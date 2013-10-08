غلامحسين اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه حفاظت از تمامي زندانها و بازداشتگاهها برعهده قوه قضائيه است گفت: تنها در مورد ماموران بدرقه به ويژه بين شهري در استانهاي سيستان و بلوچستان، فارس و خوزستان ماموران نيروي انتظامي همكاري دارند كه در صورت تامين نيروي انساني قطعا نيروهاي سازمان زندانها جايگزين مي شوند.

وي همچنين در مورد آخرين وضعيت ساخت زندان در شهرهاي بزرگ گفت: ساخت زندان استاندارد و مجهز تبريز چند ماهي است آغاز شده و در مورد زندان مشهد هم بايد گفت هنوز وزارت راه و شهرسازي زمين در اختيار اين سازمان قرار نداده است.

رئيس سازمان زندانهاي كشور در مورد طرح جداسازي كلاهبرداران از محكومان مالي هم گفت: اين طرح ابلاغ شخص رئيس سازمان زندانها بوده و در تمامي زندانها بايد اجرا شود ولي برخي زندانها به دليل كمبود فضا با مشكلاتي مواجهند كه اميدواريم با تامين بودجه اين طرح به درستي اجرا شود.

اسماعيلي اجراي طرح لباس فرم زندانيان در داخل زندان را الزامي دانست و گفت: در صورت تامين بودجه اين طرح قطعا اجرايي می شود.