ميزان جابجايي كالاي صادراتي از پايانه هاي مرزي خراسان رضوي افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل و نقل اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان رضوي از رشد ميزان جابجايي كالاي صادراتي از پايانه هاي مرزي این استان در سال جاری خبر داد.

جعفر شهامت اظهارکرد: طي 6 ماهه اول سال92 در پايانه مرزي دوغارون 929هزار تن كالاهاي صادراتي توسط 30 هزار دستگاه ناوگان باري حمل شده است .

وی گفت: تردد ناوگان جاده اي حامل كالاهاي صادراتي از مرزهاي سرخس، باجگيران، لطف آباد، طي6 ماهه اول سال92، 18 هزار دستگاه بوده است كه ميزان373 هزار تن كالا را جابجا كرده اند كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد رشد داشته است.

وي بیان كرد: ميزان كل كالاي حمل شده صادراتي از پايانه هاي مرزي استان یک هزار و 300هزارتن بوده است كه توسط 49 هزار دستگاه جابجا شده اند.

وي اذعان داشت: سوخت، سيمان، ميلگرد مهم ترین کالا های صادر شده از پایانه مرزی دوغارون بوده است .

پايانه مرزي لطف‌آباد در جایگاه اول ترانزیت جاده اي خراسان رضوی

معاون حمل ونقل اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان رضوي گفت: پايانه مرزي لطف‌آباد با ميزان حمل 563 هزار تن كالاي ترانزيت خروجي و 286 هزار تن كالاي ترانزيت ورودي درجايگاه اول مرزهاي جاده اي استان قرارگرفته است.

جعفر شهامت افزود: پايانه مرزي لطف آباد ميزان 564 تن كالاي ترانزيت خروجي را توسط 30 هزار دستگاه و ميزان 287 تن كالاي ترانزيت ورودي را توسط 12 هزار دستگاه جابجا كرده است.

وي درخصوص عمده ترين كالاهايي كه از مرز لطف آباد ترانزيت خروجي شده اند، اظهار داشت: انواع مصالح ساختماني، آهن آلات و گوشت همچنين در زمينه ترانزيت ورودي پنبه، ورق مسي وشمش آلومينيوم از عمده ترين كالاهاي ترانزيت شده است.

كسب رتبه سوم پويانمايي براي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان رضوي

در دومين جشنواره سراسري رسانه، ايمني و فرهنگ ترافيك، حميد رضا شهركي ثانوي مديركل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان رضوي به نمايندگي از اين اداره كل، لوح و تنديس رتبه سوم در رشته پويانمايي را دريافت كرد.

در مراسم اختتاميه اين جشنواره از صاحبان آثار برگزیده بخش های مختلف حوزه فرهنگ ايمني و ترافيك با اهداء لوح سپاس و تندیس جشنواره تجلیل و قدرداني شد.

حميدرضا شهركي ثانوي در این رابطه گفت:اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان رضوي با ارسال 10 اثر در قالبهاي پويانمايي، مقاله و عكس در اين جشنواره شركت کرد كه پويانمايي توليد شده در خصوص نكات آموزشي ايمني تردد وانت بارها و موتورسيكلت‌ها حائز رتبه شد.

شايان ذكر است در سال 1387 اين اداره كل مقام اول جشنواره فرهنگي آموزشي راهبران در بخش فيلم داستاني بلند را كسب کرد.

همچنين برنامه راديويي صداي راهبران خراسان رضوي در سال 1391 در جشنواره مخاطبان راديومشهد جزء3 برنامه فاخر صداي خراسان شناخته شده است.