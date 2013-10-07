دستگاه هاي متولی فرهنگ استفاده صحيح از وسايل نقليه را آموزش دهند

به گزارش خبرنکار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد ظهر دوشنبه در همایش بزرگ طلایه داران ترافیک اظهار داشت: دستگاه های فرهنگ ساز فرهنگ درست استفاده کردن از خودرو و موتورسیکلت و همچنین رانندگی صحیح را آموزش بدهند تا شاهد جامعه ای عاری از حادثه باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه پلیس راهور روزانه با زندگی مردم سروکار دارد، افزود: پلیس راهور در سرما و گرما و در زمستان و تابستان به عموم مردم خدمت رسانی شایسته دارد.

وی با بيان اينكه پليس راهور مسير تردد را براي عابران پياده، موتورسوارن و خودرو ها تسهيل مي كند، عنوان كرد: پليس راهور كار بسيار سخت و طاقت فرسايي است و هر بخش پليس سختي ها و مشكلات خاص خود را دارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بيان اينكه یکی از وظایف پليس انجام فعالیت توام با ايثار گري است، اظهار داشت: پليس راهور در ايام مختلف كه همه افراد در كنار خانواده خود هستند به دور از خانواده در جاده ها به وظيفه خود عمل مي كند.

عليرضا قاسمي فرزاد با اشاره به اينكه بحث ترافيك و حمل و نقل درون شهري و برون شهري بر عهده نيروي انتظامي است، ابراز داشت: امسال نيروي انتظامي همدان در این زمینه عملكرد خوبي داشته و استنباط مي كنيم پليس با اقدامات خود توانسته از خسارات مادي و معنوي و به خصوص جاني جلوگيري كند.

وي با بيان اينكه قیاس کردن کشور ايران را با كشورهاي پيشرفته در بحث تصادفات درست نیست،، ادامه داد: نيروي انتظامي اقدامات خوبي براي فرهنگ سازي و نهادينه كردن فرهنگ ترافيك انجام داده است.

همياران پليس 18 درصد در كاهش تخلفات رانندگي تاثير داشته اند

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بيان اينكه همياران پليس طرح خوبي بود كه تاثير گذاري زيادي داشت، عنوان كرد: طبق تحقيقات پس از اجراي طرح همياران پليس جرائم رانندگي حدود 18 درصد كاهش داشته است.

قاسمي فرزاد با اشاره به اينكه بايد برای موتور سواران فکری كرد، عنوان داشت: موتور سواران هم جان خود را به خطر مي اندازند و ديگر اينكه مشكل براي ديگران ايجاد مي كنند و بايد فكري به حال فرهنگ موتور سواري كرد.

فرمانده انتظامي استان همدان در ادامه با بيان اينكه تا دهه 80 چهار ميليون خودرو در كشور وجود داشت، ادامه داد: سال گذشته 16 ميليون خودرو در كشور وجود دارد.

محمد مهديان نسب با اشاره به اينكه تصادفات ناشي از فوتي در كشور در سال 85 27 هزار نفر بوده است، افزود: سال گذشته تعدا تصادفات فوتي در كشور 19 هزار نفر بوده است.

وي در پایان سخنانش با اشاره به اينكه سال گذشته 30 ميليون گواهي نامه صادر شده، اذعان داشت: با توجه به اينكه خودرو در كشور چند برابر شده بايد تصادفات فوتي نيز بيشتر مي شد ولي خوشبختانه در تصادفات فوتي در كشور نیز كاهش داشته ايم.