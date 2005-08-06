غلامحسين اميرخاني : يك خطاط مي تواند به خط معنا دهد

" غلامحسين اميرخاني " - خطاط درگفت وگو با خبرنگار تجسمي مهر با اعلام اين مطلب گفت : آمار برگزاي نمايشگاه هاي خط نسبت به نمايشگاه هاي نقاشي خيلي پايين است . اساسا با يك نگاه اجمالي به اين معضل ، مي فهميم كه سخن گفتن در اين مورد دشواراست . بااين حال ، تصورمي كنم براي اين كه بتوانيم ، نقش عمده اي در بالابردن اين آمار داشته باشيم بايد ابتدا ، پيش از آن كه نمايشگاهي برگزاركنيم ، به اين فكر كنيم كه آيا اصلا يك هنرمند مي تواند حرف هايش را درقالب برگزاري يك نمايشگاه بيان كند ؟

وي افزود: آنچه به عنوان يك ميانگين براي تكامل خوشنويسي درنظر گرفته شده است ، يك دوره بيست يا سي ساله سابقه كاري دراين زمينه است كه مي تواند ، خوشنويس را به پختگي برساند .

رييس انجمن خوشنويسان ايران تصريح كرد: وقتي يك هنرمند خطاط به اين تكامل دست مي يابد ، آن وقت ، برگزاري نمايشگاه از جانب او ،معني پيدا مي كند. هنر خوشنويسي ، قلل بلندي را پيش چشم هنرمند قرارمي دهد تا او بتواند به واسطه اين قله ها ، معيارها وچشم اندازهاي فراواني را مشاهده كند و درنهايت ،موفق به ارائه يك اثر مطلوب شود.

" اميرخاني " گفت : البته اين به آن معنا نيست كه اگر يك هنرمند ، پروسه بيست يا سي ساله كاري را طي نكرده باشد ، نمي تواند به ابعاد هنر خوشنويسي دست يابد. مهم اين است كه يك هنرمند به تكامل حرفه اي برسد.

وي خاطرنشان كرد : اگر كارنامه انجمن خوشنويسان را درنظربگيريم ، متوجه وجود يك بستر استعداد درزمينه هنرخوشنويسي مي شويم . اگر بخواهيم به پررنگ كردن مقوله خوشنويسي كمكي كرده باشيم ، طبعا دردرجه اول مي توانيم با نشان دادن عشق وعلاقه ، نخستين گام ها را برداريم. گذشته از داشتن علاقه به اين حرفه ، همواره لازم است يك سازمان يا نهاد دولتي با حمايت هاي كافي سابقه تاريخي حيطه خوشنويسي را حفظ كند .

رييس انجمن خوشنويسان ايران در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر ، مهم ترين فعاليت هاي انجمن خوشنويسان چيست گفت : تاسيس حدود 220 شعبه ، كلاس هاي انجمن خوشنويسي در سراسر ايران .، منتشر كردن كتاب هاي هنرمندان ، برگزاري نمايشگاه هاي گروهي وانفرادي، شركت در مسابقات جهاني ، از جمله فعاليت هاي انجمن خوشنويسي ايران است .

وي افزود: در زمينه خط وخوشنويسي ، ايران همواره درميان ديگر كشورها ، مقام آفرين بوده است . به عنوان مثال ، ايران در سال 82 در مسابقه اي كه دراين زمينه در استانبول برگزارشده بود ، شركت كرد وموفق به كسب مقام وجايزه شد . اين مسابقه از جانب كنفرانس سران اسلامي در حاشيه فعاليت هاي اسلامي هر سه سال يك بار در شهر استانبول برگزارمي شود .

" اميرخاني " از خط ثلث و خصوصا نستعليق به عنوان خطهاي ملي ايران نام برد و ادامه داد : اين دونوع خط در حال حاضر بين جوانان ومشتاقان هنرخوشنويسي رايج است .