اعضای کارگروه تخصصی نمایش در مازندران مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر محمودی مسئول کارگروه « نیایش » وابسته به واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری مازندران صبح دوشنبه در نشست اعضای این گروه، گفت: این نشست با هدف تقویت زمینه های علمی در عرصه تئاتر دینی و انقلابی و پرداختن به تئاتر ارزشگرا برگزار شد.

محمودی خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد تعامل و ارتباط بهتر با هنرمندان و بهره گیری از ظرفیت های فراوان شهرستان ها و سایر مناطق استان مقرر شد تا ضمن تقسیم بندی گستره جغرافیایی استان به 9 منطقه ، تلاش خود را جهت ارائه خدمات بهتر و ارتباط با این مرکز به کار گرفته شود.

وی در ادامه صفر علی اوجانی حوزه ( تنکابن و رامسر ) ، عبدالرضا رشیدی حوزه ( نور و محمود آباد ) ، رضا پاک نژاد حوزه ( نوشهر و چالوس ) ، فرشاد فلاحت پیشه حوزه ( بابلسر و فریدونکنار ) ، امیر امیر نیا حوزه ( آمل ) ، هادی اصغری حوزه ( قائم شهر و سواد کوه ) ، محمد رشیدا حوزه ( بابل ) ، مصطفی اژدر پور حوزه ( ساری و جویبار ) و منوچهر عموزاد حوزه ( نکا ، بهشهر و گلوگاه ) را به عنوان اعضای گروه « نیایش » در مناطق 9 گانه مازندران معرفی کرد.

در پایان محمودی ضمن مثبت ارزیابی کردن روند جلسات این کارگروه گفت : به یاری خداوند و همراهی هنرمندان دلسوز عرصه نمایش تلاش می کنیم تا با عملی کردن تصمیمات این کارگروه ، تحول چشمگیری را در عرصه نمایش استان فراهم آوریم .

عکاس مازندرانی به مرحله پایانی « زمان » رفت

مدیر حوزه هنری مازندران نیز در حاشیه این نشست گفت: یک اثر از عضو خانه عکاسان حوزه هنری استان مازندران ، در جشنواره سراسری عکس « زمان » انتخاب شد.

سینا دلشادی افزود: سیدولی شجاعی لنگری با ارسال دو قطعه عکس در این جشنواره شرکت کرده بود ، که یک اثر از او توانست به مرحله پایانی جشنواره راه یابد .

شایان ذکر است در این جشنواره 5326 عکس از 623 عکاس کشور دریافت شد که در نهایت 70 اثر از 60 عکاس برای مرحله پایانی انتخاب شد.

جشنواره سراسری عکس « زمان » 20 مهرماه به صورت غیر رقابتی در شهر اراک برگزار می شود.