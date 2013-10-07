به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رييسجمهور در اين ديدار با اشاره به سوابق تاريخي روابط خوب دو کشور، ابراز اميدواري کرد: در دوران حضور سفير جديد هلند در تهران، ملتها و مسئولان دو کشور شاهد تقويت هر چه بيشتر روابط دوجانبه باشند.
روحاني همچنين تحرکات ايجاد شده در حل پرونده هستهاي ايران را مورد تأکيد قرار داد و گفت: اميدواريم به زودي شاهد تسهيل و توسعه روابط ايران با کشورهاي اتحاديه اروپا از جمله هلند در تمامي عرصههاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي باشيم.
رييسجمهور با بيان اين مطلب که جمهوري اسلامي ايران مصمم است، مسأله هستهاي در زمان کوتاه حل شود، تصريح کرد: ايران، داشتن حقوق هستهاي در چارچوب ان.پي.تي را حق مسلم خود ميداند و آمادگي دارد تا در چارچوب مذاکرات 1+5، ابهامات را رفع کند.
رييسجمهور همچنين با اشاره به مسأله حقوق بشر و تحريمهاي اعمال شده عليه ايران، تأکيد کرد: همه بايد دقت کنيم که موضوع حقوق بشر يک مسأله سياسي نشود و به اين نکته توجه داشته باشيم که مسأله حقوق بشر در هيچ کشوري کامل نيست و نواقصي دارد. البته بايد ضمن به رسميت شناختن تفاوتهاي فرهنگي يکديگر اصولي نظير آزادي بيان و تبادل انديشهها را مورد احترام قرار دهيم.
روحاني با انتقاد از تحريمهاي اعمال شده عليه ايران که حتي دسترسي مردم ايران به دارو را با مشکل مواجه کرده است آن را يک تحريم ضدحقوق بشري خواند.
رييسجمهور در ادامه ضمن تأکيد بر توسعه تعامل و همکاريهاي دو ملت، خواستار گسترش تبادل نظر بين انديشمندان، متفکران و حقوقدانان ايران و هلند در زمينههاي مورد نظر شد.
يوهانس دوما سفير جديد هلند نيز در اين ديدار، اراده دولت و ملت هلند را بر توسعه و تحکيم روابط ايران و هلند در تمامي زمينهها از جمله اقتصادي اعلام کرد.
وي با اشاره به حضور اتباع ايراني مقيم هلند، همکاريهاي کنسولي ميان دو کشور را مقدمه خوبي براي گسترش روابط دوجانبه دانست.
سفير جديد هلند با ابراز خرسندي و تبريک موفقيتهاي ورزشي ايران بويژه حضور ايران در مسابقات جام جهاني و قهرماني واليبال در آسيا، ابراز اميدواري کرد: تا گامهاي خوبي در زمينه تبادل نظر و دو ملت به ويژه در عرصههاي اجتماعي برداشته شود.
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