افزایش 149 درصدی کشفیات جرائم در بیجار/ رضايت مردم از عملکرد نیروی انتظامی

رحمت‌الله کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته نیروی انتظامی فرصتی مغتنم برای بازخوانی رشادت دلیرمردان نیروی انتظامی در دفاع نبرد حق علیه باطل و نحوه و کیفیت تعامل خادمان ناجا با مردم است.

وی به شعار امسال هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: هرساله طی هفته نیروی انتظامی شعاری انتخاب می شود و شعار امسال هفته ناجا اقتدار پلیس در سایه مردمداری، قانون مداری و روز آمدی است.

فرمانده انتظامی بیجار اعتماد مردم را سرمایه نیروی انتظامی دانست و با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به اعتماد مردم اظهار داشت: نیروی انتظامی باید هوشیارتر و آگاه‌تر از سایر دستگاه‌های حکومتی در صحنه حضور یافته و با استفاده از روش‌های پیشرفته و احساس مسئولیت کارکنان خود با توطئه‌های دشمن مقابله کند.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی اساسا برای موفقیت در انجام وظایف خود به همکاری و حمایت شهروندان متکی است و بدون حمایت عموم مردم پلیس توانایی حل و فصل جرایم ، کاهش مشکلات و حفظ نظم و امنیت را ندارد.

مردم از عملکرد نیروي انتظامی راضی هستند

فرمانده انتظامی شهرستان بیجار در بخش دیگری از سخنان خود از رضایتمندی مردم از عملکرد سبز پوشان ناجا در بیجار خبر داد و گفت: طبق بررسی های به عمل آمده مردم رضایت 76 درصدی از عملکرد نیروی انتظامی دارند.

وی از اجرای 36 برنامه به مناسبت هفته نیروي انتظامی در بیجار خبر داد و گفت: برگزاری صبحگاه مشترک، دیدار با امام جمعه، تجلیل از خانواده معظم شهدا، غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا و برگزاری محفل انس با قرآن از جمله برنامه های شاخص هفته نیروی انتظامی در شهرستان است.

کریمی اهدای خون توسط کارکنان نیروی انتظامی نواختن زنگ انضباط در مدارس، همایش اصناف، تعامل با مقامات قضایی عیادت از بیماران بیمارستان، بازدید دانش ‌آموزان از یگان‌ های انتظامی از دیگر برنامه های در نظر گرفته در طی این هفته عنوان کرد.

وی در پایان مردم ‌مداری و خدمت صادقانه به مردم را از اولویت‌های کاری ناجاعنوان کرد و گفت: پلیس حاکم نیروی انتظامی خادمان به مردم بوده و خود را در خدمت مردم می‌بینند و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.