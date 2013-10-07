به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتبال قهرمانی رده سنی نونهالان قاره کهن در رده سنی زیر 14 سال در سال آینده میلادی در اردیبهشت ماه سال 1392 به انجام می رسد و به همین خاطر ملی پوشان آینده دار فوتبال کشورمان به تمرینات آماده سازی مشغول هستند.

هدایت تیم ملی فوتبال رده سنی نونهالان کشورمان را حیدر شریفی بر عهده دارد و این مربی با تجربه که سابقه فعالیت مربیگری در بسیاری از باشگاه های معروف فوتبال کشورمان را دارد، استعدادهای فوتبال ایران از استان های مختلف را گردهم آورده تا تیمی قوی راهی رقابت های آسیایی شود.

ملی پوشان فوتبال نونهالان کشورمان بعد از چند مرحله برپایی اردوی آماده سازی در شهرهای مختلف کشورمان، یکی از مراحل آماده سازی خود را در شهر مقدس قم برگزار کردند و در بین نفراتی که در این اردو حضور داشتند، چهار ملی پوش آینده دار فوتبال قم نیز حضور داشتند.

اردوی تیم ملی زیر 14 سال کشورمان در حالی به میزبانی هیئت فوتبال استان قم برگزار شد و کادر فنی تیم ملی برای برپایی این اردو از 26 بازیکن دعوت کرده بود و این نفرات به مدت پنج روز تمرینات آماده سازی خود را در قم برگزار کردند.

بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان در رده سنی زیر 14 سال نونهالان از استان های تهران، خوزستان، مرکزی، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، مازندران، همدان، قزوین، اصفهان، قم، فارس، اردبیل و کرمان در قم حضور یافتند.

این بازیکنان امیرحسین شمس، مهدی محمدیازی، محمدرضا داوری، طاها شریعتی، علیرضا انصاری، مهرشاد دهنار سیدی و امیرحسین حسین پور از تهران، محمدرضا گلی، وحید نامداری، معراج اسماعیلی، عباس عبودی و محمد شریفی از خوزستان، احمدرضا عباسی، علیرضا صفری از مرکزی در این اردو حاضر بودند.

همچنین ذبیح الله کوهکن از سیستان و بلوچستان، سعید زامهران از خراسان رضوی، امیرحسین اسماعیل زاده از مازندران، حامد رسولی فرح از همدان، مهرداد زارعی از قزوین، محسن معظیم گودرزی از اصفهان، حمیدرضا نانکلی، حمیدرضا بلالی اوصیا ، امید زندیه، محمدحسین اسماعیل گل از قم، حمیدرضا اکبری از فارس، میلاد نجفی از اردبیل و احمد مزوری از کرمان نیز در این اردو حضور داشتند.

ملی پوشان رده سنی نونهالان زیر 14 سال فوتبال کشورمان در مدت زمان حضور خود در شهر مقدس قم سه دیدار تدارکاتی نیز با تیم های فوتبال نونهالان صبای قم، هنگ قم و پرسپولیس قم برگزار کردند و حاصل تلاش آنها تساوی با صبا و برتری مقابل دو حریف دیگر بود.

