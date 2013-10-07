عملکرد دانشگاههای گلستان رصد می شود

به گزاش خبرنگار مهر، حسین عجم نوروزی صبح دوشنبه در حاشیه برگزاری هیئت رییسه دانشگاه آزاد گرگان مهم ترین دغدغه مدیریتی در منطقه 27 دانشگاه را حرکت براساس دیدگاه های مدیریتی رییس عالی دانشگاه دانست و گفت: تبیین دیدگاه های نوین مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی برای روسای واحدهای منطقه 27 دانشگاه آزاد اسلامی از جمله برنامه ای کوتاه مدت دبیرخانه منطقه 27 دانشگاه آزاد اسلامی اسیت.

رئیس منطقه 27 دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: برنامه های دانشگاه آزاد در دوره جدید مبتنی بر چارچوبهای نظام اسلامی، منویات رهبر معظم انقلاب، برنامه های هیات امنای دانشگاه ، سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتین علوم و بهداشت و همکاری با دولت ونمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

عجم نوروزی گفت: به منظور بررسی برنامه های واحدها و مراکز دانشگاهی در منطقه 27 دانشگاه آزاد اسلامی برنامه رصد عملکرد با همکاری روسای واحدهای منطقه پیش بینی شده است.

رییس منطقه 27 دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در این راستا پاسخگو شدن همه ارکان دانشگاه در قبال عملکرد مورد توجه خواهد بود تا پس از تدوین و اجرای برنامه نظارت و ارزشیابی بتوان از بروز انحرافات احتمالی در برنامه ها جلوگیری کرد.

عجم نوروزی حرکت در جهت توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری را از جمله اهداف دانشگاه در دوره جدید برشمرد و گفت: این امر در منطقه 27 دانشگاه مورد تاکید است و امیدواریم با همکاری سایر مسولان استانی حرکت در این مسیر از شتاب مناسبی برخوردار شود.

رئیس منطقه 27دانشگاه آزاد اسلامی گفت: فراهم کردن زمینه تامین بخشی از درآمدهای واحدها و مراکز دانشگاهی از منابع غیر شهریه ای مورد تاکید قرار دارد.

وی اظهار امیدورای کرد تا هرچه سریعتر برنامه های شورای اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان مرکزی دانشگاه تدوین و حرکت واحدها در سطح منطقه برآن اساس سرعت مناسبی پیدا کند.

دبیر هیئت امنای استانی دانشگاه در استان گلستان افزود: مدیریت عالی دانشگاه آزاد اسلامی بر افزایش نقش هیات امنای استانی تاکید داشته و امید است با اجرای برنامه های مصوب در هیات امنا ضمن تصمیم گیری در خصوص میزان شهریه و کاهش وابستگی واحدهای دانشگاهی به شهریه دانشجویان نگاهی مثبت به وضعیت رفاهی و معیشتی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی در اولویت قرار گیرد.