موازي كاري مهم ترين آسيب ورزش است

به گزارش خبرنگار" مهر" سردار احمد سليم آبادي روزشنبه درپايان نوزدهمين دوره مسابقات قهرماني جودوبسيجيان كشور در اراك افزود: براي ارتقاء ورزش كشور به ويژه دربعد همگاني، قهرماني وحرفه اي بايد ازموازي كاري پرهيزكرده ونهادهاي اثرگذار دراين عرصه بايد همسوحركت كنند.

وي گفت: گرايش همه مردم به ورزش باعث مي شود اقشارمختلف مردم با روحيه خراب وارد فعاليتهاي اجتماعي شده وكمترهزينه درماني بپردازند. دولت جديد با رييس جمهور دلسوز وبسيجي بايد براي ورزش كشوربه گونه اي برنامه ريزي كند تا زمينه ورزش كردن براي همه مردم فراهم شود.

سردارسليم آبادي گفت: تعامل بيشترونزديك سازمان تربيت بدني با تربيت بدني سپاه پاسداران ونيروي مقاومت بسيج موجب رشد ورزش كشورخواهد شد.

وي افزود: با توجه به گستره وسيع بسيج دركشور، اين نيرو توانايي توسعه وگسترش ورزش به ويژه دربعد همگاني را دارد كه اين مهم با تعامل سازمان تربيت بدني ونيروي مقاومت بسيج محقق خواهد شد.