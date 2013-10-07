رفع ویروس و بدافزارهای رایانه با یک اتصال ساده یو اس بی

به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه یو اس بی ویروس کش جدید شرکت امنیتی مالویربایتس (Malwarebytes) با نام تک بنچ (Techbench) عرضه شده و یک فلش درایو یو اس بی به شکل یک کلید است.

هدف اصلی از ساخت این دستگاه از بین بردن ویروسها عدم نیاز به نصب نرم افزار روی تمام سیستمهایی بوده که قرار است وجود بدافزار در آن بررسی شود. این دستگاه صرفا با متصل شدن به رایانه فرآیند اسکن شدن را آغاز کرده و خود آن را خاتمه می دهد.

این دستگاه را که برای استفاده تجاری مناسب است می توان از رایانه به رایانه منتقل کرد و نتایج هر رایانه در یک پوشه جداگانه ذخیره می شود. از سوی دیگر فایلهای قرنطینه شده نیز روی خود فلش درایو ذخیره می شود. تک بنچ در صورت نیاز می تواند کار را در حالت اتوماتیک انجام داده، ویروسها را از بین ببرد و بدون نیاز به کسب اجازه دستگاه را ریبوت کند.

تک بنچ دربرگیرنده نرم افزار ضد ویروس خاص شرکت مالویربایتس به علاوه یک سیستم حفاظتی به نام Chameleon است که حتی اگر یک بدافزار بخواهند مانع شود، این سیستم عملیات اسکن خود را انجام می دهد.

مارسن کلسینسکی مدیرعامل شرکت مالویر بایتس گفت: تک بنج دستگاهی است که توسط تکنسینها برای تکنسینها طراحی شده است. به عنوان فردی که در بخش فناوری اطلاعات کار می کند هیچ چیز ناامید کنننده تر از یک صف بی پایان از دستگاههایی که آلوده به بدافزار و ویروس هستند نیست.

وی افزود: تک بنچ این مشکل را با رائه یک راه حل ساده حل کرده است. تنها کافی است این دستگاه به هر رایانه ای متصل شود تا به صورت اتوماتیک مشکل حل شود.

تک بنچ برای یک دوره یکساله 399.95 دلار هزینه دارد.

