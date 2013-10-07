ساخت و سازهای غیرمجاز به معضل روستاهای بهار تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سماوات ظهر دوشنبه در نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی شهر بهار با اشاره به این مطلب که دهياران و شوراها باید بر ساخت و ساز روستاها نظارت داشته باشند، عنوان داشت: دهياران و اعضای شورا باید مانع از ساخت و سازهای بدون مجوز و پروانه ساخت شوند، چرا که این گونه ساخت و سازها محیط زیست روستا را در مواقع بروز حوادث طبیعی دچار مشکل خواهد کرد.

سماوات ادامه داد: وظیفه صدور پروانه ساختمانی با استعلام از بنیاد مسکن از وظایف اصلی بخشداری و به تبع آن دهیاری است.

وی عنوان داشت: تمامی روستاییانی که قصد ساخت و ساز در روستای خود را دارند باید برای احداث بنای خود پروانه ساختمانی دریافت کنند و باید توجه داشته باشند که دریافت مجوز ساخت تنها منوط به اخذ تسهیلات مربوطه نیست.

کمیسیون تغییر کاربری اراضیدر روستاها شهرستانی شده است

سماوات در خصوص هر گونه تغییر کاربری در روستا نیز اظهار داشت: کمیسیون تغییر کاربری اراضی طی چند ماه اخیر شهرستانی شده است، لذا انجام هر گونه تغییر کاربری باید به تصویب کمیسیون فوق برسد.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح هادی روستایی یکی از وظایف اصلی بنیاد مسکن است، اذعان داشت: دولت 15 ردیف را با عنوان منشور طرح هادی روستایی با هدف توزیع عادلانه امکانات، منابع و فرصت ها، بهره گیری از توان روستاییان در اجرای طرح هادی، احترام به ساختار بومی فرهنگی در روستاها، توجه به محوریت مسجد و معماری اسلامی، توجه به نیازهای سکونتی روستاییان، وجه به ظرفیت های اشتغال د روستاها، رعایت اصول ایمنی و غیره در نظر گرفته است.

تمامی ساخت و سازهای روستایی باید در چهارچوب طرح هادی باشد

سماوات اعلام داشت: هر گونه ساخت و ساز و اجرای پروژه های عمرانی در روستاها باید با رعایت اصول و قوانین طرح هادی انجام شود.

وی در پایان سخنانش اضافه کرد: دهیاران و اعضای شورا باید توجه داشته باشند که متولی نظارت بر اجرای ساخت و سازها در قالب طرح هادی روستایی هستند.