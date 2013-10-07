کتاب "غیر از خدا هیچکس نبود"منتشر شد

این نویسنده اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که ضرورت تالیف چنین کتابی برای گروه های سنی کودکان و نوجوانان چه بوده است، اظهار داشت: به دنبال آن بودیم تا تعریفی ملموس از خداوند را به کودکان ارائه دهیم.

وی افزود: در مدارس با کودکان و نوجوانان سر و کار داشتم و این نیاز را احساس کردم که باید تصویرصحیحی از خداوند را برای آنها نمایان کنیم به دلیل اینکه به طور معمول تصویرسازی های ارائه شده از صفات خداوند، تصاویر صحیحی نیست.

شهباز با تاکید بر اینکه توصیفاتی که از خداوند برای کودکان تصویر کرده ایم، تصاویر درستی نیست، بیان داشت: به همین جهت به فکر تالیف کتاب غیر از خدا هیچکس نبود، افتادم تا تصویری صحیح و قابل درک از خداوند را به به کودکان و نوجوانان نشان دهم.

غیر از خدا هیچکس نبود، دیدی توحیدی را مد نظر قرار داده است

وی با اشاره به اینکه محور اصلی این کتاب نشان می دهد که تمامی اشیای عالم، مامور خداوند و زیر سایه او هستند، ادامه داد: در کتاب غیر از خدا هیچکس نبود، دیدی توحیدی، مد نظر بوده است و به عبارت بهتر، این کتاب با یک نگرش توحیدی و با ایجاد انس و الفت بین کودکان و پروردگارشان به شیوه ای علمی، تصویری جامع از خداوند ارائه کرده است.

شهباز با اشاره به اینکه تاکنون کتابی که با دید توحیدی، تصویر جامع و همه جانبه از خداوند را به کودک و نوجوان نشان دهد، ندیده یا وصف آن را نشنیده ام، گفت: به طور معمول در کتاب هایی که برای کودکان و نوجوانان تالیف می شود به مباحث اخلاقی پرداخته و ابعاد مختلف اخلاق مداری را برای آنها نمایان می کند.

وی در این خصوص افزود: اگرچه آموزش مسائلی مانند خودباوری و نظافت، جزو دستورات خداوند بوده و القای چنین موضوعاتی برای زندگی کودکان و نوجوانان ضروری است اما قبل از هر چیزی باید با ارائه تصویری صحیح از اوصاف خداوند، ایمان آنها را تقویت کرد.

شهباز ادامه داد: برخی از حکایات موجود در این کتاب از قرآن است، منتها با دید خاص و تازه ای به این حکایات پرداخته شده به نحوی که جزئی ترین وقایع و داستان های موجود در قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان، شفاف سازی شده است.

دو سال و نیم بر روی طراحی کتاب غیر از خدا هیچکس نبود، کار کردیم

وی اظهار داشت: گاهی وقایعی در زندگی فردی هر شخص یا در حکایات موجود در قرآن کریم ذکر شده که این وقایع آن گونه که باید، در ظاهر به چشم نمی آید، اما در واقع معجزات بزرگ خداوند بوده که شامل حال بندگان شده پس تشریح چنین موضوعاتی برای کودکان و نوجوانان، امری ضروری است.

شهباز با اشاره به اینکه علاوه بر محتویات کتاب، ظاهر آن نیز باید به گونه باشد که کودکان به آن جذب و علاقه مند شوند، گفت: نزدیک به دو سال و نیم بر روی طراحی کتاب غیر از خدا هیچکس نبود، کار کردیم تا اینکه با کیفیتی کاملا رنگی و همان چیزی که کودک آن را می پسندد، راهی بازار کتاب شد.

کتاب غیر از خدا هیچکس نبود نوشته ابوالقاسم شهباز دارای 140 صفحه است که در تیراژ 3000 نسخه و باقیمت 20 هزارتومان با برگه گلاسه و جلد سخت راهی بازار شده است. لازم به ذکر است که این کتاب در چاپ نخست با تخفیفی بالا به خریداران اصفهانی ها عرضه می شود.

