همایش نخبگان فردا با حضور رئیس جمهور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار با مقام معظم رهبری، سخنرانيهای علمی، برگزاری نشستهای تخصصی با موضوع دستاوردهای نوین علم در ایران، جایگاه جهانی ایران در علوم، نواوری در علوم و فلسفه و انسان شناسی با حضور جمعی از نخبگان برنده جایزه علامه طباطبایی، برپایی غرفههای فعاليتهای اجتماعی و فرهنگی استعدادهای برتر و نخبگان توسط بنیادهای نخبگان استانی و بازدیدهای علمی و فرهنگی از جمله برنامههای این همایش است.
اختتامیه هفتمين همایش ملی نخبگان جوان روز چهارشنبه 17 مهرماه برگزار میشود و در روز پنج شنبه 18 مهرماه برنامههای بازدیدهای علمی و فرهنگی برای نخبگان اجرای خواهد شد.
