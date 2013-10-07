تأمین آرامش و احساس امنیت مهمترین هدف ازدواج/ خانواده اولین کانون آموزش ازدواج موفق به فرزندان

به گزارش خبرنگار مهر، مهم ترین نیازی كه بر اثر ازدواج تأمین می شود، نیاز به آرامش و احساس امنیت و آسودگی است. همسر موجب آرامش و امنیت خاطر و محیط خانه وسیله آرامش روحی زن و مرد قرار داده شده است. در اوایل جوانی احساس تنهایی، بیهودگی و نداشتن پناهگاه انسان را فرا می گیرد و ازدواج و قرار گرفتن در كنار همسری شایسته و دلسوز می تواند این احساس را از بین ببرد و او را به آرامش روحی برساند. این احساس آرامش به ثبات فكری و روحی، وقار، احساس ارزشمند بودن می انجامد.

رضایت و محبت خدا شالوده زندگی حضرت زهرا(س)

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود با اشاره به این که انسان برای رسیدن به کمال و برای این که بتواند به در زندگی دنیایی و اخروی به سر منزل واقعی برسد عقلا، شرعا و عرفا نیازمند الگویی است که براساس آن الگو، منش و روش مسیر را طی کند گفت: بهترین الگوی یک زن، دختر، مادر و خواهر مسلمان در جامعه اسلامی و ایرانی حتی و برای تمام زنان عالم،حضرت فاطمه (س) است.

علی شاهینی با تاکید بر این که حضرت زهرا(س) رضایت و محبت خداوند را شالوده و اساس زندگی زناشویی قرار داده بود افزود: در همسرداری، تربیت فرزند، محبت به فرزندان، در مهریه، جهیزیه، رضایت همسر، عواطف مادری، بی توجهی به ظواهر مادی مطرود و بی ارزش رضایت خداوند را می دید و اگر خداوند رضایت و محبت به هر کدام داشت آن را اصل کار و رفتار خود قرار می داد.

وی با یادآوری این مطلب که در ازدواج کفویت یک زن و مرد نکته بسیار مهمی است خاطرنشان کرد: کفویت در ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه (س) وجود داشته و جوانان باید علاوه بر سایر مواردی که در انتخاب همسر به آن توجه می کنند به مسئله کفویت که شرع و عقل هم به آن تاکید دارد بپردازند تا ازدواج موفقتری داشته باشند.

توجه ویژه به فرهنگ سازی در بحث مهریه

این استاد دانشگاه تصریح کرد: هر آنچه که شارع مقدس قانون آن را تعیین کرده قطعا بی مصلحت و بدون دلیل نبوده پس نمی توان وجود مهریه را در ثبات زندگی منکر شد یا مهریه را یگانه عامل استمرار و ثبات زندگی دانست.

شاهینی ادامه داد: خانواده های ما در شرایطی زندگی می کنند که لازم است در فرهنگ سازی به بحث مهریه توجه ویژه شود چرا که با افراط و تفریط های موجود باعث می شویم که موضوعی مثل مهریه ارزش و جایگاه خود را از دست بدهد.

وی با بیان این مطلب که مهریه در اسلام امری تائیدی است عنوان کرد: فضای فرهنگی اجتماعی امروز ما نشان می دهد که وجود مهریه لازم است اما آنچه که قبیح به نظر می رسد این است که تصور کنیم مهریه بالا مایه ثبات قطعی زندگی ما خواهد بود یا اعتبار و ارزش خارق العاده ای به زن خواهد داد.

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود با تاکید بر این که در مهریه های بسیار سبک هم باید شرایط و ویژگی های طرفین مورد بررسی قرار بگیرد اذعان کرد: اگر در تعیین مهریه به این نکته توجه شود که مهریه براساس مبانی شرعی و قانونی و عرفی تعیین شود موفقیت بیشتر کسب خواهد شد.

افزایش سن ازدواج یکی از عوامل کم دوام بودن زندگی زناشویی

شاهینی با یادآوری این نکته که سن ازدواج و بچه دار شدن در سنین و شرایط خاصی توصیه شده و اگر بسیار کم یا بسیار بالا باشد روی نطفه و طفل اثر منفی می گذارد ادامه داد: از منظر تربیت هم وقتی پدر و مادری در سنین بالا ازدواج کنند انرژی، حوصله و توان لازم برای تربیت فرزند را ندارند، نمی توانند همدم و همبازی او شوند و نیازهای روحی و روانی او را برآورده کنند و بی توجهی به این نیازهای کودک موجب ایجاد احساس خلاء در کودک می شود.

