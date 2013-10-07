ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س)کامل و دارای معیارهای ازدواج موفق است

حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن سالروز ازدواج معنوی و متعالی حضرت زهرا (س) و امیرالمومنین (ع) بیان کرد: ازدواج امیرالمومنین (ع) و حضرت زهرا (س) از رخدادهای دومین سال هجری قمری است.



وی اظهار داشت: پیامبر در حالی خواستگاری علی را پذیرفت و با رضایت فاطمه به آن حضرت پاسخ مثبت داد که پیش از آن افراد صاحب نامی از دخت نبی اکرم خواستگاری کردند و پیامبر در پاسخ به آنان می فرمود: در انتظار دستور خداوند در این باره هستند. پیامبر پس از فرمان الهی به حضرت علی (ع) پیشنهاد کردند تا از دختر گرامی شان خواستگاری کنند؛ این در حالی بود که امام علی بخاطر حجب و حیا و عدم تمکن مالی از خواستگاری خودداری می کردند.



مدیر گروه تفسیر و ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) مدلی و الگویی ایده آل است که اگر با ازدواج های امروز سنجیده شود. تفاوت آن بر همگان آشکار و ملموس خواهد شد. و می توان آسیب­های فراوانی را که در ازداوج های کنونی وجود دارد شناسایی و برطرف کرد.



حسینی با اشاره به ویژگی های خاص این ازدواج مقدس گفت: اولین ویژگی این پیوند آسمانی تناسب و هم کفو بودن این دو زوج آسمانی بود. براساس آموزه های دینی، مهم ترین عامل تناسب و کفویت در ازدواج ایمان و اعتقاد است. معیاری که متاسفانه در ازدواج های امروزه سهمی ناچیز در انتخاب ها دارد.



وی تاکید کرد: دومین شاخص این ازدواج تعیین مهریه از سوی پیامبر و پرداخت آن از سوی امیرالمومنین که در این عمل معصوم به دو حقیقت مهم توجه شده است. نخست: لزوم مهریه و اهمیت آن. دوم: پرهیز از زیاده روی و افراط در حجم مهریه. بنابراین در موضوع نگاهی واقع بینانه و معقول و دینی شده است. به همین منظور حضرت علی (ع) زره خود را به مبلغ چهار صد درهم می فروشد و مهریه فاطمه زهرا (س) را پرداخت کرد.



این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: در این ازدواج نکته مهم و حاثز اهمیت این است که در همان آغاز اسلام مهریه وجود داشته و پرداخت آن نیز به عنوان یک واجب شرعی در همان روز اول زندگی از سوی شوهر پرداخت شده است.



حسینی اظهار داشت: امروزه در جامعه شاهد مهریه های سنگین و بهت آوری هستیم و یا از سوی دیگر برخی نیز را تفریط را طی می کنند. و اساسا مهریه را بسیار ناچیز قرار می دهند و آن را مستند به دین و توصیه های دینی می کنند. به نظر می رسد مهریه زهرا س در مقایسه با ارزش نقره در عصر حاضر، مبلغ قابل اعتنای باشد. ازدواج این دو انسان نمونه، و مهریه فاطمه س نشان میدهد هیچکدام از این 2 شیوه درست نیست، باید میزان مهریه معقول، منطقی، و تا حد امکان منطبق با مهرالسنة باشد. هرجند در منطق دین، شأن اجتماعی و موقعیت خانوادگی نیز در تعیین مهریه می تواند نقشی موثر داشته باشد.



وی ادامه داد: سومین نکته درخصوص ازدواج میزان سن فاطمه زهرا س است که براساس نظریه مورخان شیعه در آن هنگام 9 سال داشتند. ازدواج بهنگام با منطق اسلام و توصیه های پیامبر انظباق کامل دارد. همانظور که با سرشت و طبیعت انسان نیز سازگار است. از نظر روان شناسی نیز وقتی نیازی در انسان ظهرو می یابد. نمی توان آن را نادیده انگاشت. بی اعتنایی نسبت به نیازهای طبیعی از جمله نیاز جنسی، عاطفی، خسارتهای زیان بار و جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. با دقت در احکام شرعی به خوبی می توان دریافت که توصیه به ازدواج در اولین سالهای بلوغ جنسی و تأکید برآن آن در حقیقت پاسخ به یک نیاز طبیعی و پیشگیری از خسارتهای جبران ناپذیر آن است.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: نباید به بهانه واهی، شب عروسی، شب شادی، شب تکرا نشدنی و توجیهاتی از این دست، مرتکب خلاف شرع شد و حریم های الهی را نادیده گرفت. زهرا (س) در شامگاه ازدواج خود و در شب زفاف، لحظاتی محزون است و می گیرد. امام علی در باره علت گریستن زهرا سوال می کند. و آن حضرت می فرماید: وقتی از خانه پدر به خانه همسرم آمدم. این جابجایی و انتقال ما را به یاد لحظه­ای انداخت که از خانه دنیا به رهسپار خانه آخرت می شوم. وقتی سبک و سلوک اسلامی و بارورهای بنیادی اسلام رعایت شود. در هیچ زمانی غفلت و حریم شکنی توجیهی نخواهد داشت در شب زفاف نیز قیامت باوری فراموش نمی شود. با تردید امام علی و زهرا س عمیق ترین عشق و لذت را در کنار هم بودن دارند و شاهد این حقیقت زندگی سرشار از صفاو صمیمت آنان و توفیق فراوان در تربیت فرزندان است.



