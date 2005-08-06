محمد يعقوبي: از شكل برگزاري جشنواره امسال، كاملا حمايت مي كنم



محمد يعقوبي

محمد يعقوبي نويسنده وكارگردان تئاتر درگفت وگو با خبرنگار تئاتر خبرگزاري "مهر" با اعلام اين مطلب گفت: از شكل برگزاري جشنواره تئاتر فجر امسال كاملا حمايت مي كنم و فكرمي كنم روش درستي به اجرا درآمده است .

وي افزود: نمايش هايي كه درنيمسال دوم سال 84 اجراي عمومي مي شوند، به شكل نمايش هاي كامل و پخته درمي آيند و درصورت اجرا درجشنواره گلچيني ازنمايش هاي نيمسال دوم روي صحنه مي روند .

وي با بيان اينكه اجراي اين روش به نفع جوانان ناشناس نيست، خاطرنشان كرد : با اينكه درفراخوان آمده است كه به پايان نامه هاي برتر دانشجويي نيز اجازه اجرا داده خواهد شد، اما به جوانان با استعدادي كه خارج از دانشگاه فعاليت تئاتري مي كنند و از طريق كلاس هاي آزاد وارد اين حيطه شده اند، به نوعي بي توجهي شده است .

كارگردان نمايش " گل هاي شمعداني " با انتقاد ازغير رقابتي بودن جشنواره تئاتر فجرامسال، گفت : امسال دوباره اين اشتباه تكرارشد، درحاليكه نمايش ها مي توانست درطي سال داوري شوند و آرايي كه با نظرمردم تطابق بيشتري داشت را به عنوان بهترين اجراهاي سال گذشته معرفي كنند .