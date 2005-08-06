مسابقات شنا بانوان كارگر كشور در اراك آغاز شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مسابقات سه روزه، 48 بانوي ورزشكار كارگر از استانهاي مركزي، تهران، قزوين، كرمانشاه، مازندران، چهارمحال و بختياري، فارس و اصفهان شركت دارند. شركت كنندگان دراين رقابت ها در 6 رده سني و دو رشته به ترتيب انفرادي و تيمي با هم به رقابت مي پردازند.

مديركل كاروامور اجتماعي استان مركزي در آيين افتتاح اين رقابتها بر حضور بيشتر بانوان كارگر درعرصه ورزش تاكيد كرد. بهرامي گفت: دولت جديد بايد با تصويب قوانيني موجب تقويت ورزش بانوان كارگررا فراهم كند.