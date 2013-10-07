وصلت آسمانی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) عالی ترین الگوی تشکیل خانواده است

حجت الاسلام ذاکر صادقی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت سالروز ازدواج آسمانی امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) اظهار داشت: اول ماه ذی الحجه برابر است با سالروز پیوند آسمانی دو زوج والامقام که دیگر هیچگاه مانند آنها در طول تاریخ دیده نشده است.

وی به شرح کامل ازدواج این دو بزرگوار پرداخت و افزود: فاطمه زهرا (س) دختر پيغمبر اكرم و از دوشيزگان ممتاز عصر خويش بود، پدر و مادرش از اصيل ترين و شريف ترين خانواده هاي قريش بودند، از حيث جمال ظاهري و كمالات معنوي و اخلاقي از پدر و مادر شريفش ارث برد و به عاليترين كمالات انسانی آراسته بود.

این مسئول عنوان کرد: در دوران پیامبر گرامی اسلام(ص)، شخصيت و عظمت ایشان همواره مورد توجه بزرگان قريش و رجال با شخصيت و ثروتمند بود و ثروتمندان خیلی علاقه مند بودند که با پیامبر گرامی اسلام(ص) نسبت فامیلی داشته باشند هر ازگاهی به خواستگاري حضرت فاطمه (س) مي آمدند که پيامبر گرامی اسلام می فرمودند: این امر باید به فرمان از طرف خداوند متعال صورت گیرد.

صادقی نیا گفت: پیامبر با شناختی که از حضرت علی (ع) داشت فاطمه را براي علي (ع) نگاه داشته بود و مايل بود از جانب او پيشنهادی مطرح شود، اصحاب بزرگ رسول گرامی اسلام با توجه با گفتگوهایشان با پیامبر(ص) هم به این نتیجه رسیده بودند، از اینرو با مشورت این موضوع را با حضرت علی(ع) مطرح کردند بعد از این صحبتها مولا علی (ع) آماده شدند و به خدمت رسول اکرم شتافتند و در خانه پیامبر را کوبیدند.

وی ادامه داد: پیامبر خدا به همسرش ام سلمه فرمود در را باز کن که کوبنده در شخصی است که خدا و رسول خدا را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند و محبوبترین در نزد من حضرت علی(ع)است، ام سلمه وقتی درب را باز کرد حضرت علی(ع) وارد شد و در خدمت پیغمبر(ص) نشست اما به خاطر روحیه ای که داشت ابتدا نتوانست مطرح کند پیامبر(ص) سکوت را شکست و فرمود یا علی برای مطلب و حاجتی آمده ای هرچه بگویی و هرچه بخواهی مورد قبول است، مطرح کن.

رئیس تبلیغات اسلامی شهر ری عنوان کرد: علی(ع) گفت یا رسول الله من هرچه دارم از وجود پر برکت شما دارم و مخصوصا همه تربیتهای من و موفقیتها و پیشرفتهایم بیش از پدر و مادرم مدیون شما هستم. من در خانه شما بزرگ شده ام و تمام سرمایه و آخرت من شما هستید و موقع آن شده که تشکیل خانواده بدهم، اگر صلاح می دانید دختر خود فاطمه زهرا(س) را به عقد من درآورید، این سعادت بزرگی است که نصیب من خواهد شد. پیغمبر(ص) فرمود صبر كن تا از فاطمه اجازه بگيرم.

دین مبین اسلام رضایت زوجین را مدنظر قرار داده است

صادقی کیا گفت: در اینجا شاهد عالی ترین الگوی درسی برای خانواده ها در جامعه اسلامی هستیم، اگر قرار بشود دختر و پسری با هم ازدواج کنند در دین مبین اسلام رضایت زوجین مدنظر است، پيغمبر نزد فاطمه (س) رفت، فرمود: دخترم! علي بن ابي طالب (ع) را به خوبي مي شناسي براي خواستگاري آمده است، آيا اجازه مي دهي تو را به عقدش در آورم؟ فاطمه از خجالت سكوت كرد و چيزي نگفت. پيغمبر(ص) چون آثار خشنودى را در چهره او ديد گفت: الله اكبر ! سكوت دخترم فاطمه علامت رضايت اوست.

وی ادامه داد: رسول اكرم (ص) پس از کسب اجازه به نزد علي آمد و با لبي خندان گفت: يا علي! آيا براي برپایی ازدواج و عروسي چيزي داري؟ حضرت علی (ع) اعلام کردند يا رسول الله، شما از وضع من كاملاً اطلاع داريد، تمام ثروت من عبارت است از يك شمشير، يك زره و يك شتر، پیامبر فرمود: تو مرد جنگ و جهادي و بدون شمشير نمي تواني در راه خدا جهاد كني، شمشير از لوازم و احتياجات ضروري تو است، شتر نيز از ضروريات زندگي تو محسوب مي شود، بايد به وسيله آن آبكشي كني و امور اقتصادي خود و خانواده ات را تأمين كني، در نهایت فرمودند تنها چيزي كه مي تواني از آن صرف نظر كني همان زره است، من هم به تو سخت نمي گيرم و به همان زره اكتفا مي کنم.

ازدواج این دو بزرگوار وصلت آسمانی بوده است

وی افزود: پیامبر به علي(ع) گفت می خواهم بشارتي به تو بدهم و رازي را برايت آشكار بسازم، پيش از آنكه به نزد من بيايي جبرئيل نازل شد و گفت: يا محمد! خدا تو را از بين مخلوقاتش برگزيده و به رسالت انتخاب كرد، علي (ع) را برگزيد و برادر و وزير تو قرار داد. و بايد دخترت فاطمه را به ازدواج او درآوري، مجلس جشن ازدواج آنان در عالم بالا و در حضور فرشتگان برگزار شده ،خدا فرزندان پاك و نجيب و طيب و طاهر و نيكو به آنان عطا خواهد نمود و هنوز جبرئيل بالا نرفته بود كه تو درب منزل را زدي و در این جا معلوم می شود که این وصلت، پیوند آسمانی بوده و امیدوارم که به عنوان عالی ترین الگو برای تشکیل خانواده در جامعه اسلامی قرار گیرد.