تقاطع غیرهمسطح بلوار امام علی (ع) در قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی در این باره اظهارداشت: 250 میلیارد ریال اعتبار برای تملک، آسفالت، ایجاد فضای سبز و انجام عملیات عمرانی این پروژه هزینه شده است.



وی اضافه کرد: تقاطع غیرهمسطح امام علی (ع) با هدف اتصال بلوار باهنر به بلوار امام علی (ع)، کاهش بار ترافیکی ورودی شهر و ایجاد کمربندی شمالی ـ جنوبی احداث شده است.



نصرتی با اشاره به مشخصات این پروژه تصریح کرد: این تقاطع کابلی شامل دو پل به عرض هر یک 13 متر و طول 640 متر و فاصله دو پل از یکدیگر نیز چهار و نیم متر است و سازه طراحی شده آن از نوع کابلی و بیشترین ارتفاع آن 11 متر است.



این مسئول خاطرنشان کرد: تقاطع غیرهمسطح امام علی (ع) به عنوان نخستین تقاطع غیرهمسطح کابلی استان قزوین با هدف بهبود عبور و مرور شهری، تکمیل رینگ غربی شهر قزوین و اتصال مسیر تند راه رینگ غربی شهر از بلوارهای امام علی (ع)، شهید باهنر و معلم به اتوبان قزوین ـ زنجان و ایجاد یک ورودی مناسب برای شهر قزوین احداث شده است.



شهردار قزوین بیان کرد: عملیات اجرایی این تقاطع چشم‌انداز زیبایی به باغستان‌های سنتی شهر و مناظر شمال و غرب شهر قزوین دارد.



وی یادآورشد: تقاطع غیرهمسطح بلوار امام علی (ع) در تقاطع بلوار امام علی (ع) با بلوار شهید باهنر و بلوار معلم و کانال آبرسانی طالقان واقع شده است.



این مسئول اضافه کرد: اقدامات ترافیکی مانند تهیه و نصب تابلوهای راهنمای مسیر از نوع بالاسری و جانبی در محدوده تقاطع غیرهمسطح امام علی (ع) و شبکه معابر اطراف با هدف هدایت ترافیک با اعتبار 150 میلیون تومان، تهیه و اجرای خط‌کشی طولی تقاطع غیرهمسطح امام علی (ع) و معابر اطراف با اعتبار 70 میلیون تومان، تهیه و اجرای خط‌کشی جناقی با اعتبار 40 میلیون تومان، تهیه و نصب انواع ملزومات و تجهیزات ترافیکی و علائم ترافیکی با اعتبار 50 میلیون تومان، فضای سبز تقاطع غیرهمسطح امام علی (ع) با مساحت 45 هزار مترمربع و حجم خاکریزی بالغ بر 60 هزار مترمکعب به همراه تسطیح و رگلاژ 45 هزار مترمربع انجام شده است.



نصرتی ادامه داد: همچنین 30 هزار مترمربع چمن‌کاری و 15 هزار مترمربع از آن به صورت گل‌کاری، بوته‌کاری و کاشت انواع درخت و درختچه با سیستم آبیاری تحت فشار طراحی و اجرا شده است.



شهردار قزوین گفت: انواع گل رز و درختچه‌های زینتی با انواع چنار، نارون، بید مجنون و تبریزی، کاج مشهد و سدروس، یاس هلندی و توری در این پروژه کاشته شده است.



عمليات عمراني اولين بوستان محلي در پونک آغاز شد



مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني اولين بوستان محلي در پونک با اعتبار 300 ميليون تومان آغاز شد.



ناصر گنجي افزود: عمليات عمراني اولين بوستان محلي پونک واقع در خيابان مصيب مرادي با اعتبار 300ميليون تومان در مساحت چهار هزار و 25 مترمربع آغاز شد.



وي بيان کرد: نقشه طراحي اين بوستان آماده شده است و عمليات عمراني آن در چهار ماه اجرايي خواهد شد.



گنجي افزود: احداث اين بوستان يکي از درخواست‌هاي شهروندان به دليل موقعيت مکاني و جمعيت آن محله بود.



وي، هدف از ساخت اين بوستان محلي را افزايش سرانه فضاي سبز، آماده كردن مكاني امن و زيبا براي شهروندان و فضاي مطلوب براي ورزش‌هاي صبحگاهي عنوان کرد.



مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: اين بوستان محلي تمام امکانات اوليه را از جمله نيمکت، روشنايي، آبخوري و سطل زباله دارد.