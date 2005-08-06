مسابقات شنا بانوان كارگر كشور در اراك آغاز شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مسابقات سه روزه، 48 بانوي ورزشكار كارگر از استانهاي مركزي، تهران، قزوين، كرمانشاه، مازندران، چهارمحال و بختياري، فارس و اصفهان شركت دارند. شركت كنندگان دراين رقابت ها در 6 رده سني و دو رشته به ترتيب انفرادي و تيمي با هم به رقابت مي پردازند.
مديركل كاروامور اجتماعي استان مركزي در آيين افتتاح اين رقابتها بر حضور بيشتر بانوان كارگر درعرصه ورزش تاكيد كرد. بهرامي گفت: دولت جديد بايد با تصويب قوانيني موجب تقويت ورزش بانوان كارگررا فراهم كند.
مسابقات قهرماني شنا بانوان كارگر كشور روز شنبه در استخر سرپوشيده مجموعه ورزشي كارگران اراك آغاز شد.
به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مسابقات سه روزه، 48 بانوي ورزشكار كارگر از استانهاي مركزي، تهران، قزوين، كرمانشاه، مازندران، چهارمحال و بختياري، فارس و اصفهان شركت دارند. شركت كنندگان دراين رقابت ها در 6 رده سني و دو رشته به ترتيب انفرادي و تيمي با هم به رقابت مي پردازند.
کد مطلب 215082
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