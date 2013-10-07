به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان وزیر نیرو و تعدادی از مدیران صنعت آب و برق کشور با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کردند.



در این نشست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای تأمین آب بخش كشاورزی مناطقی كه با كم‌آبی روبرو هستند، خواستار مدیریت منابع آب کشور شد.



حمید چیت‌چیان هم در این دیدار با ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت توسعه صنعت آب و برق ایران، تصریح کرد: هم اکنون بخشی از شبکه تولید برق کشور به بخش خصوصی واگذار شده است.



وزیر نیرو با اعلام اینکه در شرایط فعلی ظرفیت سازی‌هایی برای تولید برق از محل انرژی‌های تجدید پذیر همچون برق بادی و خورشیدی انجام شده است، اظهار داشت: مدیریت و مهار منابع آب در کشور را موفق ارزیابی کرد.



این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه وزارت نیرو برنامه‌های كوتاه‌مدت و بلندمدتی برای مهار آب‌های سطحی در دست اجرا دارد، یادآور شد: پیش بینی می‌شود با اتمام پروژه‌ها، بخش قابل‌توجهی از مشكلات مرتفع خواهد شد.