7 میلیون مرسوله پستی از طریق ادارات پست کرمانشاه توزیع و ارسال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم سلیمانی روز دوشنبه و در نشستی خبری اظهار داشت: جابجایی بیش از هفت میلیون مرسوله پستی طی سال گذشته در استان، رقمی بالغ بر چهار میلیارد و 900 میلیون تومان درآمدزایی به همراه داشته است که در مقایسه با سال 90 چیزی در حدود 39درصد رشد نشان می دهد.

وی همچنین مرسولات پستی وارده طی سال گذشته به استان را هشت میلیون و 401 هزار و 414 فقره عنوان کرد و گفت: این میزان نسبت به سال 90 بیش از یک درصد رشد نشان می دهد.

سلیمانی در ادامه از وجود 547 واحد و مرکز پستی در استان خبر داد و گفت: از این میزان 340 واحد آن را دفاتر ICT و نمایندگی های روستایی،168 دفتر پیشخوان شهری، 64 اداره پست و 25 واحد دفتر پستی دولتی تشکیل می دهند.

مدیرکل شرکت پست استان یادآور شد: این شرکت در ارزیابی صورت گرفته سال گذشته موفق به کسب رتبه سوم از لحاظ کیفیت شد.

سلیمانی همچنین از مراجعه 331 هزار نفر از شهروندان به مراکز پست استان طی 14 روز اول مهر ماه خبر داد و گفت: با به روز کردن خدمات و الکترونیکی کردن کارها به دنیال این هستیم تا علاوه بر کاهش تردد ها، در وقت و هزینه صرفه جویی شده و بهره وری نیز افزایش یابد.

وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن کارها در دستور کار شرکت پست استان قرار دارد، گفت: در این روش که در آن کاغذ حذف و کارها رایانه ای انجام خواهد شد، در صورت تامین اعتبار این کار تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد.