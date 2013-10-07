دو فوتبالیست اردبیلی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در لیست اعلام شده از سوی علیرضا منصوریان نام شهریار شیروند بازیکن اردبیلی تراکتورسازی تبریز و اکبر ایمانی بازیکن پارس آبادی ذوب آهن اصفهان دیده می شود.

26 بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی زیر 23 سال در این اردو که برای آمادگی بیشتر جهت برگزاری دو دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی عمان در 18 و 21 مهرماه تشکیل شده، حضور یافته اند.

همچنین از سوی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین کشور، محسن طلوعی بازیکن اردبیلی به اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با ویلچر دعوت شد.

سومین مرحله اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بزرگسالان کشور قرار است طی روزهای 20 تا 27 مهرماه در زنجان برگزار شود.

همچنین دومین مرحله رقابت های لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر در گروه ب از 9 مهرماه با شرکت تیم هیئت اردبیل آغاز شد.

در این رقابت ها که به میزبانی سالن ایثار مجموعه سردار جنگل رشت برگزار می شود، تیم هئیت اردبیل به همراه هیئت ایلام، فیروز قزوین و هئیت گیلان به رقابت می پردازند.