حسینی خاطرنشان کرد: امروز شاهد این واقعت تأسف بار هستیم که بسیاری از هموطنانمان الگوهای ازدواج از و معیارهای آن را مانند بسیار از امور دیگر از سوی کشورهای غربی می گیرند. بسیاری از روانشناسان و کارشناسان امور خانواده و مشاوران نیز این الگوها را بدون اصلاح و تطبیق با موازین اسلامی ارائه می دهند بر اساس معیارهای پذیرفته در جوامع غربی حداقل سن برای ازدواج 25 و 27 سال برای دحتر و پسر پیشنهاد شده است که این بدان معناست که، بیش از ده سال باید بتوانند نیاز مهار ناشدنی جنسی را نادیده بگیرند، تکلیفی که هزاران دلیل و شاهد برای امکان ناپذیری آن وجود دارد. در حالیکه در بسیاری از کشورهای غربی که این معیار پذیرفته شده است، محدودیتی چندانی در تأمین نیاز جنسی پیش از ازدواج وجود ندارد و این نیاز سرکش را به سهولت در هر زمان که بخواهند رفع می کنند!!!



وی با اشاره به منابع غیر دینی استفاده شده در جامعه گفت: هنگامیکه سخن از یک سبک و مکتب است باید میان اجزای آن هماهنگی عمیقی اصول و مبانی هستی شناختی، انسان شناختی و نیز اهداف و روشها با یک دیگر هماهنگ و منطبق باشد. آنچه امروز جامعه ما را زمین گیر کرده است، بهره گیری از منابع غیر دینی است اقتدا به مجموعه ای از فرهنگ های متنوع و نامتجانس است، که به دلیل اختلاف در مبانی و اصول روش های متفاوت و متعارضی را پیش روی ما قرار می دهند.



مدیر گروه تفسیر و ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: اقتباس رفتار و الگوهای غربی موجب ابتذال مسلمین و سرگردانی آنها در گزینش شیوه درست زندگی به ویژه امر ازدواج است.



حسینی افزود: واژه تفاهم، که امروز گویی وحی منزل و معیاری قطعی تلقی شده است، مفهوم فریبنده و بسار اغوارگر است؛ که منشاأ ان را باید از تفسیرهای اومانیستی و لیبرالیستی و انسان شناسی غربی جستجو کرد. چنانچه واژگان چون تساوی حقوق زن و مرد و عدالت، هر چند در جایگاه خود سخنانی مورد توجه هستند اما در زمینه ازدواج و خانواده، این واژگان مشکلات فراوانی را پدید آورده اند. این واژگاه به رغم جذابیت های فراوان و ظاهری خردپذیر ، به دلیل منشا و خاستگاه اومانیسمی که دارد جوامع اسلامی را دچار نوعی تناقض دوگانگی می کنند و در حوزه روابط اجتماعی باید دارای وحدت معنایی باشد و به اصل محتوا رسید نه ظاهر عبارات.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه باعث از هم گسیختگی نظام خانواده های ایرانی و اسلامی می شود، مفاهیمی فریبنده و رهزنی است که در خانواده نقش بنیادی دارند؛ در حالی که منشا آنها اسلام و اصول اسلامی نیستند.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: باید به مفاهیم توجه داشت که باید ریشه دینی داشته باشد و با افکار ما سازگار باشند و موجب تخریب و انسجام افکار افراد جامعه اسلامی باشد.



این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: می توان با مقایسه زندگی های سه دهه گذشته و زندگی نسل امروز برخی حقایق پیش گفته را دریافت. امروز شاهد نابسامانی های فراوان در حوزه های مختلف جامعه به ویژه در حریم خانواده هستیم. طلاق های فراون و زودهنگام، هراس از ازدواج و فقدان امنیت و آرامش در محیط خانواده برخی آسیب­های رایج در دنیای معاصر است. که به رغم اطلاعات فراوان و ارزشمندان مربوط به خانواده ها از این مشکلات امکان رهایی وجود ندارد. این مشکلات را بیش از هر چیز باید در غفلت از سه اصل مذکور یعنی مهریه های اسلامی، هم کفو بودن و ازدواج بهنگام؛ و نیز در هرج و مرج و ابتذال در کاربرد واژه ها و مفاهیم دانست.