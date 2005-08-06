مسوولان نمايشي، هنرمنداني مطيع مي خواهند

"نصرالله قادري" درگفت وگو با خبرنگار تئاتر"مهر"، ضمن بيان مطلب فوق درمورد علت عدم وجود اسم خود در ليست كارگرداناني كه طي نيمه دوم سال امكان اجراي عمومي گرفته اند، افزود: تا وقتي كه دكتر نشان و فرهاد مهندس پور هستند به من اجازه كار داده نمي شود، بارها در اين باره به معاونت هنر ي و وزير ارشاد شكايت كتبي كرده ام!

وي گفت : زماني كه نمايش من را براي جشنواره سال گذشته در مرحله بازبيني رد كردند، علت آن را مسايل فرهنگي عنوان كرده بودند، اما امروز ما شاهد نمايش هايي بسيار تند تر از كار من در سالنهايشان هستيم.

اين كارگردان درباره علت غيبتش از صحنه تئاتر طي دو سال گذشته، توضيح داد: مسوولان محترم به شدت با من مشكل دارند و نمي گذارند من كار كنم .هيچ دليل قانع كننده اي هم براي اين برخورد خود ندارند. آقايان مي گويند شما تا تاريخ اعلام شده در خواست اجرا نداده ايد. من هم در پاسخ آنها مي گويم چون مانند خيلي از كارگرداناني كه از آنها دعوت به كار كرديد براي من دعوت نامه اي ارسال نكرديد كه من درخواست كار كنم .

قادري متذكر شد: اگر نمايش من به زعم آقايان مشكل تكنيكي دارد، حاضرم آن را اجراي عمومي بگذارم و بعد در قياس با نمايشهاي ديگري كه اكنون اجرا مي شود، مورد ارزيابي قرار گيرد.

اين كارگردان افزود: فقط در دوره دوم خرداد بود كه به من امكان اجراي تئاتر دادند، تا قبل آن ممنوع كار بودم و از زمان روي كار آمدن دكتر نشان و فرهاد مهندس پور نيز به دليل خصومت شخصي مهندس پور و اطرافيان دكتر نشان، از تئاتر كار كردن محروم شدم . دليل اين امر را هم به راحتي مي توان در دانشگاه ، محيطي كه من با برخي از اين دوستان همكار بوده و هستم پيدا كرد!

نصرالله قادري با اشاره به اين مطلب كه اين دوستان نه تنها امكان اجراي عمومي در كشور را از من گرفته اند، با اجراي من در خارج از ايران هم ممانعت مي كنند، تصريح كرد: مدت دوسال است كه از طرف جشنواره تمدنهاي كهن هند كه درشهر كاتاك برگزار مي شود، دعوت نامه رسمي براي من فرستاده مي شود، اما به دستور اكيد دكتر نشان تاكنون امكان سفر گروه ما فراهم نشده است. خيلي دوست دارم بدانم كه كدام يك از اين گروههايي كه توسط مسوولان محترم مركز هنرهاي نمايشي روانه خارج مي شوند، دعوت نامه شخصي دارند؟!

وي در ادامه افزود: من حتي متن دعوت نامه خودم ر ابراي مسوول امور بين الملل مركز هنرهاي نمايشي ترجمه كرده ام ، اما از نظر ايشان اين نامه دعوت نامه نيست!