسانه را مقدس می دانیم اگر عشق آقای رمضانی به فوتبال نبود شاید هر مدیر دیگری بود، پاس را رها می کرد و می رفت و در همین خصوص حضور ما در خبرگزاری مهر نوعی حمایت است و خبرگزاری مهر به نوعی از تیم پاس حمایت کرده و ما از همه اصحاب رسانه همین حمایت ها را می خواهیم و چیز دیگری نمی خواهیم همین که ما در رسانه ها حضور پیدا کنیم و حرف خود را بزنیم و در جامعه انعکاس پیدا کند و مردم بدانند در دل این تیم چه می گذرد، باعث خرسندی است.

صالحی ادامه داد: من از همه مسئولان می خواهم که از اینکه مردم همه مسائل را بدانند ترس نداشته باشند همه چیز را به مردم بگویید، ایرادی ندارد، مردم محرم این کشور هستند و این مردم هستند که پای این نظام و انقلاب ایستاده اند و مردم هستند که به یک نظام یک دولت و یک شخص مشروعیت می دهند و ما نباید ترس داشته باشیم، ایرادی ندارد که مردم و جوانان بدانند در باشگاه پاس همدان چه اتفاقی می افتد.

صالحی اضافه کرد: ما تخریب را می شناسیم هرکسی که بدترین انتقاد را بکند اما اگر راهکار داد این منتقد است اما کسی که بیاید تخریب در جهت تخریب انجام دهد این فرد به دنبال منافع شخصی است و می خواهد کمبود های شخصیتی، جریانی یا فکری خود را با این کار جبران کند که این کار اشتباه جوابگو نیست و باشگاه نیز به این افراد باج نخواهد داد تا زمانی که این تیم مدیریتی در باشگاه هست شک نکنید که به این افراد باج نمی دهیم حتی اگر در پناه افراد بزرگ و سیاسی باشند.

صالحی افزود: من به نوبه خود از خبرگزاری مهر تشکر می کنم که این خود حمایت معنوی است اگر تمام اصحاب رسانه به همین شکل حمایت معنوی کنند مردم اطلاعات خوبی به دست می آورند.

معاون اجرایی تیم پاس نیز گفت: هر چقدر رسانه بیشتر روی لیگ یک مانور دهد قطعا هم کیفیت لیگ یک بالا می رود و هم دستگاه های نظارتی بهتر لیگ یک را رصد می کنند و مسائل منفی کم و روز به روز مسائل مثبت زیاد می شود.

علی خلف گفت: ضمن اینکه ما قصد توهین و جسارت به جامعه خبری را نداشتیم و من خودم از جنس رسانه هستم و با رسانه ها همکاری می کنم ولی اینکه می بینم برخی از همکاران ما سود جویی و زیاده خواهی می کنند و از رسانه ای که در اختیار دارند به بدترین شکل ممکن استفاده ابزاری می کنند این است که به من بیشتر فشار وارد می شود چون این بد نامی به سایرین هم می خورد.

وی ادامه داد: باید از خبرگزاری مهر، ایسنا، فارس و ایرنا تشکر کنم که خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی هستند و نمایندگان این خبرگزاری ها در همدان هم منصفانه خبرها را پوشش می دهند، این ها از ما انتقاد کرده اند ولی ما فرق انتقاد و تخریب را می دانیم یعنی اگر انتقاد سازنده باشد خودمان را هیچ موقع درگیرش نمی کنیم که هیچ، برعکس از انتقاد استفاده می کنیم چون می فهمیم که چیست.

خلف افزود: تشکیل اتاق فکر در باشگاه پاس همدان خود منشا خیر است سعی کنیم که افکار مثبت وارد این باشگاه کنیم و اصحاب رسانه کمک کنند آن چیز مثبتی که در جامعه می خواهد اتفاق بیفتد را از طریق باشگاه پاس همدان به مردم منتقل کنند مطمئن باشید که این ها کمک به مردم است و کسانی که دم از خبر رسانی شفاف می کنند اینجوری می توانند ثابت کنند.

تعامل در دستور کار اولیه ما هست من دست تک تک خبرنگاران را که از جنس خود آنها هستم می بوسم دست همه هواداران را می بوسم و در اتاق من باز است و از هر گونه نظری استقبال می کنیم.

یک اتاق فکر جامع و کامل در اختیار باشگاه پاس وجود دارد امیدوار هستیم که این مباحث تمام شود چون یک داستان نخ نما و کهنه شده است باید یک روز این داستان ها تمام شود و ما بتوانیم با قدرت پاس را به لیگ برتر ببریم.

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گفتگو: مهری درویش قنبر و پروین قادری دانشمند