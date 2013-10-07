برگزیدگان جشنواره قرآن و عترت بهزیستی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام یوسف مصطفوی، استقبال از جشنواره قرآنی را چشمگیر عنوان نمود و افزود : روشندلان ، زنان سرپرست خانوار و خانواده کارکنان بهزیستی در این دوره خوش درخشیدند.



وی اظهار داشت: روشندلان دارای توانمندی های منحصر به فردی هستند که توانستند در این دوره بیشترین جوایز را دریافت کرده و رتبه های برتر را از آن خود کنند.



مشاور مدیر کل بهزیستی استان زنجان با اشاره به برگزاری مسابقات در 2 گروه سنی بالای 16 سال و پایین 16 سال گفت: در رشته اذان مهدی صفی لو رتبه اول زیر 16 سال و اکبر عابدینی ، مجید دوقانلو و امیر علی بازرگان بترتیب توانستند رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دهند.



حجت الاسلام مصطفوی امیر علی بازرگان را رتبه اول قرائت ترتیل معرفی کردو افزود: مجید دوقانلو و رضا پور محمدی در رشته تحقق رتبه اول و دوم را کسب نمودند.



وی حفظ 5 جزء قران کریم را از رشته های دیگر این دوره از مسابقات اعلام کردو یادآورشد: امیر حسین شکوری و محمد حیدری در این رشته رتبه های اول را بدست آوردند.

مشاور مدیر کل بهزیستی استان زنجان در امور فرهنگی از حضور خانواده کارکنان بهزیستی در این جشنواره خبر داد و گفت: فرهنگ سازی در بین خانواده کارکنان از سیاست های فرهنگی سازمان بهزیستی است و حضور چشمگیر کارکنان مبین این موضوع است.



حجت الاسلام مصطفوی عبدالحمید اکبری ، محمدرضا ملکی و وحید پناهی را برگزیدگان اول تا سوم رشته تحقیق خانواده کارکنان معرفی کردوگفت:محمد بهرامخانی ، علی حسنی و علیرضا پناهی توانستند در رشته اذان زیر 16 سال رتبه های اول تا سوم را کسب نمایند.



وی تاکید کرد: علی رحیمی و محمد بهرامخانی رتبه های اول ترتیل زیر 16 سال ، علی حسنی نفر اول رشته تحقیق زیر 16 سال و علیرضا رحیمی در ترتیل بالای 16 سال رتبه اول را کسب نمودند.



مشاور مدیر کل سازمان بهزیستی استان زنجان گفت: کارکنان زن بهزیستی استان زنجان نیز در این دوره با حضوری فعال توانستند در رشته ترتیل و تحقیق شرکت فعال داشته باشند و خزان عزیزی ، سهیلا کرمی ، هاجر رحمتی ، زینب حسنی و لیلا موسوی رتبه های برتر را کسب نمودند.



حجت الاسلام مصطفوی زیبا حسنی و خدیجه سلمانی را در رشته تحقیق و حفظ 5 جزء قرآن کریم برتر معرفی کردوافزود: نعمت ملکی ، رضا عابدینی و رحیم گنج خانلو و به ترتیب در رشته ترتیل رتبه اول تا سوم رضا عابدینی ، جواد حیدری ، اکبر ندرلی در رشته اذان رتبه اول تا سوم و مرتضی پناهی ، عباس صیدی و مجتبی عاشوری در رشته تحقیق رتبه اول تا سوم بخش کارکنان مرد بهزیستی را به خود اختصاص دادند.



این جشنواره بصورت سالانه برگزار می شود و بخشهای متنوعی دارد.