وی بالا رفتن سن ازدواج را یکی از دلایل مشکل پسندی برای زن و مرد معرفی کرد و ابراز داشت: از این روست که خانم ها روی خواستگارها عیب می گذارند و مردها عیب های کوچک را بزرگ می کنند و سخت به ازدواج تن می دهند.

اشتغال و تحصیل دو دلیل بالا رفتن سن ازدواج در زنان

رئیس دانشگاه پیام نور یکی از دلایلی که به بالا رفتن سن ازدواج کمک کرده را اشتغال و توجه بیش از اندازه زنان به تحصیل دانست و بیان کرد: دختران ما قبل از این که به این فکر باشند که همسر و مادر خوبی باشند، دغدغه دارند کجا شغلی پیدا کنند که در آمد داشته باشند یا چه کاری کنند که تحصیلشان را ادامه دهند درحالی که مهمترین و اساسی ترین وظیفه زن که در دین از آن به جهاد زن یاد شده همسرداری اوست.

شاهینی اظهار داشت: این مطلب به آن معنا نیست که زن تحصیل نکند یا شاغل نباشد ولی اصل و شالوده زندگی و زناشویی را نباید فراموش کرد و از آن عقب ماند.

تلاش فرهنگ بیگانه برای دور کردن زن از هویت اصلی خود

وی با اشاره به این که کشورهای غربی، غیر اسلامی با ایده ها و فلسفه های غربی و غیر دینی برای تخریب فرهنگ اسلامی ایرانی تلاش می کنند و تاکید دارند که زن موجود آزادی است و بچه داری و همسرداری جز وظایف زن نیست تا به این وسیله زن را از هویت اصلی خود خارج کرده و هویت و کانون خانواده ها و به تبع جامعه را از هم بپاشند.

رئیس دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور شاهرود بالا رفتن سن ازدواج را دارای اثرات منفی هم برای خانواده و جامعه دانست گفت: در این شرایط توقعات از نظر امکانات بالا می رود و تفکرات و نظرات بیان شده سن ازدواج را بالاتر می برد.

اختلالات جنسی یکی از دلایل شیوع طلاق

شاهینی با تاکید بر این که پدیده طلاق از نظر اسلام مذموم است ولی کنار هم گذاشته نشده افزود: در جامعه عوامل مختلفی باعث افزایش طلاق می شود از جمله بالارفتن سن ازدواج باعث می شود نرمش ها کم شده و در زندگی دچار مشکل شوند، ضعف و مشکلات ناشی از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی، عدم شناخت دختر و پسر از هم، ازدواج های ناشی از شناخت های خیابانی و در فضای مجازی و اینترنتی، توجه به صرف ظاهر افراد، اهمیت داشتن امکانات مادی فرد در ازدواج، عدم رعایت موازین شرعی، قانوی و اخلاقی در تربیت خانواده ها، عوامل روانی، مشکلات مادی و معنوی، استرس و ضعف اعصاب افراد به دلیل مشکلات خاص را از عوامل دیگر طلاق دانست و تاکید کرد: بیشترین دلیل شیوع طلاق بر اساس تحقیقات اختلال در مسائل جنسی است.

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود با بیان این مطلب که دولت نقش اساسی و مهمی در ارتباط با موضوع خانواده دارد خاطر نشان کرد: قانون اساسی به موضوع خانواده و پایداری آن توجه کرده وتاکید دارد که باید حتما کانون خانواده با رعایت موازین درست مورد توجه قرار بگیرد.

شاهینی بخشی از عوامل طلاق را مرتبط با دولت دانست و تصریح کرد: مشکل اقتصادی، فقر، بی کاری و عدم وجود امکانات کافی برای ازدواج، سن ازدواج را بالا می برد و اگر ازدواجی هم صورت بگیرد متاسفانه به طلاق می انجامد.

وی با اشاره به اصل دهم و 21 قانون اساسی عنوان کرد: این دو اصل به علت اهمیت مسئله خانواده پرداخته و نشان دهنده این است که قانون اساسی به این امر تاکید دارد و دولت نه تنها در ایجاد مسائل مادی بلکه در ایجاد فرهنگ ازدواج ساده عامل موثری است.

خانواده اولین کانون آموزش ازدواج به فرزندان

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود با اشاره به این که اولیای آموزش پرورش و دانشگاه ها و جامعه در آموزش فرزندان برای ازدواج موفق موثر هستند تاکید کرد: ولی خانواده اولین کانونی است که دختر و پسر در آن حضور دارند و حرکات و رفتار پدر و مادر به عنوان الگو و فرآیند تربیتی روی خوشبختی و بدبختی فرزندان در ازدواج تاثیر مستقیم تری دارند.

