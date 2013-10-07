احتمال بازنگری در مسئله انتقال آب رودخانه کرج به تهران وجود دارد

معصومه ابتکار ظهر دوشنبه در جریان سفر یک روزه خود به استان البرز در پاسخ به خبرنگار مهر در کرج در خصوص احتمال بازنگری در مصوبه هیئت دولت درباره طرح انتقال آب رودخانه کرج به تهران گفت: امکان بازنگری وجود دارد اما باید ابتدا تمام جوانب طرح بررسی شود.

وی با بیان اینکه رودخانه کرج یکی از پنج رودخانه مهم کشور است، افزود: حفاظت رودخانه کرج و منابع آب استان البرز از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور نحوه تامین حقابه کرج به ویژه حوزه پایین دست رودخانه کرج را از موارد قابل توجه در اجرای این طرح برشمرد و گفت: اگر لازم باشد این مصوبه بار دیگر در هیئت دولت مطرح و بررسی می شود.

ابتکار با اشاره به اینکه موضع وزارت نیرو و سازمان آب منطقه ای در این خصوص شفاف نیست، تاکید کرد: انتظار این است که وزارت نیرو و سازمان آب منطقه ای موضع خود را شفاف کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصریح کرد: نباید به قیمت حل مشکل در یک بخش، مشکلاتی را در بخشهای دیگر به وجود آورد.

ابتکار رودخانه کرج را از سرمایه های کشور و استان البرز خواند و تاکید کرد: برنامه ریزی برای حفاظت و احیای رودخانه کرج به لحاظ کمی و کیفی ضروری است.