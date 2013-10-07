آلزایمر؛ بیماری‌ پنهان اما پر دردسر

به گزارش خبرنگار مهر، آلزایمر یکی از رایج ‌ترین راه‌ها برای زوال عقل به شمار می‌رود، بیماری‌ای که نه تنها به حافظه آسیب می‌زند بلکه فرد بیمار به‌ تدریج با از دست دادن قدرت تشخیص زمان، دچار افسردگی، از دست دادن قدرت تکلم، گوشه ‌گیری می‌شود.

در اثر بروز این بیماری اختلال در حافظه یکی از مشکلاتی است که به تدریج به وجود آمده و پیشرفت می‌کند، این اختلال ابتدا به حوادث و آموخته ‌های جدید آسیب زده و به تدریج خاطرات قدیمی را نیز خدشه دار می‌کند.

بیمار مبتلا به آلزایمر، پاسخ سئوالی را که چند لحظه قبل پرسیده است فراموش می‌کند و مجددا‌ همان سئوال را می‌پرسد، وسایلش را گم کرده و نمی‌داند کجا گذاشته است، در خرید و پرداخت پول دچار مشکل می‌شود و بتدریج در شناخت دوستان و آشنایان و نام بردن اسامی آنها نیز مشکل ایجاد می‌شود.

بروز اختلال در حافظه و روند تفکر، سبب آسیب عملکردهای اجتماعی و شخصی بیمار شده و در نتیجه ممکن است سبب افسردگی، عصبانیت و پرخاشگری وی شود، توهم و هذیان نیز از دیگر عوارض این بیماری است که نه تنها خود بیمار را آزار می‌دهد، بلکه اطرافیان این بیماران را نیز تا حد زیادی با مشکل روبه رو می‌کند.

از سوی انجمن جهانی آلزایمر پیش ‌بینی شده است که در سال ۲۰۵۰ میلادی از هر ۸۵ نفر یک مبتلا به آلزایمر مبتلا شود. به گفته انجمن جهانی آلزایمر، پنج درصد از جمعیت ۶۵ ساله و بالا‌تر به بیماری آلزایمر متوسط تا شدید مبتلا هستند و این در حالی است که ۱۰ تا ۱۵ درصد سالمندان در همین گروه سنی از بیماری آلزایمر خفیف رنج می‌برند(نقل از سایت سینا نیوز)

با توجه به کنترل جمعیتی که طی سالهای اخیر در کشور صورت گرفته بر اساس اعلام کارشناسان متاسفانه کشور ایران در سالهای آتی با موج دوم وسوم سالمندی مواجه بوده و احتمال افزایش تعداد بیماران آلزایمر نیز دور از دسترس نیست.

نحوه برخورد با سالمندان و بیماران آلزایمر در جامعه فرهنگ سازی نشده است

معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان غربی با هشدار نسبت به افزایش موج دوم و سوم سالمندی در کشور و به تبع آن در آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر 8 درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند اما با توجه به کاهش جمعیت جوان این میزان در سال 1404 به 10 درصد و در سال 1430 به بیش از 25 درصد خواهد رسید.

علی پرمقیاس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش بینی می شود در سال 1430 چیزی در حدود 32 تا 33 میلیون سالمند در کشور داشته باشیم اظهارداشت: با توجه به مشکلات متعدد جامعه سالمندی از جمله بروز بیماری آلزایمر باید زیرساخت های لازم و برنامه های ریزی های اساسی از امروز تدوین و چاره اندیشی شود.

وی با گلایه از بی توجهی تمامی ارگانهای ذیربط در حوزه سالمندان به این بخش گفت: سالمندی یا بروز بیماریهای این دوران از جمله آلزایمر غیر قابل پیشگیری کامل بوده و هر فردی یک روز حتما به دوران سالمندی خواهد رسید ولی متاسفانه اقدام مناسبی در جهت رفاه حال این قشر از سوی برخی ارگانها صورت نگرفته است.