شاهینی با اشاره به این که جامعه شهری گسترش یافته و جمعیت زیاد شده و دیگر انتخاب خانواده در ازدواج نقش اساسی را ایفا نمی کند تصریح کرد: برای تسهیل و فرهنگ سازی درباره ازدواج به نظر می رسد اگر نهادی زیر مجموعه دولت یا غیر دولتی آشنایی دختر و پسر را سازماندهی کند و به جای محیط هایی مثل پارک و فضای مجازی و ... در آن محیط زیر نظر این نهاد آشنا شوند راه بهتری برای آشنایی و انتخاب تعریف شده است.

وی در پایان با بیان این مطلب که موضوعی هست که در فرهنگ ما جا نیفتاده ولی باید فرهنگ سازی شود خواستگاری خانواده دختر از خانواده پسر است عنوان کرد: چه اشکال دارد خانواده ای که دختر دارد به خانواده ای که پسر دارد پیشنهاد ازدواج بدهد بعضی فرهنگ های دست و پاگیر باید عوض شوند و دراین مورد فرهنگ سازی درست صورت پذیرد.

ازدواج پاسخ به نیاز وحدت زندگی با فرد دیگر

امام جمعه بسطام با اشاره به این مطلب که مراسم ازدواج جزئی لاینفک از فرهنگ و باورهای دینی و بخش حیاتی از هسته نظام ارزشی ماست گفت: با وجود اینکه عشق نباید تنها دلیل ازدواج باشد اما با این حال یکی از عناصر موفق در اکثر ارتباطات زناشویی موفق است.

حجت الاسلام سیدعلی رضوی نسب ازدواج را پاسخ به ژرف ترین نیاز انسان یعنی وحدت زندگی با فردی دیگردانست و افزود: در واقع تاریخ روان شناسی بشر حاکی از آرزوی عمیق انسان برای اتصال یا وحدت است.

وی هدف از ازدواج را ایجاد نزدیک ترین رابطه در کل روابط انسان معرفی و خاطرنشان کرد: زن و شوهر قرار است در زندگی فکری، عاطفی، اجتماعی، جسمی و معنوی یکدیگر شریک باشند و چنان با هم زندگی می کنند که به یک گوشت و خون تبدیل شوند.

امام جمعه بسطام با بیان این مطلب که زوج های متاهل زیادی وجود دارند که درک عمیقی از افکار و علایق یکدیگر ندارند و بسیاری از آنان فقط با یک درک سطحی از شخصیت یا وضع عاطفی با یکدیگر ازدواج می کنند تصریح کرد: ازدواج قراردادی نیست که رابطه جنسی را قانونی کرده و صرفا نهادی اجتماعی نیست که امکان مراقبت از کودکان را فراهم می کند، ازدواج یک کلینیک روانی نیست که ما حمایت عاطفی لازم را از آنجا به دست بیاوریم و ابزار کسب مقام اجتماعی یا امنیت اقتصادی نیست.

حجت الاسلام رضوی نسب تاکید کرد: هدف نهایی ازدواج و عالی ترین هدف آن، وحدت زن و مرد در عمیق ترین سطح ممکن و در تمام حوزه های زندگی است که به نوبه خود به بیشترین میزان ممکن رضایت خاطر زوجین را فراهم آورده و در عین حال به بهترین وجه در رسیدن به اهداف خدایی برای زندگی آنها کمک می کند.

بلوغ روانی و پختگی عاطفی دختر و پسر نقش کلیدی در انتخاب و ازدواج دارد

مدیر حوزه علمیه ولی عصر (عج) شاهرود با یادآوری این مطلب که جوانان قبل از خواستگاری باید تکلیف خودشان را با چند موضوع مشخص کنند عنوان کرد: یکی از این مسائل این است که هر دو خانواده باید از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در یک رده باشند چرا که اگر تفاوت فاحشی بین دو خانواده وجود داشته باشد حتی اگر عضو یک خانواده یا یک قوم باشند مشکلات اساسی بین زوجین ایجاد خواهد شد.

حجت الاسلام حمید عبداللهیان یکی دیگر از این مسائل را به بلوغ روانی و پختگی عاطفی دختر و پسردانست و اذعان داشت: اگر این مورد رعایت شود در صورت دعوا، درگیری و قهر کمتری بین همسران رخ می‌دهد و در صورت بروز اختلاف‌نظر نیز با یکدیگر گفت‌و گو می‌کنند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که یکی از مواردی که می‌تواند از درگیری بی‌دلیل همسران جلوگیری کند این است که از حساسیت‌های همدیگر آگاه باشند ادامه داد: ارزش‌های اخلاقی و مذهبی دختر و پسری که می‌خواهند ازدواج کنند نیز باید مشابه باشد و هر دوی آنها باید به ارزش‌هایی مانند راستگویی یا ظلم نکردن به دیگران، به یک ‌اندازه اعتقاد داشته باشند.

وی با تاکید بر این که چهارچوب اعتقادی و ایدئولوژیک زوجین نیز باید مشابه باشد ابراز داشت: قبل از خواستگاری باید به تناسب سطح تحصیلی دختر و پسر نیز توجه کرد چرا که اگر فاصله بین مدرک تحصیلی آنها زیاد باشد احتمال اینکه دچار مشکل شوند و همدیگر را درک نکنند وجود دارد ضمن اینکه اگر سطح تحصیلات دختر بالاتر باشد، ممکن است مرد احساس حقارت کند که باید در این مورد هم از همان ابتدا به تفاهم برسند.

تصمیم به تشکیل زندگی مشترک با آگاهی از قصور و ضعف های همسر

استاد فقه حوزه علمیه خواهران امام جعفر صادق (ع) شاهرود نیز با تاکید بر این مطلب که زوجین تصمیم می گیرند علیرغم آگاهی از قصور و ضعفهای همسرشان برای همیشه با هم باشند گفت: انجام هر کاری بدون در نظر گرفتن هدف امکان‏پذیر نیست، ورزشکار تمرینات ورزشی را به خاطر تندرستی انجام می‏دهد و بیمار داروی تلخ پزشک را می‏خورد تا سلامت جسم را دوباره به دست آورد بنابراین تشکیل خانواده و پیوند دو انسان نیز نمی‏تواند بدون هدف انجام گیرد.

وجیهه اشرفی با تاکید بر این مطلب که هدف از ازدواج و پیوند دختر و پسر وصول به آرامش و سکون است خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن می‏فرماید "و جعل منها زوجها لیسکن الیها" یعنی خداوند پیوند ازدواج را به خاطر رسیدن به سکون و آرامش به وجود آورد.

وی عشق و علاقه به زندگی خانوادگی را ذاتی انسان معرفی و تصریح کرد: بر خلاف پندار جمعی که تصور می‏ کنند تنها عامل پیوند زن و شوهر تمایل جنسی است، باید دانست که غریزه جنسی عامل نیرومندی برای کشش و جذب زن و مرد به یکدیگر است اما آنچه به زندگی زناشویی گرمی و دوام می‏ بخشد و پیوند ازدواج را محکم و پایدار می ‏سازد، عاطفه و محبت است.

این استاد فقه حوزه علمیه خواهران با اشاره به این مطلب که عموم پیوندهای ازدواج با عشق و علاقه آغاز می‏ شود ولی برای اینکه شوق‏ها و علاقه‏ های زن و مرد به یکدیگر تداوم یابد، زن و مرد هر دو باید اصولی را رعایت کنند عنوان کرد: به مردان توصیه شده است که روابط خود را بر اساس حسن معاشرت و مدارا کردن استوار نمایند خداوند در قرآن می‏فرماید که با زنان به خوبی معاشرت داشته باشید.

اشرفی با بیان حدیث پیامبر(ص) که فرمود: "بهترین افراد شما کسی است که برای همسرش بهترین باشد و من برای همسرانم از بهترین‏ها هستم" اذعان داشت: در ادامه حدیث آمده مرد باید در همه حال با زن مدارا کند و با او مصاحبت نیکو داشته باشد تا زندگیش با صفا شود.

وی با اشاره به این حدیث که "زنی که کج‏خلقی همسرش را تحمل کند خداوند به او پاداشی همانند پاداش آسیه همسر فرعون عطا کند" ادامه داد: اگر زنی شوهرش را با زبان بیازارد، خداوند هیچ عمل نیکی را از او قبول نمی کند مگر زمانی که همسرش از او راضی شود.

این استاد فقه حوزه علمیه تاکید کرد: به زن و شوهر توصیه شده است که خود را برای یکدیگر بیارایند، زن و شوهر خود را برای یکدیگر معطر و خوشبو سازند و نظافت و پاکیزگی را رعایت کنند و همچنین به همسران سفارش شده که احترام یکدیگر را نگه دارند و همدیگر را با القابی زیبا و پسندیده مورد خطاب قرار دهند.

اشرفی اظهار داشت: شایسته است که زن و مرد در موقع خروج و ورود، با صداقت و صفا با هم برخورد داشته باشند و چرا که این نوع احترامات در جلب و جذب زوجین بسیار مؤثر است و بالاخره دلجویی‏ ها، همدردی ها، سپاسگزاری‏ ها و پرستاری ها در حفظ صمیمیت ‏ها و گسترش آن مؤثر است.

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گزارش از الهام صادقی