مشكلي براي حضور در ميدان ندارم / پزشكان سلامتي مرا تاييد كرده اند

حسن خانمحمدي درگفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: پس ازپشت سرگذاشتن دوران مصدميت چند هفته ايست تمرينات متنوع خود را آغاز كرده ام و با راهنمايي هاي پزشك معالجم درشرايط مطلوبي قرارگرفته ام.

خانمحمدي درمورد ميزان آمادگي اش گفت : خوشبختانه همه پيش بيني هاي پزشكان درست ازآب درآمده و روز به روز به شرايط ايده ال نزديكترمي شوم.

هافبك جوان تيم فوتبال پرسپوليس درمورد وضعيت فصل آينده اش گفت : برخلاف خبرهايي كه درمورد مصدوميت من منتشر مي شود، از اوايل شهريورتمرينات سنگين و پرفشارم را آغاز خواهم كرد و مي توانم درميادين فوتبال به ميدان بروم. پزشكان معالجم سلامتي كامل مرا تاييد كرده اند و با تشخيص آنها مي توان از اوايل شهريور هر تمرين سنگيني را انجام دهم.

خانمحمدي ادامه داد: مذاكراتي را با چند تيم ليگ برتري انجام داده ام اما با توجه به تشخيص علي پروين قراراست در تمرينات پرسپوليس شركت كنم و درصورت مورد تاييد قرار گرفتن قراردادم را با اين تيم تمديد خواهم كرد.