پرمقیاس با بیان اینکه اگرچه آلزایمر درمان قطعی ندارد، اما خوشبختانه راه‌ های تشخیص بروز آن قابل دسترس و پیشگیری است گفت: متخصصان توصیه می‌ کنند در مراحل اولیه افراد برخی از نشانه ‌ها را جدی بگیرند و در این راستا عمل کنند.

معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان غربی بهداشت و درمان، معیشت و نیز بحث های روحی و روانی را از مهمترین مسایل و مشکلات پیش روی قشر سالمند دانست و گفت: با توجه به رشد روز افزون زندگی صنعتی امروز بحث مشکلات روحی و روانی جامعه سالمند رو به گسترش است.

وی ادامه داد: متاسفانه فرهنگ سازی لازم برای برخورد با قشر سالمند در جامعه و خانواده ها صورت نگرفته است و روز به روز با توسعه تکنولوژی و فناوری های نوین خانواده به سمت زندگی فردی تمایل دارند و سالمندان جایگاه اصلی خود را در خانواده و جامعه در حال از دست دادن هستند.

معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان غربی حساس سازی اجتماع و ارگان‌ها به بیماریهای دوران سالمندان و نیازهای آنان را از جمله ضروریات امروزی برشمرد و خاطر نشان کرد: جایگاه فعلی سالمندان در اجتماع به شکل مطلوبی نیست و با توجه به رشد جمعیت سالمندی انتظار اینکه سالمندان جایگاه خود را در اجتماع و بویژه خانواده از دست بدهند دور از ذهن نیست.

آلزایمر بعد از سرطان بیشترین هزینه را به جامعه تحمیل می کند

کارشناس مسئول حوزه توانبخشی بهزیستی آذربایجان غربی نیز معتقد است آلزایمر بیماری پنهانی است که بار اقتصادی زیادی را به جامعه تحمیل می کند.

رضا قلی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار نسبت به افزایش تعداد بیماران آلزایمر در سطح کشور اظهارداشت: این بیماری بعد از سرطان بیشترین بار اقتصادی را به جامعه تحمیل کرده و هزینه های زیادی به همراه دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه این در حالی است که خانواده به دلیل مسایل و مشکلات پیش رو و نیز موقعیت وجایگاه اجتماعی خود به جای درمان و پیشگیری از روند رو به رشد بیماری اقدام به مخفی کردن آن می کنند که این امر عواقب متعددی درپی دارد.

قلی خانی با تاکید بر اینکه بروز این بیماری هیچ ربطی به جایگاه و موقعیت خانواده ها ندارد عنوان کرد: جامعه و خانواده ها باید از فرد بیمار حمایت های لازم و کافی را از جمله درمان به شیوه دارویی را انجام داده و فرد سالمند را به حال خود رها نکنند.

وی آلودگی هوا، زندگی مدرن و صنعتی را از مهمترین عوامل افزایش بیماری آلزایمر در کشور نام برد و گفت: این بیماری به راحتی با استفاده از شیوه دارویی و نیز بحث های روحی و روانی قابل پیشگیری بوده و می توان از روند رو به رشد آن تا حدودی جلوگیری کرد.

کارشناس مسئول حوزه توانبخشی بهزیستی آذربایجان غربی افزود: کتاب خواندن، حل جدول تمرینات بدنی نوشیدن مایعات به اندازه کافی و حفظ کردن مطالب می‌تواند تا حد زیادی از بروز این بیماری در افراد جلوگیری کند.

وی همچنین با بیان اینکه به راحتی می توان علایم بیماری آلزایمر را تشخیص داد گفت: در کنار این علایم خانواده می توانند برای کنترل آن سالمندان خود را به صورت مرتب برای تشخیص این بیماری به مراکز مورد نظر از جمله متخصصان روانپزشکی و... ببرند.