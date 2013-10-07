صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی در آبادان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده منطقه انتظامی آبادان در جمع مسئولان نظامی، انتظامی، دریایی، نیروی زمینی ، دریابانی، برخی ادارات شهرستان و خانواده معظم شاهد حاضر در این آیین گفت: امروز نیروی انتظامی بالنده تر و پر تلاش تر از همیشه در عرصه های مختلف جامعه حضور دارد و در تلاش برای افزایش سطح فعالیتهای خود است.



سرتیپ دوم حسین کهیایی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر آنکه نیروی انتظامی مجاهد فی سبیل الله است، افزود: نیروی انتظامی در کنار مردم و حامی آنان است و مردم نیز به آنان اعتقاد و اعتماد دارند.



وی اظهار کرد: ما باید قدر خود را بدانیم و با توجه به معنویات بیشترین و اساسی ترین خدمات را در کنار سایر نهادها به انجام برسانیم و باید به تاسی از امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری با خود باوری در انجام درست و به موقع وظایف بکوشیم.



فرمانده منطقه انتظامی آبادان یادآور شد: در زمان حاضر وضعیت امنیت در شهر در حد مطلوبی است، هرچند که وضعیت کنونی تا وضعیت ایده آل فاصله دارد اما قابل قبول است.



وی با تاکید بر تلاش مضاعف در جهت تامین امنیت ایده آل گفت: 23 ارگانی که در زمینه تامین امنیت دخیل هستند در کنار نیروی انتظامی می توانند امنیت پایدار را ایجاد کنند.



سرتیپ دوم کهیایی افزود: بیشتر جرائم حادث شده در سطح منطقه جرائم فردی است که به واسطه مسائلی همچون بیکاری به وقوع پیوسته اند و ناتوانی برخی مدیریتها نیز می تواند سبب ایجاد بستر ناامنی و انجام تخلفات شود. که در این راستا علاوه بر تامین امنیت آموزشی، شغلی و فکری باید احساس امنیت را نیز تقویت کرد.



وی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهرستان باید در جهت برجسته تر کردن نقاط قوت شهر بکوشند چرا که بزرگنمایی برخی مسائل نه تنها گره ای از کار باز نمی کند بلکه احساس ناامنی را در سطح شهر بیشتر می کند و این سبب کمرنگ شدن تلاش نیروی انتظامی می شود.



فرمانده منظقه انتظامی آبادان از اعتماد مردم به عنوان سرمایه ای برای نیروی انتظامی نام برد و ابراز امیدواری کرد تا این روند همچنان باقی بماند.



سرتیپ دوم کهیایی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و اعلام تجدید پیمان نیروهای نظامی و انتظامی مستقر در محل با آرمانهای نظام ، شهدا و امام راحل گفت: مسئولان شهرستان برای آنکه مردم در رفاه و آسایش زندگی کنند دغدغه هایی دارند و در تلاشند تا با تعامل و همکاری با یکدیگر این امنیت را حاصل کنند.



در این آیین مسئولان از نیروهای حاضر در میدان سان دیدند.



اجرای حرکات نمایشی رزمی و تاکتیکی توسط ورزشکاران و یگانهای ویژه مستقر در میدان، تقدیر از پرسنل تلاشگر و خانواده معظم شهدا از دیگر برنامه های جنبی آیین صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی در آبادان بود.