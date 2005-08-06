دكتر خجسته : راديو مي تواند در ايجاد فضاي نقدپذيري موثر باشد

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"،دكتر خجسته، معاون صدا كه بعد از ظهر امروز در نشست تقدير از مدير مسوول ها، خبرنگاران خبرگزاري ها و روزنامه ها سخن مي گفت ضمن بزرگداشت روز خبرنگار گفت: دنيا مركزي براي چهارچوب سازي است. ما به كمك راديو مي توانيم يك فضاي نقد و نقدپذيري همگاني در حوزه نخبگان ايجاد كنيم. ارتباط ما با رسانه ها نبايد قطع شود، ما آمادگي داريم تا بحث ها را بشنويم.

در ابتداي جلسه، "خيامي"، مدير گروه جوان و جامعه ضمن قدرداني از خبرنگاران گفت: ما بارها درباره مطبوعات سخن گفتيم و روزانه سه بار به سراغ خبرگزاري ها و روزنامه ها مي رويم. گروه اجتماعي راديو هم با توجه به شرايط روز و سه مولفه برنامه هاي خود را ارائه مي دهد. اين سه مولفه ها عبارتند از جوان و روحيات مربوط به جواني، راديو كه تعريف و كاركردهاي متفاوتي دارد و شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. البته به بخش نوآوري و خلاقيت هم توجه مي كنيم.

وي افزود: دراين سال ها رسانه ها دچار تغييرات زيادي شده اند. در برنامه "پنجره خبر" هم سعي كرديم، به مطبوعات كشور بپردازيم و علاوه بر خواندن تيتر خبر، يك گام فراتر هم گذاشته ايم و از مدير مسوولان روزنامه ها و خبرگزاري ها دعوت به عمل آورديم تا درباره دقايق قبل از انتشار و ديگر مسائل صحبت كنند.

"دكتر نوري"، مدير شبكه راديو جوان نيز گفت: در طول ده سال اخير رشد قابل توجهي به لحاظ كمي و كيفي در عرصه هاي رسانه هاي مكتوب و رسانه هاي ديداري و شنيداري ايجاد شده است. از سوي ديگر تنوع و تعدد شبكه ها راديو و تلويزيون هم داشتيم. به عنوان نمونه از سال 75 سه شبكه راديو داشتيم كه تا كنون اين ميزان به 11 شبكه راديوي داخلي افزايش يافته است. البته من به بخش برون مرزي اشاره اي نكردم. يك بخش از اين قضيه ناشي از ادامه فرايند موج سوم است. به طور كلي رسانه ها آدم گير شده است. در دهكده جهاني، توليد رسانه ها به نوعي معلول حركت در دنيا و توسعه در كشور است.

وي با اشاره به اين كه روزنامه جام جم حاصل تاثيراتي بوده كه نشريات در صدا و سيما گذاشته اند، گفت: تولد روزنامه جام جم متاثر از اين فعاليت ها است. البته اين تاثير به صورت ناخود آگاه و پنهان بوده است كه رسانه هاي مكتوب روي هم گذاشته اند. البته در طول اين سال ها رسانه نگاهي به مطبوعات داشته است، ولي چنين اتفاقي كمتر در مطبوعات رخ داده است. راديو يك رسانه مكمل است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

اين مراسم كه ساعت 14 آغاز شده بود با اهداي هدايايي به خبرنگاران و انجام بازديد از بخش هاي مختلف راديو جوان به پايان رسيد.