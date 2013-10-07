مدافعان حرم حضرت زینب و رقیه در کوی سید خلف اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که در منزل آیت الله سید خضر موسوی برگزار شد برنامه های مداحی و سخنرانی همراه بود.



سخنران این تجمع سید سعید موسوی، دبیر کمیته انضباطی دانشگاه شهید چمران اهواز بود و همچنین حسن ویسی، سید علی موسوی و حسین کعبی به مداحی پرداختند.



این مراسم یکشنبه شب در مجمع زینبیون اهل بیت اهواز واقع در بیت آیت الله موسوی در کوی سید خلف برپا شد.



در این مراسم فعالان هیات های مذهبی، آیت الله علامه سید خضر موسوی و جمعی از طلاب حضور داشتند.



به گفته مسئولان هدف از اجرای این مراسم، طبق فتوای امام خمینی که گفته بودند اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سر حدات آن هجوم نماید واجب است، دفاع از حرم حضرت زینب و رقیه است.



همچنین مدافعان مرقدهای مطهر می گویند که به گفته امام خمینی (ره) در مسئله 2826 رساله ایشان بر جمیع مسلمانان است دفاع از آن به هر وسیله ای که امکان داشته باشد از بذل جان و مال و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.