کتاب "قانون جذب" چگونه بودن را می آموزد

لی لی کامرانی در گفتگو با خبرنگار در پاسخ به این سوال که "تفاوت کتاب قانون جذب با دیگر کتب روانشناسی تالیف شده در این زمینه چیست؟" اظهار داشت: کتاب های دیگری که در این زمینه تالیف شده تنها در رابطه با قانون جذب و اصول آن سخن می گویند اما این کتاب ابزارهایی را برای این قانون شگفت انگیز بیان کرده و شیوه استفاده از آنها را به مخاطب آموزش می دهد.

وی با اشاره به اینکه کتاب قانون جذب نوشته جک کانفیلد به بهترین وجه، زندگی که خواستارش هستید را برایتان می سازد، بیان داشت: این کتاب کلیدی را در اختیار مخاطبانش قرار می دهد تا آنها همان فردی باشند که همیشه آرزویش را داشته اند به عبارت دیگر کتاب قانون جذب، می آموزد که آنچه می خواهیم، باشیم.

قانون جذب را در زندگی خود، لمس کردم

کامرانی که کتاب های بسیاری را در این زمینه مطالعه کرده و همیشه تاثیر مثبت آنها را در زندگی خود دیده است از اثر بخشی بسیار بالای کتاب قانون جذب کانفیلد گفت و ادامه داد: کتاب قانون جذب کانفیلد به صورت اتفاقی به دستم رسید اما تاثیرات مثبت این کتاب به حدی بود که قانون جذب را لمس کرده و تصمیم به دنبال کردن آن گرفتم.

این مترجم جوان اصفهانی که کار ترجمه کتاب را از قانون جذب کانفیلد آغاز کرده و قبل از این کتابی را ترجمه نکرده است، افزود: شاید هیچوقت به فعالیت ترجمه کتاب، فکر نکرده بودم اما این کتاب به حدی تاثیرگذار بود که مرا به ترجمه واداشت و در نظر داشتم تا تمامی هموطنانم با قانون جذب و ابزارهای رسیدن به آن آشنا شده و تاثیر آن را در زندگی خود ببینند.

وی ادامه داد: کتاب قانون جذب و نویسنده آن، جک کانفیلد در کشور خود و به عبارت بهتر در تمام کشورهای دنیا و به ویژه در شهر محل سکونت خود، یکی از شهرهای کالیفرنیا، مورد استقبال بسیار زیاد مردم قرار گرفته اند.

کتاب قانون جذب، نوشته جک کانفیلد توسط لی لی کامرانی، مترجم جوان اصفهانی ترجمه و در 160 صفحه به همت انتشارات نهفت منتشر شده است.

