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۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۱

چین با "بازگشت به 1942" به اسکار می‌رود

چین با "بازگشت به 1942" به اسکار می‌رود

فیلم سینمایی "بازگشت به 1942" به عنوان نماینده چین به آکادمی اسکار معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اداره فیلم چین هفته گذشته تصمیم گرفت فیلم سینمایی "بازگشت به 1942" را به عنوان نماینده چین برای رقابت در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان جوایز اسکار معرفی کند، اما به دلیل تعطیلات روز ملی این خبر را امروز اعلام کرد.

فیلم سینمایی "بازگشت به 1942" به کارگردانی "فنگ ژیاوگانک" بخشی از تاریخ چین را به تصویر می‌کشد. در این مقطع تاریخی از چین که فیلم "بازگشت به 1942" به آن می‌پردازد، کشور چین با خشکسالی و قطحی شدید سراسری مواجه است که به مهاجرت و تحول اجتماعی چین منجر می‌شود. در عین حال در همان زمان ژاپن نیز به چین لشکرکشی می‌کند.

فیلم "بازگشت به 1942" دومین تجربه اسکاری "فنگ ژیاوگانک" کارگردان 55 ساله چینی است. "فنگ ژیاوگانک" در سال 2010 با فیلم سینمایی "پس لرزه" در رقابت‌های اسکار شرکت کرده بود.

قرار است امروز فهرست نهایی واجدان شرایط شرکت در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار از سوی آکادمی اسکار اعلام شود.


 

کد مطلب 2150618

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