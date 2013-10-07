بهره برداری از سه پروژه راه و شهرسازی در سراب

مسعود سعادتی صبح دوشنبه در حاشیه افتتاح این طرح ها به خبرنگار مهر گفت : پروژه آسفالت راه روستایی اسماعیل آباد به طول 5.5کیلومتر با 101خانوار و روکش آسفالت محور دوزدوزان به شربیان به طول 3.5 کیلومتر جمعا با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد : همچنین پروژه آسفالت راه روستایی قزلگچی- گلوجه به طول شش کیلومتر با اعتبار پنج میلیارد ریال بهره برداری شد.

سعادتی افزود : سومین طرح نیز مربوط به پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور سراب – صائین بطول 21 کیلومتر است که برای آن اعتباری در حدود 20 میلیارد و 600 میلیون ریال اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه پروژه های عمرانی مناسبی در این شهرستان در حال پیگیری است، گفت : از میان این طرح ها پروژه های آسفالت گیری به طور جدی پیگیری شده و هزینه های بالایی برای آن ها اختصاص داده شده است.