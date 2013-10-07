نشست مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی در همدان برگزار می شود

علی صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: این همایش با هدف توسل به حضرت علی‌اصغر(ع) و بیان مظلومیت طفل شیرخوار امام حسین(ع) با حضور مادران و کودکان شیرخوار در همدان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این همایش در سال‌های قبل نیز برگزار می‌شده است، ابراز داشت: تفاوت برگزاری این همایش نسبت به سال‌های قبل در انسجام و گستردگی آن است که برنامه‌ریزی‌های مدونی برای تحقق این مهم انجام شده است.

سخنگوی تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به هماهنگ شدن مسئولان ستادهای برگزاری این مجمع در استان همدان گفت: گسترش برگزاری این برنامه در مناطق مختلف یکی از رویکردهای مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) است.

وی با بیان اینکه در نخستین جمعه ماه محرم هر سال شاهد برگزاری این همایش هستیم، به اثرگذاری این همایش اشاره کرد و اعلام داشت: در حال حاضر این همایش در نقاط مختلفی از کشور برگزار می شود.

صیادی گفت: پرورش عواطف حسینی، بزرگداشت شعائر مذهبی، به نمایش گذاشتن ابعاد عاطفی، حماسی و عقلانی قیام حسینی از جمله اهداف برگزاری همایش سراسری شیرخوارگان حسینی است.

سخنگوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان اضافه کرد: نشست هم اندیشی این همایش ارزشی فردا ساعت 10 صبح با حضور 30 نفر از مسئولان ستادهای این برنامه از شهرستان های مختلف استان همدان در محل سالن کنفرانس تبلیغات اسلامی همدان برگزار می شود.