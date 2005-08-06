ايران از وحدت و مقاومت لبنان حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت ، جنبش حزب الله لبنان در پي بازگشت سيد حسن نصرالله دبير كل اين جنبش از تهران در بيانيه اي اعلام كرد: در مذاكرات با مسئولان ايراني به روابط لبنان و ايران وضرورت تقويت آن در دو سطح مردمي و دولتي و استفاده از تجارب وامكانات بزرگ ايران در توسعه اقتصاد لبناني ها پرداخته شد.



در اين بيانيه آمده است : مقامات ايراني تقدير و تمجيد خود را از لبناني ها به خاطر عملكردشان در اين مرحله و برگزاري موفقيت آميز انتخابات پارلماني و تشكيل دولت جديد به اطلاع هيات حزب الله رساندند.



در ادامه بيانيه حزب الله آمده است : هيات اعزامي حزب الله نيز برگزاري انتخابات رياست جمهوري اخير در ايران را كه پويايي و حضور موثر مردم ايران را در حفظ نظام و مقابله با چالش ها نشان داد به رهبران ايران تبريك و تهنيت گفت.



اين بيانيه افزود: مسئولان ايراني بر حمايت خود از لبنان و وحدت و مقاومت آن تاكيد كردند.



شايان ذكر است هيات بلندپايه حزب الله به رهبري سيدحسن نصرالله دبيركل اين جنبش هفته گذشته در سفر به تهران با رهبري، محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور جديد و روساي مجمع تشخيص نظام، قوه قضائيه ، مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولان جمهوري اسلامي ايران ديدار و گفتگو كرد.



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