به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جوایز چینی هودینگ که به استعدادهای برجسته چینی در زمینه ورزش و سرگرمی تعلق می گیرد با میزبانی از سینماگران برجسته دنیا در تلاش است تا جایگاهی چون اسکار برای خود دست و پا کند.

به همین مناسبت از کوئنتین تارانتینو، نیکلاس کیج، سام وورتینگتون، جرمی آیرونز و متیو پری دعوت شده تا در جشن اهدای این جوایز در ماکائو شرکت کنند. این مراسم که امشب (دوشنبه شب) برگزار می شود همچنین از نیکول کیدمن دعوت کرده تا مهمان فرش قرمزش باشد.

وونگ کار وای هنگ کنگی و جکی چان نیز از معرفان سینمای چین در این جمع خواهند بود. بوبو استوارت بازیگر فیلم هایی چون "گرگ و میش" و "مردان ایکس" نیز از دیگر بازیگران آسیایی در این جمع خواهد بود.

این جایزه که از سال 2007 توسط کمپانی رسانه ای پکنی با نام "گلوبال تلنتز مدیا گروپ" پایه گذاری شده سالی چند بار در بخش های مختلف چین و به برجستگان زمینه های مختلف اهدا می شود.

این مراسم با حضور دان میشر تهیه‌کننده پر سابقه نمایش های زنده و مدیر اجراهای متعدد آکادمی اسکار و مراسم افتتاحیه المپیک و نیز مجری آخرین برنامه سوگند اوباما برگزار می شود.

اسامی بازیگران مشهوری چون کیج، کیدمن و تارانتینو تنها یکی دو هفته پس از این به عنوان مهمانان چین اعلام شد. لئوناردو دی کاپریو، نیکول کیدمن و هاروی واینستاین به تازگی در شهر کینگدائو در شرق چین حضور یافته و مهمان کمپانی واندا بودند که اعلام کرده قصد دارد با سرمایه گذاری هشت میلیارد و دویست میلیون دلاری استودیویی در سطح جهانی برای جهان سرگرمی بسازد.

میشر اعلام کرده قصد دارد پس از برنامه ماکائو با همکاری "گلوبال تلنتز" نمایش اهدای جوایز هودینگ را در لس آنجلس و برای ماه می سال آینده روی صحنه ببرد.

چین با اجرای برنامه های متعدد مانند اهدای جوایز خروس طلایی، جوایز جام طلای جشنواره فیلم شانگهای و جوایز تیانتیان پکن سعی دارد تا فصای داخلی مناسبی برای اهدای جوایز هنری فراهم آورد و به آرزوی صنایع سینمایی چین برای رقابت با جوایز اسکار جامه عمل بپوشاند.

میشر که به عنوان یکی از مشهورترین تهیه کنندگان هالیوود و برنامه ها و جشن های تلویزیونی شناخته می شود، در ماه ژوییه گفته بود که امکان خلاقیت آزاد در چین موجب جلب توجه او به این برنامه ها شده و ساخت برنامه های تلویزیونی می تواند هم مخاطبان بسیار و هم سود تجاری قابل توجه داشته باشد. وی افزود به همین دلیل می تواند برای تولید پروژه ای که بتواند واقعا به آن افتخار کند، وارد عمل شده است.