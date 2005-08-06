125حادثه و حريق در تهران اتفاق افتاد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان آتش نشاني تهران، در طول دو شبانه روز گذشته 81 حريق و 44 حادثه روي داده كه بالغ بر 706 ميليون ريال خسارت مالي به همراه داشته است.

در اين حوادث، 19 وسيله نقليه ، 18 منزل مسكوني ، 18 منطقه از فضاي سبز ، 10 نقطه از معابر شهري ، 4 مغازه و چندين مكان ديگر دچار طعمه حريق شدند.

همچنين امدادگران آتش نشاني علاوه بر اطفاي آتش سوزي ها، در 12حادثه آسانسور ، 8 مورد محبوس شدن افراد در ساختمان، 6 مورد آبگرفتگي، دو مورد ريزش ساختمان و سه مورد تصادف رانندگي حضور يافته و موفق به نجان جان 38 نفر از شهروندان گرديده اند.

در مجموع ، طي دو شبانه روز گذشته 934 مامور آتش نشاني با استفاده از 319 دستگاه خودروي آتش نشاني به مدت 104 ساعت و 41 دقيقه عمليات اطفاي حريق و امدادي انجام دادند.

كارخانه زامياد آتش گرفت

بنابر اعلام سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران، در يك حريق گسترده كه بعداظهر روز جمعه گذشته در محل كارخانه زامياد واقع در جاده قديم كرج اتفاق افتاد ، يك سوله بزرگ كه بيش از 6 هزار متر مربع مساحت داشت طعمه حريق شد و ميلياردها ريال خسارت بر جاي گذارد.

به علت گستردگي حادثه ، نيروهاي عملياتي ايستگاههاي 44، 59، 45، 27 و 30 آتش نشاني به محل اعزام شده و پس از چند ساعت عمليات اطفاي حريق ، موفق شدند اين آتش سوزي را كه از ساعت 18 و 35 دقيقه بعداظهر روز جمعه گذشته آغاز شده بود، در ساعت 23 و 30 دقيقه همان شب خاموش كنند.