سيستم جامع فروش و خدمات مشتركين در توزيع برق زنجان راه اندازي شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل كاظمي در ارتباط با علت تغيير سيستم خدمات مشتركين به سيستم جامع افزود : براساس انجام مطالعات استراتژيک که توسط مشاور در سال هاي قبل بعمل آمده پيشنهاد خريد سيستم جامع خدمات مشترکين بود تا بتوان با ارتقا کيفي و کمي خدمات رضايت مشترکين را جلب نمود و با توجه به گسترش روزافزون فن آوري اطلاعات و ارتباطات و افزايش چشمگير زمينه کاربردي فن آوري ICT در صنعت برق استقرار سيستم جامع خدمات مشترکين را اجتناب ناپذير مي نمود .

وی درارتباط با قابليت هاي اين سيستم نيز گفت : اين سيستم يکپارچه و بصورت جامع امور صورتحساب و خدمات مشترکين فروش انشعاب را در بر مي گيرد و از مهمترين ويژگي هاي آن استفاده از محيط وب براي توسعه و راه اندازي آن و همچنين امکان ايجاد دسترسي براي تمام قسمت هاي نرم افزار را دارا مي باشد.

کاظمی تاکید کرد: ماموريت اين سيستم شامل جمع‌آوري، تحليل، تفكيك، نگهداري، يكسان‌سازي و اصلاح داده‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي حاصل از فروش انشعاب، فروش انرژي و خدمات پس از فروش است كه الزاماً طبق ضوابط و استانداردهاي مشخص و با حفظ و برنامه زمان‌بندي اجرا خواهد شد و قابليت‌ها و برخي مزاياي نسبي بانک اطلاعاتي اوراکل نسبت به ساير سيستم‌هاي مديريت اطلاعات می توان درتوانايي نگهداري و مديريت اطلاعات در حجم فوق بالا،كيفيت و سرعت بالا در سرويس‌دهي موازي تراكنش‌هاي اطلاعاتي در حجم بالا بدون افت كيفيت و زمان پاسخگويي ،توانايي آرشيوسازي، بازيابي آرشيوها و مديريت زماني آنها به‌صورت دقيق‌تر و منظم‌تر، زمان پردازش كمتر براي تراكنش‌هاي محاسباتي و در نتيجه سرعت پاسخ‌گويي بيشتر در گزارش‌ها و روالهاي محاسبه‌گر در نتيجه، در برنامه‌هاي مبتني بر Oracle، محاسباتي كه با حجم بالاي اطلاعات از يك سو و پردازش‌هاي سنگين‌تر از سوي ديگر مواجه هستند با سرعت و كيفيت بسيار بهتري انجام‌پذير هستند بر شمرد.

رقابت صد نفر از همكاران توزيع برق زنجان درمسابقات تيراندازي

يكدوره مسابقات تيراندازي با تپانچه و تفنگ بادي در محل سالن تيراندازي مجموعه ورزشي انقلاب زنجان با حضور نزديك به صد نفر از همكاران اين شركت برگزار شد .



نزديك به صد نفراز بانوان و مردان شركت توزيع نيروي برق استان زنجان به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ونيروي انتظامي در رشتهء ورزشي تيراندازي با تپانچه وتفنگ بادي در سه روز متوالي به رقابت پرداختند كه درپايان اين مسابقات در بخش بانوان خانم ها فريبا نجفي ، الهام عباسي و فريبا اسكندري به ترتيب اول تا سوم شدند و در بخش مردان در رشته تپانچه بادي علي اكبر دين محمدي مقام اول و محسن رضايي و حميدرضائيون مقام هاي دوم وسوم ودر رشته تفنگ بادي بهبود لطفي مقام اول ، مهدي تاران مقام دوم و رضا شيرمحمدي مقام سوم را كسب كردند.