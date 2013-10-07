شهردار اصفهان از تمام طیف ها برای اداره امور شهر استفاده کند

به گزاش خبرنگار مهر، سید کریم داوودی پیش از ظهر دوشنبه در پنجمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان اظهار داشت: با انتخاب سقائیان نژاد به عنوان شهردار اصفهان، انتظارات شکلی از ایشان داریم و به محتوای برنامه های در حال حاضر کاری نداریم.

وی در ادامه افزود: سقائیان نژاد باید به این مطلب واقف باشد که مردم اصفهان انتظار تغییر در مدیریت ها را از شهردار دارند و باید با بررسی و ارزیابی مدیرانی که در این سال ها عملکرد مناسب نداشته اند تغییر یابند.

این عضو شورای شهر اصفهان بیان داشت: شهردار باید از تمام طیف ها و تمام افرادی که دارای تخصص و تجربه و کارآمدی لازم برای اداره امور شهر را داشته باشند، استفاده کند.

وی ادامه داد: نیروهایی که در مجموعه شهرداری کار می کنند باید تشویق و نیروهایی که عملکرد آنها چندان مناسب نیست، جابجا شوند.

داوودی افزود: شهردار همانگونه که تکریم ارباب رجوع می کند باید تکریم کارمندان خود را نیز مد نظر داشته باشد.

وی بیان داشت: از ریاست جمهوری برای انتخاب استاندار اصفهان تشکر می کنم زیرا فردی برای این سمت انتخاب شده که دارای تجربه، تخصص به ویژه در مدیریت شهری است.

این عضو شورای شهر به ضرورت تعامل بین بخش های مدیریتی استان اشاره کرد و گفت: مدیران ارشد شهر، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد استان با ید واحد مسائل شهر و استان را پیگیری کنند.

وی افزود: انتظار تعامل 100 درصدی شهردار با مدیران شهری و استانی را داریم.

داوودی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان اشاره کرد و افزود: با توجه به وجود آثار متعدد تاریخی در شهر اصفهان این فرصت مناسبی برای معرفی اصفهان در عرصه بین المللی است.

وی ادامه داد: ضرورت دارد هنرمندان اصفهانی مشارکت بیشتری در برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان داشته باشند و ما تنها یک مجری صرف برای برنامه ریزی های تهران نباشیم.

