بايد ماشين چپ شده اقتصاد ايران را با نگاهي به توليد و سرمايه گذاري بازگردانيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به سطح زيربناها، سطح مياني و روبناها در اقتصاد ايران اشاره كرد و گفت: محور اصلي اقتصاد در سطح مياني قرار دارد و استراتژي اقتصادي كشور بايد بر اين سطح استوار باشد در غير اين صورت نه منابعي وجود خواهد داشت كه زيربناها شكل بگيرد و نه آن مقدار محصولات وجود دارد كه رفاه فراگير و عمومي شود.

دكتر رضايي افزود: اتفاقي كه در طي 100 سال گذشته در كشور رخ داده اين است كه اقتصاد از سطح زيربناها به سطح رفاه بدون طي مراحل مياني جهش پيدا كرده و اين نشان دهنده كوچه بن بست اقتصاد ملي ماست.

وي اضافه كرد: بايد تحولي اساسي شكل بگيرد و نگاه ها به سمت توليد، سرمايه گذاري، اشتغال و درآمد تغيير يابد تنها از اين طريق مي توان ماشين چپ شده اقتصاد ايران را برگرداند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: بايد تعرفه ها، زيربناها، نرخ سود بانكي و سياست خارجي ايران در بخش بازاريابي بر اساس توليد و سرمايه گذاري شكل بگيرد. عدالت اگر براي تقويت چرخه اصلي اقتصادي ملي نباشد در ايران تحقق نخواهد يافت بلكه سد راه توسعه هم خواهد شد.

دكتر رضايي تغيير نگاه به سمت توليد و سرمايه گذاري را شامل 2 بخش دانست و گفت: يك بخش مربوط به دولت به مفهوم كلي است و بخش ديگر آن به جامعه برمي گردد. دولت در بخش سياست گذاري، قانون گذاري، برنامه ريزي و اجرا مي تواند كمك كند.

وي وظيفه تشكل ها را ارائه اطلاعات صحيح و لازم و دفاع از حقوق توليد كنندگان دانست.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به پيوند بين صنعت، تحقيقات و كشاورزي در كشور اشاره كرد و گفت: حلقه مفقوده اي بين اين سه بخش وجود دارد كه باعث افزايش قيمت تمام شده محصولات مي شود كه در اين رابطه بايد فكر جدي و اساسي صورت مي گيرد. وي رسيدن ايران به چنين موقعيتي را در سايه يك جنبش « نوسازي و توسعه پايدار» امكان پذير دانست.