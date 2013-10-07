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۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۳

در کهگیلویه و بویراحمد/

معرفی 139 واحد عرضه مواد دامی غیربهداشتی به مراجع قضایی/ 16 تن فرآورده دامی معدوم شد

معرفی 139 واحد عرضه مواد دامی غیربهداشتی به مراجع قضایی/ 16 تن فرآورده دامی معدوم شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی شش ماه گذشته ۱۳۹ واحد متخلف عرضه مواد خام دامي در استان به مراجع قضايي معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقي صبح دوشنبه در نشست خبري به مناسبت هفته دامپزشکی افزود: این واحدهای متخلف در۱۰ هزارو ۹۷۱ مورد بازرسي از واحدهاي عرضه مواد خام دامي در استان شناسایی شدند.

وی بیان کرد: 16 تن فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی از این واحدها کشف و معدوم شد.

وی عنوان کرد: 710 واحد عرضه فرآورده های خام دامی در این استان وجود دارد.

صادقي از واگذاری 60درصد فعالیتهای این سازمان به بخش خصوصی خبرداد و گفت: سنتی بودن دامپروری، پراکنده بودن روستاها و مناطق عشایری در استان از جمله مشکلات در این عرصه است.

وی خود درمانی را یکی دیگر از مشکلات بخش دام و طیور در این استان عنوان کرد.

صادقی یادآور شد: طی شش ماه اخیر 30هزار نفر برای دریافت خدمات به مراکز تحت نظر دامپزشکی مراجعه کردند.

وی بیان داشت: هم اکنون 21 دامپزشک در بخش دولتی و 33 دامپزشک در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند.

واکسینه دامهای عشایر قبل از کوچ/دامها شناسنامه دار می شوند

مدیرکل دام پزشکی کهگیلویه و بویراحمد همچنین به آغاز فصل کوچ عشایر اشاره کرد و گفت: واکسینه دامهای عشایر قبل از کوچ از مهمترین برنامه های این سازمان برای کنترل بیماریهای دامی است.

وی افزود: کوچ عشایر یکی از علل بالقوه انتقال بیماریهای دامی است.

                                           

صادیقی يكي از رويكردهاي اساسي دامپزشكي كهگيلويه وبويراحمد را ساماندهي و هويت داركردن تمامي دام هاي سبك و سنگين دانست و بیان داشت: فاز نخست اين طرح از اوايل تابستان امسال تاكنون در استان با شناسنامه دار كردن دام هاي سنگين آغاز شده است.

وي عنوان کرد: براساس اين طرح دام هاي سبك و سنگين و در يك فرايند و برنامه تعريف شده شناسنامه دار مي شوند.

مديركل دامپزشكي استان در ادامه یادآور شد: ۱۴ كلينيك دامپزشكي، ۱۳داروخانه دامي، شش مركز مايه كوبي مستقل دام و طيور، يك آزمايشگاه تشخيص طبي دام و طيور و يك شركت بزرگ پخش داروهاي دامپزشكي وابسته به بخش خصوصي در اين استان فعالیت می کنند.

وی همچنین بیان کرد: در شش ماه اخیر نزدیک به 64 هزار دام سبک و سنگین و 625 هزار قطعه مرغ درکشتارگاههای این استان کشتار شده است.

 

کد مطلب 2150613

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