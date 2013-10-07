تقاضای مردان برای داشتن بینی دخترانه/ ایران و تهران مرکز جراحیهای زیبایی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدعلیرضا مصباحی روز دوشنبه در نشست خبری چهارمین کنگره انجمن بین المللی راینولوژی و پلاستیک صورت که قرار است از 17 تا 19 مهر ماه جاری در مرکز همایشهای رازی برگزار شود، افزود: متاسفانه چنین طرز تفکری، عواقب ناگواری دارد که پزشک باید جلوی این طرز تفکر را بگیرد.

دبیر روابط بین الملل انجمن راینولوژی ایران با عنوان این مطلب که چنین افرادی در بحرانهای سنی قرار دارند که بعدا از تصمیم خود پشیمان می شوند، گفت: حضور و دخالت افراد غیرمتعهد و غیر متخصص در رشته های جراحی زیبایی و پلاستیک، باعث شده تا شاهد افزایش جراحیهای غیر ضرور زیبایی بینی در کشور باشیم.

وی از ایران و تهران به عنوان مرکز اعمال جراحی زیبایی در دنیا نام برد و افزود: تمام زیبایی های صورت نسبت به بینی سنجیده می شود و بعد از عمل بینی، تمام اجزای صورت خودش را نشان م دهد.

مصباحی در ارتباط با علت گرایش به جراحی زیبایی بینی در کشورمان، گفت: یکی از دلایل گرایش مردم ایران به جراحی زیبایی بینی، آناتومی بینی ایرانیها است که مشکل دارد.

این فلوشیپ جراحی پلاستیک بینی و صورت از آمریکا، با عنوان این مطلب که زیبایی با جذابیت فرق می کند و چهره ایرانیها از جذابیت بالایی برخوردار است اما شکل بینی ما خیلی خوب نیست، تاکید کرد: علت مراجعه به پزشک، به دلیل شکل بینی است که اشکال دارد.

مصباحی با بیان این مطلب که مرد باید چهره مردانه داشته باشد، افزود: متاسفانه باید نسبت به افزایش چنین تقاضاهایی نگران بود و مانع از آنها شد.