معرفی 139 واحد عرضه مواد دامی غیربهداشتی به مراجع قضایی/ 16 تن فرآورده دامی معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقي صبح دوشنبه در نشست خبري به مناسبت هفته دامپزشکی افزود: این واحدهای متخلف در۱۰ هزارو ۹۷۱ مورد بازرسي از واحدهاي عرضه مواد خام دامي در استان شناسایی شدند.

وی بیان کرد: 16 تن فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی از این واحدها کشف و معدوم شد.

وی عنوان کرد: 710 واحد عرضه فرآورده های خام دامی در این استان وجود دارد.

صادقي از واگذاری 60درصد فعالیتهای این سازمان به بخش خصوصی خبرداد و گفت: سنتی بودن دامپروری، پراکنده بودن روستاها و مناطق عشایری در استان از جمله مشکلات در این عرصه است.

وی خود درمانی را یکی دیگر از مشکلات بخش دام و طیور در این استان عنوان کرد.

صادقی یادآور شد: طی شش ماه اخیر 30هزار نفر برای دریافت خدمات به مراکز تحت نظر دامپزشکی مراجعه کردند.

وی بیان داشت: هم اکنون 21 دامپزشک در بخش دولتی و 33 دامپزشک در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند.

واکسینه دامهای عشایر قبل از کوچ/دامها شناسنامه دار می شوند

مدیرکل دام پزشکی کهگیلویه و بویراحمد همچنین به آغاز فصل کوچ عشایر اشاره کرد و گفت: واکسینه دامهای عشایر قبل از کوچ از مهمترین برنامه های این سازمان برای کنترل بیماریهای دامی است.

وی افزود: کوچ عشایر یکی از علل بالقوه انتقال بیماریهای دامی است.

صادیقی يكي از رويكردهاي اساسي دامپزشكي كهگيلويه وبويراحمد را ساماندهي و هويت داركردن تمامي دام هاي سبك و سنگين دانست و بیان داشت: فاز نخست اين طرح از اوايل تابستان امسال تاكنون در استان با شناسنامه دار كردن دام هاي سنگين آغاز شده است.

وي عنوان کرد: براساس اين طرح دام هاي سبك و سنگين و در يك فرايند و برنامه تعريف شده شناسنامه دار مي شوند.

مديركل دامپزشكي استان در ادامه یادآور شد: ۱۴ كلينيك دامپزشكي، ۱۳داروخانه دامي، شش مركز مايه كوبي مستقل دام و طيور، يك آزمايشگاه تشخيص طبي دام و طيور و يك شركت بزرگ پخش داروهاي دامپزشكي وابسته به بخش خصوصي در اين استان فعالیت می کنند.

وی همچنین بیان کرد: در شش ماه اخیر نزدیک به 64 هزار دام سبک و سنگین و 625 هزار قطعه مرغ درکشتارگاههای این استان کشتار شده است.