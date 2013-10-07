پنج هزار کلاس درس در مدارس گیلان نوسازی شده است

عمران حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ظهر دوشنبه در رشت افزود: در آستانه سال تحصیلی جدید افزون بر 20 پروژه که شامل بیش از 100 کلاس درس می شود به همراه شش خوابگاه، کارگاه و نمازخانه به آموزش و پرورش گیلان تحویل داده شده است.

وی اظهار داشت: همچنین افزون بر 60 مدرسه پایه ششم نیز تدارک دیده شده که اداره کل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس گیلان 57 واحد را تحویل آموزش و پرورش داده است.

مدیر کل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس گيلان گفت: علاوه براین بیش از 150 کلاس درس در مدارس مقاوم سازی شده اند و تجهیزات آنها نیز تامین شده است.

وی با بیان اینکه از 790 کلاس درس 769 کلاس مقاوم سازی شده است، افزود: باقیمانده کلاس ها نیزدر اینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.

حسن زاده با اشاره به اینکه با افزوده شدن پایه ششم ابتدایی به مدارس استان باید زیرساختهای آن از جمله زیرساخت فیزیکی فراهم شود، ادامه داد: برای پایه ششم ابتدایی هزار و 300 کلاس نیاز بود و با جابجایی های صورت گرفته هزار و 50 کلاس درس مهیا شد در حالی که 250 کلاس نیز باید ساخته می شد.

وی همچنین اظهار داشت: براین اساس 50 کلاس درس پیش ساخته امسال در مدارس ابتدایی تعبیه شده که 140 کلاس درس پایه ششم ابتدایی هم سال گذشته تحویل داده شد و دو کلاس دیگر نیز در آینده ای نزدیک آماده می شود.

مدیر کل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس گيلان یادآور شد: با بیان اینکه این ادره کل برای هوشمند سازی و تجهیز مدارس گام برمی دارد، گفت: با تصویب مجلس شورای اسلامی خیران مدرسه ساز می توانند برای اتمام پروژه های نیمه تمام دولتی همکاری داشته باشند.