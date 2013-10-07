90 درصد كودكان در سطح معابر كودكان كار خيابان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا جهانگیری فر صبح دوشنبه در برنامه صبحگاهی «ویتامین 3» که از شبکه سوم سیما پخش شد گفت: شاید بتوان گفت که یکی از خلاء های جامعه ما این است که موضوع آسیبهای اجتماعی و پدیده های اجتماعی متولی مشخصی ندارد و این، یکی از چالش های اجتماعی در کشور محسوب می شود. متاسفانه این مهم در بین نهادهای مختلف در قالب یک همکاری ضعیف در حال اجراست.



وي در پاسخ به این سوال که آیا در سایر کشورها متولی مشخصی وجود دارد؟ گفت: معمولا مدیریت این امر، متولی و مسئول دارد تا ظرفیت ها را به خوبی هماهنگ کند و از این هماهنگی خروجی مطلوبی بدست آورد. متاسفانه این اتفاق در ایران رخ نداده و این چالش باعث شده تا ظرفیت ها و قابلیتها بخوبی در کنار هم قرار نگیرند. اين در حالي است كه ظرفیت ها درایران فراوان است و ما نه مشکل بودجه و اعتبار و نه مشکلات و خلاهای قانونی داریم ،صرفا به علت خلاء مدیریتی نتوانسته ایم از ظرفیت ها استفاده بهینه کنیم.



دکتر جهانگیری فر اظهار داشت: البته باید گفت که طبق دستورالعمل ها بویژه مصوبه هیات وزیران که مربوط به یک دهه گذشته است سازمان بهزیستی متولی هماهنگی بین بخشی معرفی شده و قرار شده است تا این سازمان، ظرفیت ها را در کنار هم قرار دهد و در حوزه کودکان کار و کودکان آسیب دیده برنامه هایی را اجرایی کند.



وی در پاسخ به سوال مطرح شده از سوی مجری برنامه در مورد گفته های مدیرکل سابق بهزیستی مبنی براینکه ما در کشور پدیده کودکان خیابانی نداریم گفت: کودکان خیابانی با کودک کار متفاوت است ولی آنچه امروز ما با آن مواجهیم پدیده کودکان کار خیابان است.در تعریف ما کودکان کار در 2گروه تقسیم شده اند؛ گروهی که در داخل کارگاه ها و کارخانه ها مشغول به کار هستند و گروه دوم آن دسته از کودکانی هستند که در طیف مشاغل دستفروشی در حال فعالیت دیده می شوند.



معاون سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران گفت: 90 درصد کودکانی که در سطح معابر شهری دیده می شوند از زمره کودکان کار خیابان هستند که برای تامین معاش خانواده و به عنوان کمک هزینه های زندگی در معابر تردد دارند. طبق مطالعات انجام شده عموما این کودکان به اجبار برای تامین معاش خانواده کار می کنند که اگر این فرآیند از زندگی آنان حذف شود آن خانواده بیش از پیش در معرض آسیب های اجتماعی قرار خواهد گرفت.



وی ادامه داد: بنابراین نمی‌توان درشرایط فعلی آن کودک را کار منع کرد بلکه باید اقداماتی برای کاهش آسیب های آن انجام داد و با شناسایی خانواده، اقدامات حمایتی انجام شود تا این کودکان از چرخه کار حذف شوند.