موج سوم تروریسم نوین به عنوان تهدیدی فراگیر درحال شکل گیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.



علی شمخانی ضمن محکوم کردن و اظهار تاسف شدید از عملیات تروریستی جریانهای تکفیری برعلیه زائران مظلوم کاظمین (علیهما السلام) که منجر به شهادت و جراحت شیعیان آن حضرت شد تاکید کرد، امروز کشور عراق در معرض تهدید الگوی نظام یافته ای از خشونت حاصل از تفوق رویکردهای امنیتی، سیاسی و فرقه ای بر ارزشهای انسانی، دینی و اخلاقی است.



وی زمینه های ایجاد و فعالیت موج سوم تروریسم نوین به عنوان تهدیدی فراگیر برای صلح و امنیت جهانی در فضای استحاله باورهای اصیل انسانی را درحال شکل گیری دانست و افزود؛ علی رغم اظهارات مسئولین کشورهای تاثیر گذار بر روندهای بین المللی وتبلیغات وسیع آنان در زمینه مبارزه با تروریسم، اراده ای برای مبارزه با این پدیده شوم وآثار مخرب و ویرانگر آن در سطح جهانی دیده نمی شود.



شمخانی مبارزه بدون تنازل با تروریسم را تنها با عبور از استانداردهای دوگانه به عنوان راهبردی مؤثر در تحقق صلح عادلانه جهانی ممکن دانست و اتفاق بازیگران اصلی در محیط بین الملل در قالب برنامه ای مشترک و مورد اجماع را برای تحقق این هدف خواستار شد.



دبیرشورایعالی امنیت ملی افزود؛ جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار دولت و مردم عراق خواهد بود و آمادگی دارد سطح همکاری های کاربردی در بخش های اقتصادی و فرهنگی را برای تقویت ثبات، امنیت و توسعه همه جانبه روابط ارتقاء بخشد.



سيد عمار حكيم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در این دیدار با تبریک انتصاب علی شمخانی به سمت دبیر و نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، نسبت به آینده ای روشن در توسعه همکاری های دو کشور ایران و عراق در شرایط جدید اظهار امیدواری کرد.



حکیم ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات جاری عراق در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد، بازبینی در الگوی همکاری های اقتصادی میان دو کشور و تهیه و پیگیری برنامه های جدید و جامع در این خصوص ضروری است.



وی با بيان اين كه مستكبران قصد دارند تا با ايجاد اختلاف و درگيري هاي قومي و مذهبي بهره برداري هاي مغرضانه خود را در عراق به انجام برسانند، بر لزوم حفظ آرامش، تعامل و همدلي ميان همه گروه ها و احقاق حقوق مشروع مردم در اين كشور تاكيد كرد.



سيد عمار حکيم با استقبال از دیپلماسی جدید ایران در پرونده هسته ای، گفتگوهای سازنده به منظور اعتمادسازی و کاهش تنش های حاصل از اختلافات تاریخی میان ایران و غرب را در افزایش ثبات و امنیت منطقه ای بسیار تاثیرگذار و سودمند ارزیابی نمود.